Kanserli hücre

11 Ekim 2023 Çarşamba

Artık Maltepe Açık Cezaevi’ndeyim. Silivri’de geçirdiğim günlerde, hayat öykülerine çok şaşırdığım onlarca mahkûmu tanıma fırsatı buldum. Bazılarını okudunuz, çoğu şimdilik bende saklı kaldı.

Alıştım; Maltepe’ye geldiğimde de mahkûmların en çok sorduğu “Af var mı” oldu. Diğer popüler soru ise Süleyman Soylu’nun akıbetine dairdi. “SS” kitabını okuyan çok kişi ile karşılaştım. Öyle ki Soylu’nun trollerini merak eden bile vardı mahkûmlar arasında...

Onlara özetleyerek anlattığımı bu köşede de yazayım...

15 TEMMUZ’UN SOYLU’YA AÇTIĞI ALAN

Gördünüz, İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen terör saldırısıyla birlikte, Soylu’ya yakın olduğu sır olmayan sosyal medya hesapları da harekete geçti. Emir almış gibi hepsi yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı.

Aslında...

Soylu’nun trolleri meselesinin perde arkasına girdikçe tablo daha da vahim hale geliyordu.

Şöyle ki...

15 Temmuz darbe girişimi sonrası incelenmesi gereken 2 milyona yakın dijital doküman vardı. Siber suçlar konusunda uzman polislerden haftada 50 bin veriyi incelemeleri isteniyordu. Öyle ya gün geliyordu bir Fetullahçıda 44 ayrı USB bellek dahi ele geçiriliyordu. Lakin, tüm bunları inceleyecek personel yetersizdi.

İşte bu ihtiyaç Süleyman Soylu’ya Emniyet içinde önemli bir alan açtı. Nasıl mı? Şöyle...

Tarih: 22 Kasım 2016.

KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’ne 500 geçici uzman alınmasına karar verildi. Aradan bir yıl geçtikten sonra da alınan o uzmanlar yine KHK eliyle devlette kadrolu hale getirildi.

Peki, kimlerdi onlar?

O TROLLER DEVLET ÇALIŞANI

Yanıtını gazeteci Tolga Şardan’dan okuyalım:

“Aldığım bilgiye göre siberci uzman kadroları verilenler arasında gerçekten bilişim konusunda yetkinliği olan ancak torpille kuruma kapağı atanların yanında ev kadını, kuaför, marangoz hatta taksici bulunuyor. Bilgisayar ve bilişimle hayatlarında hiç yolu kesişmemiş bu kişilerin kuruma siber uzman olarak alınması sıkıntıya da neden oldu kuşkusuz.”

Kritik soru şuydu: Neden gerçekten siber suçlar konusunda uzman isimler değil de vasıfsız insanlar Emniyet’e alındı?

“SS” kitabını yazarken konuştuğumuz bir Emniyet müdürü şöyle dedi:

“Sosyal medyayı izleme amacıyla alındığı ileri sürülen o isimlerin büyük çoğunluğunun başka bir görevi daha vardı: Süleyman Soylu propagandası! Maalesef, devlet içinde Soylu’nun trollerine yer açıldı, halen cebimizden çıkan paralarla maaş veriliyor. Siber dünyadaki suçları bulmak için görevlendirilen o yeni uzmanlar koca siber daireyi trol şubesi gibi yaptılar.”

Yani...

Yanisi, iddia şuydu:

Süleyman Soylu’nun zor zamanlarında sosyal medyada ortaya çıkan, onu öven, rakiplerine ise hakaret eden sahte hesapların gerçek sahipleri aslında devlet çalışanıydı. Vergilerimizle suç işleniyordu.

Acaba...

İçişleri Bakanlığı’ndaki yeni kurmay kadro, içlerindeki bu kanserli hücreyi ne zaman temizleyecek?

