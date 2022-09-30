Neden benim yazmamı beklediniz?

30 Eylül 2022 Cuma

Telefonumda bir mesaj: “Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirmişsin!”

Anlamadım başta. Sonra “Son dakika” diye duyurulan o haberi gördüm: “Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için resmi iade talebinde bulunuldu.”

Yok artık, dedim. Ayrıntıları beklemek istedim. Fakat hayır, korktuğum oldu. Anlatacağım ama önce kısa bir özet...

Çarşamba günü okuduğunuz Arka Bahçe’de Thodex davasındaki gariplikleri yazdım.

Dedim ki:

“Thodex’in sahibi Özer, Arnavutluk’ta ne zaman yakalandı?

30 Ağustos’ta.

Dosyaya bakan Arnavutluk’taki Başsavcı Kreshnık Ajazı’nın 9 Eylül’deki şu açıklaması kritikti:

‘Bizim ceza hukukumuzun ve suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi’nin öngördüğü süre içerisinde Türk makamlarının şahsın iadesi için resmi iade talebi göndermesini bekliyoruz. Bu süre 40 gün olarak belirlenmiş durumda. Sürenin bitimine kadar resmi prosedür neyse o uygulanacaktır. Şu an Türkiye’ye dair resmi bir iade talebinde bulunulmadı. Resmi talebin gelmesini bekliyoruz.’

Evet, yakalanmasının ardından 10 gün geçmesine rağmen iade talebinin bulunmadığı bizzat Arnavutluk cephesi tarafından ileri sürülüyordu.

İşte bu durumu fark eden davanın sanıklarından Cem Uzunoğlu’nun avukatı Orhan Keskin, mahkemeden şu istekte bulundu:

‘Resmi iade talebini Arnavutluk makamlarına iletmesini Adalet Bakanlığı’ndan isteyin!’

Mahkeme ne yaptı? Bu haklı talebe de ret kararı verdi! Zaten yakalanmış Thodex’in sahibi hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmetti.”

CNN TÜRK: ÇARŞAMBA GÖNDERİLDİ

İşte bu satırların mürekkebi daha kurumamıştı ki...

Aynı gün Türkiye’nin Faruk Fatih Özer için resmi iade talebinde bulunulduğuna dair haberler çıktı. Artık yanıt aradığım kritik bir soru vardı:

“Acaba Adalet Bakanlığı resmi iade talebini tam ne zaman Arnavutluk’a iletti?”

Yani gerçekten ben yazdıktan sonra mı bu resmi başvuru gönderildi yoksa daha önce yapılan bir işlem yazımdan sonra mı duyuruldu?

Bu soruya cevap için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin’i aradım. Telefonumu açmayınca da yanıtını aradığım soruyu mesajla gönderdim kendisine. Okudu ancak dönüş yapmadı.

Gelin görün ki...

Dün saat 13.16’da gönderdiğim mesajdan tam 22 dakika sonra CNN Türk şu “özel haberi” izleyicilerine duyurdu:

“SON DAKİKA: Thodex kurucusu Fatih Özer’in iade belgesine CNN Türk ulaştı!”

Ceylan Sever’in haberinde şu satırlar yazıyordu:

“İade talepnamesi dün Türkiye’den Arnavutluk’a gönderildi. Özer’in acilen Türkiye’ye iadesi talep ediliyor.”

Adalet Bakanlığı’na gönderdiğim sorunun yanıtını CNN TÜRK’ten öğrenmenin komikliği bir yana... Dedim ya, korktuğum oldu.

Zira, “önceki gün” yani yazımın Cumhuriyet’te yayımlandığı çarşamba günü resmi iade talepnamesinin gönderildiği vurgulanıyordu haberde. Yani Özer’in yakalanmasından tam 29 gün sonra!

İnanın utandım. Yalanlanmasını safça bir şekilde halen bekliyorum.

Çünkü Türkiye’de binlerce insanı dolandıran birinin Türkiye’ye getirilmesi için gereken resmi işlemi benim uyarımla yapmamaları gerekirdi.

Umarım Thodex’in kurucusu Özer kısa süre içinde Türkiye’de olur. Ama yine yazıyorum: Henüz bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor. Ve bu “son dakika” haberleri bir yerlere mesaj gibi duruyor.