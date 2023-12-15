15 Aralık 2023 Cuma

Genelde çok irşat edici olan tartışmalarımıza bir yenisi daha eklendi: “Allah’ın gazabı.” Geçen gün Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez, AKP’nin uluorta İsrail’e sövüp, Filistinlilerin haklarını da savunur görünürken, Siyonist devlete el altından gemiler dolusu cephane, silah ve malzeme göndermesini Meclis kürsüsünden eleştirmiş; böyle devam ettikleri takdirde Allah’ın gazabına uğrayacaklarını söylemiştir. Hasan Bitmez, bu sözleri söyledikten sonra kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılırken AKP sıralarından şu karşılık gelmiştir: “Allah’ın gazabı böyle olur işte.”

Bu sözlerin kimin tarafından söylendiğini tespit etmek mümkün olmadı ama kimin söylediğinin bir önemi de yok. Asıl soru şu: Niye bu gazap doğruyu söyleyenlerin başında patlıyor?

Ben de Allah’ın gazabının söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce bir gün değerli Taha Akyol’a bir sürü toplumbilim kitabı getirdiler. Bunu görünce Taha Akyol’a seslendim: “Üstadım yanlış kitaplar bunlar. Encamımızı mı merak ediyorsun? Bizim gibi azmış, gemi azıya almış, zıvanadan çıkmış kavimlerin encamını toplumbilim kitapları değil, kutsal kitaplar yazar, onlara başvurun.”

Taha Akyol bir şey söylemedi, güldü.

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Gerçekten de Türkiye’nin son yılları Sodom ve Gomore’nin kutsal kitaplardaki öyküsünü andıran bir görüntü içindedir.

Ürettiğinden çok üreyen, ekonomisi talan ve yağmaya dayalı, eğitimi cahil yetiştirme makinesine dönmüş ve iflasını ilan etmiş, tarımı hepten yok olmuş, toplumsal yaşamı kaosa dönmüş olan azgın kavmimizin durumu artık kutsal kitapların konusudur.

Her şeyiyle iflas etmiş olan bu toplumun bu hali yüzünden Tanrı’nın sık sık gazabına uğraması kaçınılmaz oluyor. Bu gerçeği hatırlatıp Tanrı’nın gazabına çarpılacağımız konusunda uyaranlara da toplumun çoğunluğu kulak asmıyor ve soruyor umursamaz:

- Ne olacak ki canım!?

Daha ne olsun ki... Ekonomide, politikada, ticarette, yargıda, sporda, sanatta, hangi alanda olursa olsun bir bakın şöyle çevrenize bundan daha beter daha lanetlenmiş bir görüntü bulabilir misiniz? Filistin konusundaki korkunç ikiyüzlülük tabii ki Tanrı’nın gazabına, izan sahibi kulun ikrahına neden oluyor.

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Bu kadarını Tanrı bile tahmin edememiş olsa gerek ki şaşkındır.

Aslında şaşıracak bir şey yoktur. Hakem Halil Umut Meler’in başına gelenler de azgın kavim için umurıâdiyeden bir gelişmedir. Benzerlerini daha önce de çok yaşadık, daha sonra da yaşayacağız.

Daha önce benzer bir olayın “kahramanları” arasındaki o güzide kulübün mümtaz başkanı çıkan kavgayla ilgili olarak “Yanımda tabancam yoktu, olsaydı çekip vurmuştum” demiştir...

Türkiye artık azmış bir kavimdir. Her alanda bu azmışlığın belirtileri suratımıza çarpmaktadır. Bunca uyarıya kimse aldırmamakta, bunca tepkiye kimse kulak asmamaktadır. Bu sırada kutsal kitapları karıştırmanın tam zamanıdır. Çünkü o kitaplar bu kadar zıvanadan çıkmış, bu kadar aldırmaz kavimlerin encamını yazmaktadır. Bizimki de onlardan birinin sayfaları arasında duruyordur. Siyasetten ticarete, futboldan sinemaya, sosyal medya fenomenlerinden adalete her şey çığrından çıkmıştır.

Cumhuriyetin bütün kazanımları, bütün kurumları tahrip edilmeye çalışılmakta ve yıkılan düzenin yerine bir yenisi kurulamamaktadır. Şimdi Saadet Partisi’nin milletvekili Hasan Bitmez’in başına gelenlerin Tanrı’nın gazabı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama o zaman da bir soru kalıyor geriye: Tanrı’nın gazabı neden bu ikiyüzlülüğü yapana yönelmiyor da sahteciliği ortaya serenlerin başına patlıyor? Çürümüşlüğün hışmının asıl sorumluların üzerine yoğunlaşmaması kimseyi aldatmasın, hışmın eninde sonunda dönüp doğru adresi bulacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Tanrı’nın gazabını saptırmanın, Tanrı’yı Tanrı’yla ilanihaye aldatmanın imkânı yoktur.

Doğru çıkışıyla bu ikiyüzlülüğü ortaya çıkaran Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet diliyorum...