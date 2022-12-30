Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi

30 Aralık 2022 Cuma

Bundan yaklaşık üç hafta önce...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu’na seslendi. “Göreceksiniz, Millet İttifakı olarak temiz, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye’yi yeniden, beraber ve birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Öğrendim ki işte o gün bir kritik “birliktelik” yaşandı. Kısa süre önce “Alevilik” açıklamasıyla karşı karşıya getirilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile Kılıçdaroğlu baş başa görüştü. CHP lideri, Şık’a bir kırgınlığının olmadığını o buluşmada söyledi. Ama duydum ki geleceğe dair bazı projeler de masaya yatırıldı.

Bir süredir kulağıma geliyordu, büyük bir ivme yakalayan TİP’in Millet İttifakı’na katılmasını isteyen CHP’liler vardı.

Hoş, TİP, HDP’nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir bileşeni... Ama işte siyaset bu, acaba Kılıçdaroğlu da TİP milletvekili Şık’tan Millet İttifakı’nı desteklemelerini istemiş olabilir mi?

Neden olmasın!

Ahmet Şık’a da sordum. Lakin “Görüşme özeldi, herhangi bir şey söyleyemem” dedi.

YARDIMCILARI O BAKANDAN ŞİKÂYETÇİ

Yok efendim. Bakın mesela, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun emrindeki birçok isimle arası bozukmuş. Bakan yardımcılarından daire başkanlarına kadar çok kişiyle iyi bir iletişimi yokmuş.

Bakan Bey bana da kızmasın, AKP kulislerinde konuşuluyor bunlar...

Yani, ben onun çevresinin yalancısıyım!

TRT’YE CAMİ YAPILIYOR

Ankaralılar bilir, TRT Genel Müdürlüğü’nün geniş bir kampusu var. İçinde spor tesislerinden kreşe, kütüphaneden mescitlere kadar birçok yapıyı barındırır.

İşte öğrendim ki şimdi o kampusun içine bir de cami yapılmasına karar verilmiş.

Projeyi “Erdoğan’ın mimarı” diye adlandırılan Hassa Mimarlık’ın sahibi Muharrem Hilmi Şenalp çizmiş. TRT’nin içindeki bu cami halka da açılacak ve binlerce kişinin ibadetini gerçekleştirmesine vesile olacakmış. Adının da “Mustafa Itri Camisi” olmasına karar verilmiş. İnşaatını o ünlü Kalyon Holding’in yapacağı ve camiyi kuruma hibe edeceği de duyumlarım arasındaydı. Bu iddiayı teyit etmek için TRT Basın Müşaviri Masum Ekinci’yi aradım. Şöyle dedi: “Camiyi bir hayırsever yaptırıyor. Ama isminin açıklanmasını istemiyor. Bilin ki TRT’nin kasasından 1 lira dahi çıkmıyor.”

Hayır, TRT Genel Müdürlüğü’nde mescitler zaten var...

Hayır, TRT Genel Müdürlüğü’nün 400 metre aşağısında büyük bir cami zaten var...

Demeyeceğim.

Bunlar gözle görülen gerçekler...

Diyeceğim şu: TRT’nin yıllardır “para yok” diye yapılmayan stüdyolara da ihtiyacı var. Öyle ki koca kurum stüdyo kirası olarak milyonlarca lirayı her yıl dışarıya ödüyor. Düşünün, Sayıştay’ın raporuna göre, TRT stüdyo kirası olarak başkalarına sadece 2021’de 7 milyon 22 bin TL para vermiş.

Yoksa, projesi bile olan stüdyoların yapılması birilerinin musluğunu mu kesecek?