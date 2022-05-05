Kaftancıoğlu: Başıma ne gelirse gelsin...

05 Mayıs 2022 Perşembe

Canan Kaftancıoğlu 1 ay kapalı cezaevinde, 12 ay 10 gün de açık cezaevinde yattıktan sonra 3 yıl sürecek denetimli serbestlikle tahliye olabilir.

Ağır ceza mahkemesi kararını verdi, istinaf mahkemesi onadı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hapsin kesinleşmesini talep etti. Eğer başsavcılığın dört ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına dair isteği Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından uygun görülürse, sonuç ilk cümlemdeki gibi olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz kanunu gereği toplam 13 ay 10 gün hapiste kalacak.

Kimse “olmaz” diyemiyor. Gezi kararı yapabileceklerini bir kez daha gösterdi.

Çünkü Türkiye seçime gidiyor. Çünkü AKP, yargıyı siyasi maşa gibi kullanıyor. Çünkü Kaftancıoğlu, İBB seçiminin kazanılmasında kilit rol üstlendi.

Son olarak TİP milletvekili Ahmet Şık, gazeteci İrfan Aktan’a bu ihtimalden bahsetti; “Canan Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar” dedi.

Kaftancıoğlu’nu aradım. Ve “Hapse girmeyi bekliyor musunuz” diye açıkça sordum. Şu yanıtı aldım Kaftancıoğlu’ndan:

“Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet, burası Türkiye, her şey olabilir. Ama bunları düşünecek bir zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyorum.”

Kaftancıoğlu’nun yıllar önceki paylaşımlarından dolayı hapse girmesini isteyen talep, 1 yıldan fazladır Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önünde duruyor. Yani verilecek son kararın eli kulağında.

Kaftancıoğlu demedi lakin, ben konuşmamızdan onun da olası kötü sonuca hazır olduğunu hissettim. Keşke yanılsak...

CHP’DEN YENİ BELGELER GELİYOR

Ensar ve TÜRGEV’in ortak kuruluşu...

Kasasına 2014’ten 2019’a kadar “bağış” adı altında on milyonlarca dolar para girişi var.

Manhattan’ın göbeğinde yaptıkları 21 katlı lüks öğrenci yurdunun inşaatı dört yıldır devam ediyor.

Evet, ABD’deki TÜRKEN Vakfı’nı anlatıyorum.

Duydum ki, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan o vakıfla ilgili yeni belgeler açıklayacakmış. Özcan’ı aradım ve o belgelerin içeriğini sordum. Bol soru işaretli şu yanıtı aldım:

“Önceki yıllarda açıkladığım belgelerin devamı geliyor...

Son vergi beyannamesine göre TÜRKEN Vakfı ne kadar bağış topladı?

ABD Vergi Dairesi belgelerinde yer alan yeni bağışların kaynağı kim?

Tek kalemde verilen astronomik bağışın sahibi kim?

Vakfın toplam varlıkları nasıl astronomik rakamlara ulaştı?

Yönetim kurulunda yer alan önemli isimler kim?”

CHP’li Özcan telefonu kapatırken şu iddiada da bulundu:

“Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre verdiği burs sıfır dolar!”

Bakalım, kısa süre sonra açıklanacak belgeler nasıl tartışma yaratacak...