Barış Pehlivan
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‘Bekle’ dedi, o da bekledi

17 Nisan 2024 Çarşamba

Daha yakın zamana kadar neleri tartışıyorduk...

Merkez Bankası başkanı neden annesinin yanında kalıyor, babası personel kovma yetkisine mi sahip? Evet, Hafize Gaye Erkan’dan bahsediyorum.

Sonrası malum... Eski başkan o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. “Bana çok belden aşağı vuruldu” dedi. Sonrası “görevden affını isteme” ya da “görevden alınma” olarak karşımıza çıktı.

Peki, ardından ne oldu?

Yani Hafize Gaye Erkan şimdi nerede?

Duydum ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan’a “seçim sonrasını bekle” demiş. Ve yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş.

İşte bunun üzerine Hafize Gaye Erkan da ABD’ye dönmemiş ve memlekette kalmış. Hatta İstanbul’un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye’de kalmak yatıyormuş.

Yani...

Yanisi şu: Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım.

KİMSESİZ BİR İLAN

Bugün Köy Enstitülerinin 84. kuruluş yıldönümü. Benimse aklım günlerdir bir mahkeme ilanında...

12 Nisan tarihli Sözcü gazetesinde gözüme çarptı. İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi verdiği bir kararı ilan ediyordu:

“(...) Engin Tonguçun mirasçıları tespit edilemediğinden, birer ay ara ile iki defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK’nin 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. (...)”

İlanın altında karardaki kişinin açık kimliği de yazıyordu:

“İsmail Hakkı ve Nafia oğlu, 26/04/1928 doğumlu”

Evet...

Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu, yazar ve hekim Engin Tonguç’tu o. 2016’da kaybetmiştik. Kendisi gibi doktor eşi Müstesna’nın yanına defnedilmişti. Ve belli ki mirası kimsesizdi. Eğer aranan kişiler zamanında ortaya çıkmazsa, Tonguç’un tüm mirası devlete devredilecekti.


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