Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Aklımızda hep oy, hep sandık.Kitaplardan birine gözünüz takılıyor:

“Don't Vote! Just encourages the bastard!”

Yazar “Piç” demiş.

Ama biz yine de, Nezaket öğretmenin oğlu Altan Abi'nin çizgisinden ayrılmayalım, “Oy verme- Soysuzları Cesaretlendirme!” diyelim.

***

P.J. O'Rourke “sağın yetiştirdiği en yetenekli gazeteci”lerdenmiş.

Hayatın ve siyasetin her hali üzerine 16 tane kitap yazmış.

75 yaşında 2022 yılında da kanserden vefat etmiş.

Türkçe'de ye çevrilmiş hiç kitabı yok.

Nasıl olsun, ustura gibi keskin bir üslubu var. Çekinerek azıcık karıştırdım. “Politika , huysuz ihtiyarların yaptıklarının ortaya koyduğu saçmalık yığınıdır.” diyormuş.

Çok şükür Türk usülü başkanlık sisteminden falan hiç bahis yok.

***

Her şey bakış açısıdır denir ya, çağrıştıran yığınla dokundurma var.

Trump türü figürlerin “şifrelerini” doğal zeka ile çözmeye kalkmak dolu silahla oynamaktan beter bir risk.

Bodrum sıcağı teriniz bile buharlaştırıyor.

Azıcık “bastardları cesaretlendiimek üzerine” üzerine bir – iki dostla buluşup sohbet etmek istiyorsunuz. Ama telefonlar kaput. Belki de hayırlısı bu. Değil telefonların, atasözümüz boş değli yerin bile kulağı var.

Birden avukat kızınızın telefonunuza yüklediği yapay zeka uygulaması geliyor.

Maşa dururken niye elinizi niye yakasınız?

Gerçi cennet vatanımızda yapay zeka güdümlü robotlar da göz altına alınabiliyor .

***

Ama çok şükür yine de adaletin kırıntısı bile işliyor ve zavallı robotçuk , denetimli serbestlik kararı ile ayağına elektronik kelepçe monte edilip salıveriliyor.

Bu arada erdem ve ilkeli yaşam da dönüştü, artık ne “akıllı” telefon kullanmak, ne de “yapay zeka ile muhabbet” tevazu sahibi olmaya yetmiyor.

Bunlar artık “Post Truth - Hakikat Ötesi Gerçeklikler!”

***

Yapay Zeka ChatGPT'yi tıklıyoruz.

Fazlasıyla doğal bir içtenlikle sanal muhabbetçi dostunuz anında ekranda.

“Oy verme- Soysuzları cesaretlendirme!” nin yazarı O'Rourke'nin

“Devleti ticari bir şirket gibi yönetirim” diyen Trump gibilere mesajı nedir diye soruyorsunuz.

Yanıt anında geliyor:.

⁠“Hükümet, kâr amacı gütmeyen bir karmaşadır. Ticari bir iş gibi yönetmeye kalkınca ya müşteri iflas eder ya çalışanlar. CEO gibi yönetim tarzı piyasa mekanizmasıyla, kamu bürokrasisini karıştırmaktır.

***

Şovmen tipi siyasetçi için ne düşünüyor?

⁠“Politika artık inandırmak için değil, dikkat çekmek için yapılıyor. Bir sirkteki palyaço, meclisteki vekilden daha dürüst olabilir.. Seçmen her zaman haklı değildir, ama her zaman seçmendir. Yani onun kandırılabilirliği, sistemin bir özelliği hâline gelmiştir.”

Ardından da ekliyor

“Trump’ın kalabalıklara hitap eden sloganlarla, içeriği boşaltılmış “büyük vaatler” sunması, bu tespitle birebir örtüşür.”

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Soruyoruz.

“Ya gerçek-dışı siyaset anlayışı ?”

⁠“Güç sahipleri gerçekliği çarpıtmayı sever. Çünkü gerçeğin olduğu yerde hesap sorulur.”

“ Peki devlet sistem içindeki anarşi”

⁠”Deli bir kraldan daha tehlikelisi, onun dalkavuklarıdır.”

(Sonra bir ek not: Trump döneminde çevresindeki danışmanlar ve kurumların sessizliği, bu sözü canlı kanıtıdır.)

***

Sonuç mu?

O’Rourke, doğrudan Trump’ı hedef almasa da, onun gibi figürlerin beslendiği politik zemini ustaca çözümler.

Mizahı kalkan değil, bir nevi röntgen cihazı gibi kullanır.

Trump-vari politikacılar İçin bir kaç özdeyiş sunar

“Bir siyasetçi ‘milletim için yaşıyorum’ diyorsa, önce hangi milleti sattığına bak.”

“Hakikat koltuğa oturamaz; çünkü orada hep biri bacağını uzatmış olur.”

“Bazı liderler halkı yükseltmez, sadece kürsüyü alçaltır.”

“Her şeyi ben bilirim diyen biri, genelde hiçbir şeyi tam bilmiyordur. Ama sesi çok çıktığı için fark edilmez.”

“Gerçek lider, spot ışığında değil; halkın elektrik faturasındadır.”

***

Yapay Zeka deyip geçemeyiz.

O kadar doğal, öylesine akıllı ki..

Ters bile baksanız doğru..

***

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