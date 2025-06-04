Tarih: 24 Ağustos 2024.

Yer: Konya.

5 yaşındaki çocuk babası tarafından öldürüldü.

Yazı burada bitmek istiyor ancak kanaya kanaya yazmam lazım.

Baba Mehmet Özer eve geldi. Eşi Şehadet Özer’e, “Ben işten geliyorum, hiç bakmıyorsun, ilgilenmiyorsun” dedi. Yetmedi, eşinin boynunu sıktı ve kafasını duvara vurdu.

Anne Şehadet çocuklarını aldı ve evi terk etmek için kapıdan çıktı. Kızı Hira hemen arkasındaydı...

Birden silah sesi duyuldu. Anne yaralanmış, 5 yaşındaki kız çocuğu kanlar içinde yerdeydi. Ölmüştü. Baba tutuklandı, anne kendisini yaralayan ve çocuğunun katili olan eşine karşı avukat tuttu, hukuk mücadelesine başladı.

Buraya kadar okuduklarınızı belki sadece “hüzün verici” diye niteleyebilirsiniz.

Gelin görün ki böylesi bir davada bile “olmaz denilen” bir şey oldu.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 29 Mayıs’taki duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Ve özetle; sanık babanın bir çocuğunu kasten öldürmek, anne ve diğer çocuğunu da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi.

İşte o an, hukuk tarihimizde belki de ilk kez görülecek bir şey oldu. Annenin avukatının dedikleri tutanağa şöyle geçti: “Sanığın çocuğunu kasten öldürdüğünü düşünmüyoruz. Olay bu şekilde gerçekleşmemiştir. Eşi ile arasındaki tartışma sonucu olay gerçekleştirmiştir. Sanığın taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz.”

Yani, annenin avukatı, “Baba çocuğunu yanlışlıkla öldürdü, çok da fazla art niyet aramayın” diyordu. Sahi, bu nasıl olabilirdi? Mağdurun avukatı, savcının görüşünün aksine karşı tarafın daha az bir hükümle cezalandırılmasını nasıl isteyebilirdi? Ve dahası, avukatı anneyi neden o duruşmaya getirmemişti?

Düşünün: Savcının dediği olsa ağırlaştırılmış müebbetle, maalesef annenin avukatının dediği olsa en fazla 10 yıl hapisle cezalandırılacak katil baba...

Anne duruşma tutanağını okuyunca ne yapacağını şaşırdı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ne ulaştı. Derneğin gönüllü avukatlarından Cenk Samet Er yardım elini uzattı. Şüpheli avukat önce azledildi, sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şimdi soru şu: Çocuğunu kaybeden, kendisi ve diğer çocuğu da ölümden dönen annenin, eşinin ailesi tarafından sürekli tehdit edilmesinin azledilen avukat ile bir ilgisi var mı?

Dahası... Yargının tepesinde koltuk savaşı yapanların, altta ezilen çimenlere bakacak bir zamanı olacak mı? Karar duruşması 14 Ağustos'ta; sonucu takip edeceğim.