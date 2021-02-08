2021’de İskilipli’yi anmak!..

08 Şubat 2021 Pazartesi

Fotoğraflar Çorum Valiliği’nin sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu: “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı...”

Anmada kimler yoktu ki? Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’un AKP’li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk... Tabiri caizse “devlet erkânı” mezar başında hazır kıta durmuş!..

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Bu haberi iki gün önce gazetemizin birinci sayfasından “Milli Mücadele düşmanı için düzenlenen törene devlet erkânı ve AKP’liler katıldı: İskilipli’yi devlet andı” başlığıyla verdik. Aynı gün Alev Coşkun kaleme aldığı yazısında şunları yazıyordu:

“... Milli Mücadele’nin en zorlu günlerinde Müderrisler Cemiyeti Başkanı Mustafa Sabri, Milli Mücadele karşıtı bir bildiri yayımlamıştı. 26 Eylül 1919 tarihli bu bildiride Kuvayi Milliyecilere ‘adi’, ‘eşkıya’, ‘kudurmuş haydutlar’ diye hakaret ediliyordu. İskilipli Atıf, bu cemiyetin başkan vekili olarak bu bildiriye imza atmıştı.

... İskilipli Atıf’ın başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti de ayrıca Kuvayi Milliyeciler aleyhine bir bildiri yayımladı. Bu bildiride, Mustafa Kemal ve tüm Kuvayi Milliyecilere hakaret ediliyor, ‘Bu asiler en kısa zamanda yakalanıp ortadan kaldırılmalıdır. Bu, hepimiz için bir farzdır’ deniliyordu. Bu ihanet bildirisi 30 Ağustos 1920’de Yunan uçaklarıyla Anadolu kentlerine havadan atıldı...”

Vali Bey, Cumhuriyet’teki haberin ardından şöyle buyurmuş:

“Düşünce dünyamızın yıldızlarından merhum Nurettin Topçu’nun ifadesiyle, M. Atıf Efendi gibi Esad Erbili ve Müftü Ali Rıza Efendi de millete gözdağı vermek ve sindirmek için zulmen idam edilmişlerdir. Bu manada İskilipli Atıf Efendi yine merhum Necip Fazıl Kısakürek üstadımızın ifadesiyle ‘son devrin din mazlumlarından’ biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir. Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyor, maşeri vicdanda makes bulacağına canı gönülden inanıyorum...”

Bu açıklamayı dün yine birinci sayfamızdan “Cumhuriyet düşmanını anan devlet erkânının başındaki Çiftçi, İskilipli’nin izinde: Vali meydan okuyor” başlığıyla okuyucumuza duyurduk.

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Yıl 1935...

Satı Kadın’ın torunu Zekai Çırpanoğlu, Atatürk ile babaannesinin görüşmesini ise şöyle anlatıyor:

“Babaannem, Atatürk’e ayran verdikten sonra ‘kimsin’ diye soruyor. Babaannem de ‘Paşam, ileride gördüğünüz köyün muhtarıyım’ diyor. Bir kadının muhtar olması Atatürk’ün hoşuna gidiyor. Atatürk, babaannemin yaşını soruyor. Babaannem ise ‘Paşam, 1919 doğumluyum’ diyor. Atatürk diyor ki ‘Şaşırmış olmayasın, biraz daha yaşlı gözüküyorsun.’ Babaannem ise ‘Sen Samsun’a çıkmadan önce yaşamıyorduk ki’ yanıtını veriyor.”

Evet... Satı Çırpan, 1935’te Atatürk ile karşılaşmasının ardından Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden biri oldu...

Sizlere bu köşede yeniden “Kimmiş bu İskilipli Atıf” diye tarih bilgisi sunmak istemiyorum. Umutsuzluğa yer yok... Çünkü 100 yıl önce tarihi “işbirlikçiler” değil, Kuvayi Milliyeciler yazdı!.. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına, 2023’e iki yıl kala bu ülke Kuvayi Milliyecilere “eşkıya” denilen bildiriye imza atanların anmasına katılanların değil; Satı Kadın gibi, bağımsızlığa giden yolun ilk adımı 19 Mayıs’ı doğum günü olarak görenlerin izinden yürüyecek!.. “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir neslin çocuklarından da başka bir yol yürümesi beklenemez!..