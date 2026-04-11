Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, Muğla'nın Datça ilçesindeki Eski Datça Mahallesi ile Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Ziyaret Köyü '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı'na aday olarak belirlendi.

Anadolu’nun dört bir yanından seçilen dört özel durak, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın "en iyisi" olmak için yola çıktı. Çanakkale’den Tunceli’ye uzanan bu listede yer alan dört destinasyon, sadece birer yerleşim yeri değil; yaşayan birer açık hava müzesi.

Deneyim odaklı turizmde tarihi dokusunu korumuş köy ve ören yerleri öne çıkıyor. Seçilen bu dört nokta; kültürel mirasını koruyan, yerel kalkınmayı ön plana çıkaran ve doğaya saygılı turizm modelinin Türkiye’deki en iyi örnekleri.

Adatepe (Çanakkale)

Kaz Dağları’nın gölgesinde, taş evlerin arasına sinmiş kekik kokusu. Adatepe, sadece bir köy değil; modern dünyanın telaşına karşı verilmiş bir "dur" ihtarı gibi. Adatepe sadece taş evleriyle değil, Zeus Altarı’ndan denize bakan o mağrur duruşuyla da bir dünya markası olmayı hak ediyor. Zeytin kokulu rüzgârların arasında yürürken, Adatepe’nin neden 2026’nın en iddialı adaylarından biri olduğunu anlamak zor değil.

Sığacık (İzmir)

Türkiye’nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanlı ilçesi Seferihisar’ın göz bebeği Sığacık, kale içi sokakları ve yerel üretici pazarıyla turizmde yerelliğin nasıl korunması gerektiğinin dersini veriyor. Teos Antik Kenti ile iç içe geçmiş bu mahalle, sürdürülebilir turizmin en güçlü adaylarından biri.

Eski Datça (Muğla)

Muğla denince akla gelen o gürültülü eğlence anlayışını bir kenara bırakın. Eski Datça; Can Yücel’in mısralarında yaşayan, begonvillerin taş duvarları birer tuval gibi boyadığı, estetiğin zirve yaptığı bir mahalle. 2026 adaylığı, Datça’nın o meşhur "yavaş ve nitelikli" turizm anlayışını dünyaya tescilletecek.

Ziyaret ( Tunceli)

Munzur Gözeleri’nin yanı başında, doğanın kalbinde yer alan bu köy; el değmemiş doğasıyla Anadolu’nun saklı gücünü temsil ediyor. Ziyaret Köyü, listenin keşfedilmeyi bekleyen en heyecan verici üyesi.