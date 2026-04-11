Bugün ABD ile İran 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir anlaşma sağlamak üzere bir araya geliyor. Anlaşmanın sağlanamaması ya da sağlansa dahi ilerleyen süreçte tekrar bozulma ihtimali tarafların birbirlerine karşı yapması beklenen talepler doğrultusunda oldukça güçlü gözüküyor.

Bu kuşkuyu besleyen asıl unsur ise coğrafi gerçekler. Küresel petrol ticaretinin yüzde 20’sine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı’nın güvenliği tam olarak tesis edilmedikçe, İslamabad’da atılacak imzalar sadece kâğıt üzerinde kalacaktır.

Son gelişmelerle birlikte 2026’da küresel piyasalarda esen rüzgârlar, Brent petrolün varil fiyatının 200 dolarları test edebileceği, yıl ortalamasının ise 120 dolarlar seviyesinde kemikleşebileceği bir dönemin kapımızda olabileceğine dair ciddi sinyaller veriyor.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse sadece bir "enerji pahalılığı" ile değil, küresel düzenin ve ekonomik paradigmanın tamamen yeniden inşa edildiği bir "şok dönemi" ile karşı karşıya kalınabilir. Ancak bu olası fırtınayı anlamak için, önce hafızalarımızı tazeleyip petrolün dünyayı daha önce nasıl değiştirdiğine bakmamız gerekiyor.

1970’LERİN SİYASİ SİLAHI

1970’li yıllar, petrolün bir emtiadan ziyade "siyasi bir silah" olarak tescillendiği yıllardı. 1973’teki Yom Kippur Savaşı sonrası Arap ülkelerinin (OAPEC) İsrail’i destekleyen Batılı ülkelere uyguladığı ambargo, fiyatları bir gecede 3 dolardan 12 dolara fırlatmıştı. Ardından 1979’da İran Devrimi ve hemen peşinden gelen Irak-İran Savaşı, arz güvenliğini ortadan kaldırarak varil fiyatlarını 40 dolara kadar taşıdı.

O dönemde Batı dünyası, adını 1965 yılında ilk kez İngiliz politikacı Iain Macleod’un kullandığı "stagflasyon" yani durgunluk içinde enflasyon gerçeğiyle tanıştı. Akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce uzayan kuyruklar, pazar günleri araç kullanma yasakları ve Japonya’nın ağır bir resesyona girmesi bu dönemin hafızalara kazınan görüntüleriydi. Türkiye’de ve diğer gelişmekte olan pek çok ülkede ise döviz rezervlerinin petrol ithalatına yetişememesiyle büyük bir ödemeler dengesi krizi oluştu. Türkiye’de ‘’tüp ve yağ’’ kuyrukları bu dönemde görüldü. Aynı yıllarda Hindistan’da gıda krizi, ABD’de yakıt alımına yönelik 'tek-çift plaka' uygulamaları ve Polonya gibi Doğu Bloku ülkelerinde et başta olmak üzere temel gıda kuyrukları baş gösterdi.

Bu şokların ardından dünyada yapısal bir dönüşüm başladı. Otomobiller küçüldü, enerji verimliliği yasaları çıktı, ABD "Stratejik Petrol Rezervi"ni kurdu ve Fransa nükleer enerjiye devasa bir geçiş yaptı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise bu yıllarda doğdu.

PETROLÜN REKOR YILI

Tarih 2008’i gösterdiğinde ise senaryo jeopolitikten ziyade "ekonomik iştah" odaklıydı. Çin ve Hindistan’ın sanayileşme hamleleri, petrol talebinde öngörülemez bir patlama yaratmış; spekülatif sermayenin de etkisiyle Brent petrol 11 Temmuz 2008’de 147,50 dolarlık tarihi rekoruna ulaşmıştı.

Bu kriz, "Kaya Petrolü Devrimi"ni tetikleyerek enerji dünyasında oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdi. Yüksek fiyatlar, ABD’nin kaya katmanlarından petrol çıkarmasını kârlı hale getirdi ve elektrikli araçların (EV) ticari birer gerçeklik olarak yollara çıkmasının önünü açtı. Ancak bu zirve kalıcı olamadı. Lehman Brothers’ın çöküşüyle derinleşen küresel kriz, talebi bıçak gibi keserek fiyatları 40 doların altına düşürdü.

PETROL FİYATLARI NELERE SEBEP OLACAK?

Petrol fiyatları 2026 sonunda 100 doların üzerinde kalıcı olur ve 200 dolarları zorlamaya devam ederse, devletlerin alacağı önlemler ve yapısal dönüşümler daha önce olduğu gibi kendini tekrar gösterecek. Yüksek petrol fiyatlarının etkisi ile yapılan güncel planlamalar ve stratejik açıklamalar ışığında, yakın dönemde beklenen gelişmeleri temel olarak 5 bölümde ele alabiliriz.

