AKP milletvekilinin ‘dava’ adamlığı

14 Ekim 2022 Cuma

Cübbeli Ahmet yalnız değilmiş. Meğer AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan da aynı yoldan yürüyormuş.

Nasıl mı? Şöyle...

Arka Bahçe’nin takipçileri bilir, bir süre önce Ahmet Mahmut Ünlü’nün yani namı diğer Cübbeli Ahmet’in adliyelerde yarattığı yoğunluğu yazdım. Zira, kendisine sosyal medyadan hakaret eden herkese dava açıyor, binlerce insanı şüpheli ya da sanık yapıyordu.

Geçenlerde kıdemli bir yargı mensubu ile sohbet ederken “İzmir de Alpay’a çalışıyor” gibi bir söz etti.

Başta anlamadım. Sonra şunları duydum:

“Alpay Özalan, Twitter’dan Facebook’a tüm sosyal medya mecralarında kendisine kötü söz söyleyen herkes hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İzmir’deki bir adliyede 3 binden fazla şikâyet dosyasının biriktiğini iyi biliyorum.”

Tahmin ettiğim gibiymiş: Ceza almaktan korkanlar, Özalan’ın avukatlarıyla uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Yani insanlar AKP milletvekiline para vererek sanık olmaktan kurtuluyor.

Konuştuğum kaynağım, “Ciddi bir kazanç kapısı olmasının yanı sıra, Alpay Özalan’ın suç duyurularıyla uğraşmak adliyede ciddi bir mesai gerektiriyor” dedi.

Özalan AKP’den milletvekili adayı gösterildiğinde “Biz, bu davanın adamıyız. Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım” demişti. Gerçekten de “dava” adamıymış!

ÇELEBİ’NİN İKİ NOKTASI

“Teğmen Çelebi nasıl olur da AKP’ye geçer” diye isyan ediyoruz ya...

Yeni koltuğuyla onun için Silivri’de gaz yiyen insanları nasıl boğduğunu konuşuyoruz ya...

Dönenler döndükleri yerin en radikali olur, sözünü sık sık hatırlıyoruz ya...

İki noktayı yazmasam olmaz:

1- Bilen bilir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kumpas mağduru bazı eski askerlerle arası oldukça iyi. Mehmet Ali Çelebi’nin eski silah ve dava arkadaşları arasında da bunu hatırlatan çok var şu sıralar... Zira Çelebi’nin AKP’ye katılmasında Hulusi Akar’ın aracı ve öncü olmasından şüpheleniyorlar.

2- Ülke koşar adım seçime giderken en çok konuştuğumuz konu haliyle sandık güvenliği. Nasıl olmasın, gazetemizden Necati Özkan yazdı: Meğer 2017 referandumunda 104 ilçedeki 4 bin 659 mahallede “hayır” çıkması beklenirken tersi olmuş. Ülkenin kaderini değiştiren oylamada, 2 milyondan fazla şüpheli “evet” tespit edilmiş. Seçim güvenliği açısından en sorunlu il de Şanlıurfa’ymış.

Peki...

Şimdi AKP saflarına katılan Çelebi, CHP’den aday olduğu 2018 seçimlerinde ne yaptı dersiniz?

Sandık güvenliğini organize eden “Sandık Gücü” adlı oluşumun başındaydı ve Şanlıurfa’dan sorumluydu.

Sahi, kuzu kurda mı teslim edilmiş?