TARİH YAZACAK!

16 Eylül 2021 Perşembe

Dün gece futbol yaşamımın en dramatik gerçeğini yaşadım.Hayat bazen rol yapılan kartları açığa çıkartan bir kumar haline de dönüşüyor. O zaman gerçeği daha net görebiliyorsunuz!

Beşiktaş ve Sergen dün gece büyük bir talihsizlik yaşadı.Son yılların en başarılı futbolunu Dortmund'a karşı Avrupa kupalarında oynayan, hayalindeki sonuç olmasa da futbolumuz adına sergileyen takımını tam anlamıyla topluma sunamadı.Hatta bana dahi! Ama ben bir şekilde dostlarım sayesinde gerekene ulaştım kısmen!

Oyunun başında rakibini ezen ama gol yiyen bir Beşiktaş devre biterken ikinci golü yeme şansızlığına da uğradı. Hayatınızı ve emeğinizi bazen verdiğiniz alanda dahi ihanete, ihmale,unutkanlığa, tercihlere karşı harcanan gecelerinizden birini yaşasam da bunu kader olarak düşünmeyeceğim! Ama Beşiktaş için belki aynı cümle içinde düşünülecek bu oluşum Sergen için Almanya rövanşını sağlayacaktır!

Ben rövanşta Dortmund'un pek şanslı olacağını sanıyorum. Bu defans hataları ile Beşiktaşın Başarı şansı daha fazladır. Forvete girecek N 'Koudu ile daha da etkili bir karşı atak becerisi golü getirecektir. Vida ve belki de Sergen hoca tarafından daha da eksik olan görüntü bu karşılamada dikkatli bir tarihi başarı getirecektir Beşiktaşa.! Bana karşı tutumlarını anlamakta zorluk çeksem de! "Televizyonu kapatamazsınız!" derken dün gece ne demek istediğim iyi anlaşılmıştır.! Ne zaman futbol batma noktasına gelse Beşiktaş kendini ortaya koymuştur... Bu kulübede 5 Türk futbolcu ve sahada ise Ersinin başarılı olduğu kadar tek tercih olması unutulmayacaktır. Şimdilik Endüstriyel futbol ve yayın haklarını sağlayanların ekonomik gücü galiptir. Ama zaman içinde nelerin gelişeceğini ve halı saha dostluğu için fedakarlık yapmanın geçmediğini bir süre sonra herkes hatırlayacaktır.!

Ekrandan zor şartlarda kısmen izlediğim Beşiktaş küllerinden yeniden doğarken orta oyunu değil futbolu hatırlatıyor. Algı dünyası bu gerçeği görmese de yaşayacaktır!

İşte o zaman tarih Kara kartalı bir kez daha yazacaktır!