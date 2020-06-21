Adnan Dinçer
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Kolay sonuç

21 Haziran 2020 Pazar

Geçen haftaki ilk 11’e Ersin ve Rıdvan dışında Burak, Lens, Ljajic ve Roco’yu dahil eden Sergen Yalçın, ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor’un sahaya yansıtamadığı direncini 5 golle kırdı. Özellikle 2. yarıda dostluk maçı havasında mücadele eden Denizlispor, yediği gollerin ötesinde ‘korona’ temposunda oynamaya kalkınca kalesinde golleri gördü. Anlaşılan Bülent Uygun’un işi çok zor.

Beşiktaş’a gelince; ilk yarıda ilginç bir olayla karşı karşıya kalsa da 5 golle 3 puan alırken tribünde olamayan taraftarlarını da mutlu etti. Mete Kalkavan’ın aynı anda Rıdvan’ın koluna çarpan topu ve Ersin’e verdiği geri pası ıskalaması, oyunun hakem adına gölgeli yanıydı. Siyah-Beyazlıların 53. dakikada orta sahada Atiba’nın kaptırdığı topun Estupinan’la gole dönüşmesiyle oyunu tehlikeye sokacağını sananlar yanıldı. Çünkü Denizlispor’un gücü, bu dakikadan sonra bloklar arasındaki kopukluk ve puan alma adına yapacağı mücadele kalitesinde değildi. Ve bu görüntünün devamında art arda yediği gollerle dağıldı.

Ofansif futbol

Beşiktaş, 5 golle 90 dakikayı tamamladığında geçen haftanın sıkıntısını atmış ve rakibini de biraz daha dibe itmişti. Ancak her şeye karşın değişik ve Burak’lı kadronun ofansif futbolu, gol konusundaki becerisi sonucu tayin etti. Özellikle N’Koudou ve Diaby’nin güzel golleri, oyunun nazar boncuğu olurken kendileri adına da özgüven aşıladı.

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