Bu bölümlerden önce küresel elektrik üretimine bir parantez açmak gerekiyor. 2025 yılı başı itibarıyla sunulan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve bağımsız küresel enerji düşünce kuruluşu Ember’in raporlarına göre elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar sırasıyla şöyle:

Kömür: Yüzde 34

Yüzde 34 Yenilenebilir Enerji: Yüzde 32

Yüzde 32 Doğalgaz: Yüzde 22

Yüzde 22 Nükleer Enerji: Yüzde 9

Yüzde 9 Petrol: Yüzde 3

1. ULAŞIMDA 'ZORUNLU' ELEKTRİFİKASYON

Petrol fiyatlarının 150 doların üzerine çıkması, içten yanmalı motorlu bir aracı işletmeyi orta sınıf için imkânsız bir maliyet haline getirebilir. Bu durumda devletlerin, Avrupa Birliği'nin 2035 yasaklarını beklemeden, elektrikli araç geçişini 5-10 yıl erkene çekecek radikal teşvikler vermesini sağlayabilir.

2. ENERJİ DEPOLAMA

IEA’nın 2025-2026 raporlarında temiz enerji yatırımlarının fosil yakıt yatırımlarını ikiye katladığı görülüyor. Petrol şoku durumunda devletlerin, yenilenebilir enerjiyi şebekeye entegre edecek devasa batarya depolama tesislerine (BESS) "ulusal güvenlik" statüsü vermesi beklenebilir.

Ancak bu iki madde dünyayı başka bir bağımlılık döngüsüne sokabilir. Bu da ismini bir süredir sıkça duyduğumuz ‘’kritik madenler’’ olarak karşımıza çıkıyor. Bataryalara olan talebin artması lityum, grafit ve bakır başta olmak üzere birçok stratejik hammaddeyi çok daha kritik bir öneme sahip kılacaktır. Petrol krizinden kaçarken tedarik zincirinin merkezinde Çin'in bulunduğu bir ‘’maden kıskacına’’ girilmesi ise daha da büyük krizin fitilini ateşleyebilir.

3. ISI POMPALARI VE KONUTLARDA DÖNÜŞÜM

Petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseklik, fosil yakıtlı kazanların yasaklanmasını ve ısı pompası kullanımının dünya genelinde standart hale gelmesini hızlandırabilir. Devletlerin, binaların yalıtım standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için düşük faizli "yeşil krediler" sunması öngörülebilir.

4. AĞIR SANAYİDE MODÜLER NÜKLEER ENERJİ

Ağır sanayi ve gemi taşımacılığı gibi elektrikle çalıştırılması zor sektörler için arayışlar derinleşebilir. Küçük Modüler Nükleer (SMR) projeler, petrolün pahalı olduğu bir dünyada ekonomik olarak çok daha cazip hale gelecektir. Ayrıca petrolün pahalı hale gelmesi, "yeşil hidrojen" üretimini de fosil yakıtlarla rekabet edebilir bir noktaya taşıyabilir.

5. KAPALI EKONOMİYE DÖNÜŞ

Bu sürecin en sarsıcı sonucu, küresel tedarik zincirlerinin "enerji odaklı" bir mimariyle yeniden kurulması olabilir.

Nakliye maliyetlerinin astronomik seviyelere çıkması, üretimin tekrar tüketim pazarlarının yanına kaymasına, yani "near-shoring" (yakından tedarik) akımının bir zorunluluğa dönüşmesine yol açabilir. Bu durum, küreselleşmenin yerini bölgesel ekonomik bloklara bırakmasıyla sonuçlanabilir. Enerji maliyetleri nedeniyle bozulan ticaret dengelerini korumak adına hükümetler kapalı ekonomi modellerine ve korumacı politikalara hızla yönelebilir.

ABD’nin yakın tarihte başlattığı geniş kapsamlı gümrük vergisi programları ve yerli üretimi destekleyen "Enflasyonu Düşürme Yasası" (IRA) gibi hamleler, aslında bu sürecin öncü ayaklarıdır. Buna paralel olarak Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile kirli enerji kullanan ithal ürünlere ek maliyetler getirmesi de "yeşil korumacılık" kalkanını tamamlamaktadır. Diğer büyük ekonomilerin de kendi iç pazarlarını korumak ve enerji enflasyonunu dışarıda tutmak adına benzer gümrük duvarları örmesi, dünya ticaretini 1990 öncesindeki daha kapalı ve kontrollü döneme geri döndürebilir.

1970'lerin "verimlilik" ve 2008'in "alternatif arayış" derslerinin üzerine 2026 ve sonrası, üretimin yerelleştiği, gümrük duvarlarının yükseldiği ve enerjinin artık "piyasa ürünü" değil, "ulusal güvenlik unsuru" olduğu yeni bir dünya düzenini inşa edebilir.