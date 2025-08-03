Şu satırlara bakar mısınız?

“Türkiye, Ortadoğu kargaşasına bugün de ABD istekleri doğrultusunda karışmıştır. İlerisi için manevra alanını şimdiden daraltmıştır. Geleceğin siyaseti bugünkü geçici dengelere göre saptanırsa, Türkiye yarın öbür gün çok acı sürprizlerle karşılaşabilir.” (07.02.1991)

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AKP’nin düştüğü-düşeceği (Ortadoğu’ya sürüklenme tehlikesi ile PKK eşittir PYD) tuzağına tam 34.4 yıl önce Uğur Mumcu böyle dikkat çekiyordu.

Öldürülme nedenlerinden birisi de onlarca yıl önce geleceği analiz edebilmesi idi.

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Sözlükteki “analiz” tanımı şöyle:

“Maddi veya düşünsel bir konuyu ana parçalarına ayırmak, sonra da o parçaların birbiriyle ilişkilerini inceleyerek sonuca ulaşma yöntemi.”

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Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi (1966- 2015) de bu “yöntem”in kurbanı olmuştu.

Tahir Elçi, temiz anlamına gelen adına ve “Elçiye zeval olmaz” atasözümüze güvenerek ve PKK ile AKP arasındaki resmi ve gayri resmi ilişkilerden yola çıkarak “PKK terör örgütü değildir” dedi.

Analizinde mantıken de hukuken de haklıydı.

Ciddi ve güçlü bir hukuk devleti asla terörle müzakereye oturmazdı. Hele örgütün “doğal lideri” hem de tutanağa bağlanan resmi görüşmeler yapmazdı.

Dahası, o “liderin” yazdığı nutukların meydanlardan, ekranlardan milyonlara okunmasına izin vermezdi?

Daha daha dahası...

Bu iş için bizzat bir başbakan yardımcısı ile bakanlar görevlendirmez.

Devlet makamlarında, saraylarında protokoller imzalanmaz, teati edilmezdi.

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Analizin hasını, hem de en küstahçasını büyük devletler ile onların “havuz” medyaları ile düşünce kuruluşları yapıyor.

Der Spiegel (Ayna) dergisi, Merkel ziyareti vesilesiyle altı sayfalık Türkiye özel eki vermiş “Dağılma Vakti (Eine Zeit Des Zerfalls)” diye bir başlık atmıştı.

Bu deyim Yugoslavya gibi “ufalanan” ülkeler için özel olarak kullanılıyormuş.

Aynı derginin geçtiğimiz yıllardaki “Cehenneme git Erdoğan!” başlığıda hâlâ bellekler de tazedir.

Bu başlık sayesinde yurtiçinde ve yurtdışında bir kısım çevrelerin kalbini, bir kısmının da nefretini kazanmış olduklarını tahmin etmek zor değil.

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AKP’nin bu seferki “terörsüz Türkiye” projesine zil takıp oynadıklarına ilişkin bir belirti henüz yok.

Belli ki bu kez eskilerin deyimiyle “müdebbir tüccar” gibi davranacaklar.

Sahi o dönemdeki “Dağılma Vakti” manşeti neyin nesi idi?

Almanya’nın Batı adına sergilediği temenni, tahmin, tasavvur, objektif analiz, şeytani bir planı ya da dostça bir uyarı mı?

Büyük olasılıkla hepsinden birazı idi!

Çağların süzgecinden geçmiş evrensel gerçektir:

“Büyük güçlerin ebedi dostlukları yoktur... Sonsuz ve mutlak çıkarları vardır!”

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Almanya veya dış güçlerin ulusal çıkarı, Der Spiegel’in temennisi mucibince Erdoğan’ın “cehenneme gitmesi”nde midir?

Yoksa Türkiye’nin sürekli bir dağılma tehlikesi içinde bir devlet yapılanmasını benimseyip yaşaması mı?

Birinci olasılığı geçelim. Cumhuriyet gazetesi çalışanları laiktir, Tanrı’nın işine karışmazlar.

İkincisi en baskın olasılıktır.

Salı günü TBMM’de toplanacak “süreç komisyonu”, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için mi çalışacaktır, yoksa cumbaşkanlığı hükmetme sisteminin bir dört yıl daha sürmesi için mi?

“Komisyon” halk katında çok sevimli bir sözcük değil.

Dilemeyim, nefretlik bir içerik kazanmasın.