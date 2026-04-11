CHP lideri Özgür Özel, toprağa tohum atan çiftçi sabrıyla koşulların olgunlaşmasını ve topraktan yeşil bir “Ben buradayım. Zamanı gelince büyüyeceğim, hem de benden beklediğin ürünü vereceğim” demesini bekliyor. Burada beklenen ürün, ister “ara seçim” isterse “genel seçim” olsun, halkın, ulusal iradenin temel aracı olan “oy sandığı”nı önünde görmesi, oraya koşması ve sandığa oyunu atması...

Sadece Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi değil, AKP iktidarının CHP’li belediyelere yönelik uyguladığı “soykırım” politikasından bezginlik duyan milyonlarca seçmenin de istediği, Özgür Özel’inkinden farklı değil.

Hatta Özel’in İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi liderleriyle önceki gün yaptığı görüşmelerin ardından kamuoyuna yansıyan haberlere göre, toprağa düşen tohumun yeşil yapraklarıyla seçmene el sallayacağı günler sanki ufkun hemen ardındaymış gibi düşünenler de az değil. Ama önümüzde hâlâ baharın vaat ettiği güzellikleri bir çırpıda elimizden almaya kararlı “kırağı”lı günler olabilir.

Peki Özgür Özel’in ve onun gibi düşünenlerin bu olumsuz ihtimale karşı alabilecekleri hiçbir önlem yok mu?

Elimizde “demokrasi”nin adından başka bir şey kalmamış olsa bile, kalan bize yeter. Çünkü merhum Süleyman Demirel’in dediği gibi: “Demokraside çare tükenmez!”

Bir an için hiçbir çıkış yolu bulamadığımızı düşünün.

Seçime gitmemizi, oy vermemizi engellemek için bizi evlerimize mi kilitleyecekler? Sayınız ki bu da oldu. Onlar evimizin önünden geçerken mutfaktan bir küçük tencere alıp pencereyi açarak ve o tencereye bir tokmakla vurarak protestomuzu dile getirmemize kim engel olabilir?

Bir sokağın, bir mahallenin, bir semtin katıldığı bu tür bir protestoyoyu hangi yöntemle kim engelleyebilir?

Böyle bir barışçıl tepki sandığı getirmez mi?

Ben aklıma gelen, yani toplumun örgütsüz fakat yaygın şekilde sesini duyurabileceği bir eylem türünden söz ettim. Ama çok daha kolay ve etkili yollar da bulunabilir. Yeter ki halkın yaygın şekilde benimseyip destekleyeceği, yasalara aykırı olmayan bir protesto modeli bulunsun. Gerisi, toplum düzenine hiç halel gelmeden, hiçbir yasayı çiğnemeden gerçekleşir ve demokrasiyi benimsemiş bir halkın elinden haklarını geri almanın imkânsız olduğunu ilgili ilgisiz herkes anlar.

Bu satırları buraya kadar okuyan herkes, yazının bittiğini düşünür. Ama ben bir sürpriz yapacağım.

Yaygın bir halk protestosuna gelmeden önce CHP Genel Başkanı Özel’in yapabileceği ve acilen yapması gereken bir şey daha var: Öteki partileri işbirliğine ikna etmeden önce, halktan üzerinde “Sandığı hemen önümde istiyorum” yazılı 28 milyon imza toplayıp iktidarın önüne koymayı amaçlayan bir kampanya vardı. Özel, tüm örgütü o kampanyayı başarıya ulaştırmak için harekete geçirmeyi neden düşünmez?

CHP bunu yapsın da görelim, sandıktan kaçan kimmiş, halkın iradesine saygı gösteren kimmiş?