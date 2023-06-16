İmamoğlu’nun özel raporu

16 Haziran 2023 Cuma

Masamda 3 sayfalık bir rapor var. En üstünde “Büyükşehirlerde 2023-2019 Fark Analizi” yazıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlandı ve seçimde aslında ne olduğunu rakamlarla anlatıyor.

Barış Terkoğlu, “Neden kaybettik?” muhasebesini yapan bir çalışmayı dün köşesine taşıdı. Sadece o kadar da değildi. İmamoğlu’nun birlikte çalıştığı düşünce kuruluşları bir dosya daha hazırlamıştı. İşte o özel rapor da büyükşehirlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki performansıyla Millet İttifakı’nın 2019’daki yerel seçim karnesini kıyaslıyordu.

Rapora göre Kılıçdaroğlu’nun 2019’a kıyasla en başarısız olduğu iller sırasıyla Erzurum, Ordu, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş. Bu illerde Erdoğan makası kendi lehine 10 puanın üzerinde açmış veya daraltmış.

Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Trabzon, Ankara ve Malatya’da da Kılıçdaroğlu-Erdoğan arasındaki fark oranı 2019’a göre daha başarısız. Hazırlanan tabloda, bu illerde Kılıçdaroğlu’nun oyu yükselse bile Erdoğan’ın da diğer seçmenleri konsolide ederek 2019’a göre farkı kendi lehine artırdığı tespiti yapılıyor.

YİNE SON ANA MI BIRAKILACAK

İmamoğlu’nun masasına konulan raporda, iki kez yapılan İstanbul seçimleri için ayrı bir parantez açılıyor ve şöyle deniyor:

“Tüm iller 31 Mart 2019 oranlarıyla kıyaslandığı için, İstanbul’u da 23 Haziran 2019 yerine bu oranlarla kıyaslamak gerek. 23 Haziran yerel seçimden çok, referandum hükmündeydi ve muhalefet lehine katılım tavan seviyedeydi. 2023 seçimleri ise kutuplaşmayla birlikte iktidar seçmeninin de sandığa gittiği bir seçim oldu. Bu nedenle 31 Mart kıyaslamak için daha adil.”

Bu nottan sonra İstanbul için rakamlara geçiliyor:

“31 Mart’ta fark sayısal olarak 13 bin, oransal olarak yüzde 0.2’ydi. 2023’te Kılıçdaroğlu-Erdoğan farkı sayısal olarak 352 bine, oransal olarak yüzde 3.6’ya çıktı. Sayısal değişim olarak 31 Mart verilerine kıyasla İstanbul, İzmir’le birlikte Kılıçdaroğlu lehine en çok farkın açıldığı 2 büyükşehirden biri oldu (338.811 artış).

İstanbul’da 23 Haziran 2019 ve 2023 kıyaslandığında fark azalmış görünüyor fakat oransal olarak birçok büyükşehirde başarısızlık daha büyük. 2023-2019 farkları arasındaki farkı, 2019’a oranladığımızda bu tablo ortaya çıkıyor.”

Rapora göre 2019’da Bursa’da Cumhur İttifakı 2.6 puan öndeyken bu fark 2023’te Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasında 9.3’e çıkıyor. Yani aradaki makasın büyüklüğü yüzde 258.6 artıyor. Bursa’dan sonra muhalefetin kan kaybettiği iller sırasıyla Gaziantep, Hatay, Ordu, Erzurum, İstanbul, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş ve Adana olarak devam ediyor.

İmamoğlu için hazırlanan rapor şu cümleyle bitiyor: “İstanbul, 31 Mart sonuçlarıyla değerlendirildiğinde farkın oransal olarak 200 katına çıktığı görülüyor ve Balıkesir’le birlikte en başarılı şehir.”

Evet...

Ekrem İmamoğlu için hazırlanan o özel rapor böyle. Özetle İmamoğlu cephesi, iddia edilenin aksine İstanbul’da oylarını artırdıklarını düşünüyor.

Kuşku yok ki bu raporlar yol gösterici. Lakin yolun bitmesine çok az kaldı. Yerel seçimlerde başkan adayları yine eskisi gibi 2 ay önce belirlenirse ve her şey o kısıtlı zamana sıkıştırılırsa, muhalefet sadece yenilmez. Bu ülkede herkesin daha yalnız hissetmesinin de vebalini taşır. Söz biter.