Kim hangi koltuğa oturacak

24 Haziran 2022 Cuma

Tam uyumak üzereyken geldi mesaj: “Acaba ilk kararnamede kimler olacak?”

Neymiş, Millet İttifakı iktidara gelirse kimlerin hangi koltuğa oturacağı şimdiden belirleniyormuş. “Birinci kararname yazılmaya başlanmış bile” diyordu bir bilen.

Doğru muydu? Sayılır.

Altılı masanın oluşturduğu yapılardan en kritiği Kurumsal Reformlar Komisyonu. Bu komisyon AKP iktidarının çürüttüğü devletin yeniden yapılandırılması için yol haritasını belirliyor. Alınan karara göre, seçim sonrası Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın kurulması birinci hedef. Yani olası ilk kararnamede bu teşkilatın ilanını göreceğiz.

Peki, ya isimler? Yani bürokraside kimler görevlendirilecek?

Deniyor ki Millet İttifakı’nda devletin önemli kurumlarına kimlerin atanacağına dair bir plan var. Başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinde liste hazırlığı yapanlar bulunuyor.

Yani Merkez Bankası’ndan TRT’ye, hangi kuruma kimin getirileceğine dair olası isimler tartışılıyor. Hatta bunun için Kemal Kılıçdaroğlu’nun “onurlu bürokrat” dediği ve devlette şu an görev yapan bazı kişilerle görüşmeler de yapılıyor. AKP döneminde suça bulaşmamış, hükümetin değil devletin adamı olmuş isimlerin deneyimlerinden nasıl yararlanılabileceği üzerinde çalışılıyor. Belki haberleri yok ama onların seçim sonrası oluşturulacak yeni yapılanmada görevlerine devam etmesi de planlanıyor.

Dahası, çürüyen devletin nasıl yeniden ayağa kaldırılacağına dair, bizzat çürümeye tanık olan yani devlette aktif olarak çalışan bazı isimlerden destek de alınıyor. Yani Millet İttifakı iktidara gelirse çıkarılacak kanunlar için “içeriden” öneriler geliyor. Kim onlar, diye sorduğumda “Ağırlıklı olarak ekonomi bürokrasisindeki yöneticiler” deniyor.

Kuşku yok ki altılı masadan bir iktidar çıkması kadar hangi partinin ne kadar oy alacağı da önem arz ediyor. Buna göre, seçmenden alınan güç, koltukların dağılımında kimin görüşünün ağırlık kazanacağını da belirleyecek.

Son olarak...

Yüzlerce kişilik değişimden bahsediyorum.

Bir CHP kurmayı, “Biz kazandığımız anda kimin devlette hangi koltuğa oturacağı önceden belirlenecek, yani kaos olmayacak” dedi. Ağırlıklı görüş o isimlerin seçim sonrası açıklanması olsa da Demokrat Parti, “Bazı kritik kadroların seçimden önce ilan edilmesi gerek” diye düşünüyor.

NÜ RESİMLER Mİ RAHATSIZ ETTİ

1982’de Müslüman olan Fransız düşünür Roger Garaudy’nin 60’dan fazla eseri var. İşte o kitapların büyük çoğunluğu da Türkiye’de Timaş Yayınları tarafından okurla buluşuyor.

Ama şu hariç: “Batı Resminin Yedi Yüzyılı / Geleceği Müjdeleyen 60 Tablo”

Garaudy İslamı seçmeden önce yazdığı bu kitapta, 60 tablodan hareketle Batı felsefesini ortaya koyuyor.

Kitabı dilimize kazandıran Cemal Aydın, “Hiçbir çevirimde bu kadar zorlanmadım ve hiçbirine de bu kadar fazla emek vermek zorunda kalmadım” diyor.

Peki, aynı çevirmenin o kadar Garaudy kitabını yayımlayan Timaş, bu yeni ve önemli çeviriyi neden basmadı?

Yayın dünyasında şu konuşuluyor: Garaudy’nin Müslüman olmadan önce yazdığı bu kitapta nü resimler olması, Nurcu kimliğiyle bilinen Timaş’ı rahatsız etti.

Timaş’ı aradım. Yayınevi bu iddiayı kabul etmedi, kitabın basılmama gerekçesinin “ekonomik nedenler” olduğunu öne sürdü.

Neyse ki eser “Kopernik Kitap” etiketiyle okurla buluştu.