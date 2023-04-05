Barış Pehlivan
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Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı

05 Nisan 2023 Çarşamba

“Ya siyaset ya okul, birini seçecek.”

Bu sözün öyküsüne geleceğim. Ama önce...

Almanya’da doğdu. ODTÜ İktisat Bölümü’nden lisans diplomasını, Boston College’dan ekonomi doktorasını aldı. Türkiye’de birçok üniversitede çalıştı, Harvard Üniversitesi’nde de kalkınma ekonomisi derslerini verdi. 8 yıl boyunca Merkez Bankası’nda danışmanlık yaptı. Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü, birçok bilim ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Ümit Özlale’den bahsediyorum.

Bir gün...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, birikimlerinden faydalanmak için Ümit Özlale’nin partisinde siyaset yapmasını istiyordu. Bunun için Özlale’nin öğretim üyeliği yaptığı Özyeğin Üniversitesi’nin sahibi Hüsnü Özyeğin’in kapısını çaldı. Aslına bakılırsa bir akademisyenin siyasete girmesinde hukuki bir engel yoktu. Ama Akşener nezaket gereği, Özyeğin’in de bilgisinin ve izninin olmasını arzuluyordu.

Gelin görün ki...

İşadamı Hüsnü Özyeğin beklenmedik bir tavır sergiledi. Akşener’e özetle “Siyasete girecekse, üniversiteden ayrılsın” dedi. Özyeğin’in bu yanıtını duyan Özlale de “Bana bu seçeneği sunan kurumda durmam doğru olmaz” diyerek büyük emek verdiği okulundan ayrılmak zorunda kaldı.

Nihayetinde, 2020’nin eylül ayında Özlale için akademi hayatı şimdilik bitti ve deneyimli ekonomist siyasete girdi. Bugün halen İYİ Parti’nin kalkınma politikaları başkanı olarak görev yapıyor.

Bilinmeyen bu öyküyü şunun için yazdım:

Bugün birçok AKP’li siyasetçi hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmaya devam ediyor. Dedim ya, yasalar buna izin veriyor.

Lakin...

Mesele bir muhalefet partisine gelince, işler değişiyor.

Duydum ki Özlale tazminat bile almadan üniversitesinden ayrılmış, 2 yıldır “işsiz” bir şekilde sadece siyaset yapıyor.

Acaba...

Öğrencileri tarafından “en sevilen akademisyen” seçilen Ümit Özlale, İYİ Parti’den değil de AKP’den siyasete girseydi farklı olmaz mıydı?

Hüsnü Özyeğin, Akşener’de kullandığı veto hakkının benzerini Erdoğan’a gösterebilir miydi?

Hiç sanmıyorum.

Bugün ülkeyi bilim değil hurafeler yönetiyorsa biraz da AKP teşkilatlarına çevrilen üniversiteler yüzünden. Bundandır ki bu düzen değişmeli

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