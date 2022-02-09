Geç kalındı

09 Şubat 2022 Çarşamba

Hıncal Uluç Ağabey, son yazısında çok önemli saha ayıplarına artık dayanamamış ve figüranlara net uyarıda bulunmuş. Kulüplerin neden otorite ve disiplinden uzak kaldığını çok açık biçimde kanıtlamış bir futbol adamı olarak, çağımızın para kazanma endüstrisinin boyutunu, çok önceden uyarılarımla yalnızlığı tercih etmem belli ediyordu. Yeni dünya hali böyle olsa da bizim futbol gerçeğimiz işin artık suyunu çıkaracak görüntüler veriyor.

SORUMLUSU YÖNETİMLER

Bu ortamın sorumlusu yönetimlerdir. Sadece futbolcu alarak iyi takım yaratacaklarını sananlar sisteme önem vermedi. Paralarını sorumsuzca kulüp borcu adına savurdular ve şişen fiyakalı balonların gölgesinde kalmayı tercih ettiler. Takım olmak zordu, bilenlerin önüne konulan örnekler önemsenmedi. Geçerli olan, algı ortamıyla gelen tercihlerdi.

PUSULAYI BOZDULAR

Gençlerin yükselme şansları tıkanmışken, 12 dakikada yıldız yapılan genç, çıkışıyla gündemi işgal ederken, iki maç sonra o genci ağır sorumluluk altına sokup harcıyorlar. Çok özel futbolcuları büyük paralarla, merasimlerle alan yöneticiler onları satan aracılara teslim olup sahada başlayıp bitmesi gereken oyunun artık pusulasını bozmuşlardır.

MEYDAN UYANIKLARA KALDI

Gerçek eğitimciler yok artık. Meydan bel altı vuran uyanıklara kalmıştır.

Yaşamımı bu yanlışları yok etmeye adayan, beceriye sahip, gençlere sahip çıkan ve eğiten kişi olarak şaşırdığım tek gerçek, bu kadar figüranı olan bir dünyanın kendisini göz göre göre yok etmesidir. Bunu yönetenler bilir.