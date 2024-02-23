Barış Pehlivan
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Üç kulis

23 Şubat 2024 Cuma

1- Lütfü Savaş, kendisinin yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturmasını istemeyenlerden birinin de Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyormuş. Dahası bu iddiasına dair çok ilginç bir tezi de varmış.

Hatırlayanlar çıkar... Savaş, 2022 sonlarında cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini şu sözlerle açıklamıştı: “Geçmişim hem sahada hem de bürokraside çok parlak. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yarışta olmak istiyorum. Ben de değerlendirilmek isterim. Aday adaylarından biri olmak isterim.”

Deniyor ki... Lütfü Savaş, hem sağdan hem de soldan oy alabilecek nadir insanlardan biri olduğuna inanıyormuş. Bu nedenle cumhurbaşkanı olabileceğini halen düşünüyormuş. İmamoğlu’nun da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olarak görmek istemediğinden dolayı kendisini siyasetin dışına atmaya çalıştığını ileri sürüyormuş.

Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor.

2- Arka Bahçe’nin sıkı takipçileri hatırlar; RTÜK Hukuk Müşaviri Özlem Sevgi Keleş’in icraatlarını bu köşede yazmıştım. Acun Ilıcalı’nın RTÜK’e açtığı davaya karşı kurumun savunmasını zamanında vermemesinden, TELE1’e gelen sansür için RTÜK’ün mahkemeden belge saklamasına kadar okudunuz.

Şimdi öğrendim ki tartışmalı hukuk müşaviri Keleş, RTÜK’teki görevinden alınmış. Kuşku yok ki “göstermelik” resmi gerekçede yazmıyor bu iddia ama görevden alınmasının nedeni “Kimi zaman kurulu yanıltması ve hukuk müşavirliği içerisinde iş barışını bozması” olarak düşünülüyor.

Peki, yerine kim atandı? Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yapan Şeyma Günay.

RTÜK’ün çiçeği burnunda hukuk müşaviri Günay’ın AKP’de gençlik kolları yöneticiliği yapan ve partiden belediye başkanlığına da adaylığını koyan bir avukat ile evli olduğu ileri sürülüyor.

3- “Şeriat” paylaşımının ardından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianameyi Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Peki, bu soruşturmayı yürüten Beykoz’un çiçeği burnunda başsavcısına dair iddiaları biliyor musunuz?

Zamanında İzmir’de basşavcı vekiliydi. Kendisini “sosyal demokrat” diye tanıtır ama Ülkücülerle de arası hep çok iyiydi. Zamanında İzmir başsavcısının “Ya o ya ben” diyerek onu şikâyet etmişliği, sonraki başsavcıya karşı da “kapıyı çarpıp gitmişliği” vardı.

Şaşırmıyoruz, o başsavcıya Artvin üzerinden bir hemşericilik desteği de ileri sürülüyor. Öyle ki devletin en üstündeki bir yöneticinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndaki kararname görüşmesi sırasında bizzat kurulu aradığı ve o savcıya sahip çıktığı konuşuluyor.

Deniyor ki Beykoz’un o yeni başsavcısı, geçen seneki seçimler öncesinde de iktidarın değişeceğini düşünerek harekete geçmiş. Öyle ki açıkta kalmamak için İYİ Parti’den içişleri bakanı olacağı konuşulan bir ünlü siyasetçiyi arayıp “Yeni dönemde emrinizdeyim” bile dediği öne sürülüyor.


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