Ünlü YSK itirafı doğru mu?

17 Mart 2023 Cuma

Belki sizin de önünüze düştü, endişelendiniz. YSK’nin seçim yazılımında görev aldığını iddia eden bir mühendisin kaleminden çıktığı izlenimi veren itiraflar, sizi umutsuzluğa sevk etti.

Şahin Güzey imzasını taşıyan bir metin sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından okundu. İçinde, başkanlık sisteminin oylandığı 2017 referandumunda YSK’nin sistemlerinde yapıldığı öne sürülen “oy kaydırma” işlemine dair çok çarpıcı iddialar vardı.

Doğru muydu yazılanlar? Gerçekten de YSK’nin seçim sisteminde dijital yolla hile yapılabilir mi?

Bu sorunun yanıtına dair Onursal Adıgüzel’i aradım. Ve CHP’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Adıgüzel’e sordum. İşte son günlerde sosyal medyada çok paylaşılan o iddialara dair, seçim güvenliğinde rol alan Adıgüzel’in yanıtları...

‘YSK’DE ÇALIŞMAMIŞ’

Siz bu metinden haberdar mısınız? Araştırma yaptınız mı? Yaptıysanız, sonuç nedir? İddialar doğru mudur?

Öncelikle bu metinden haberdarız. Bu metin yeni bir metin de değil. 2017 tarihli halkoylamasından bu yana Şahin Güzey imzasıyla farklı sosyal medya platformlarında, WhatsApp gruplarında paylaşılıyor. 2019 seçimlerinden önce de aynı metin yine dolaşıma sokulmuştu. İlk başta şunu vurgulamak isterim. YSK’de çalıştığı iddia edilen bu kişiyi biz araştırdık. Böyle bir kişi YSK’de hiç çalışmamış, hatta böyle bir kişinin gerçekte var olduğundan da şüpheliyiz.

Ama tabii biz böyle bir kişi yok deyip de söz konusu iddiaları göz ardı etmedik, araştırdık. İlk etapta bu iddiaların asılsız olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.

Bunu anlamak için seçim sistemini, seçimlerin işleyişini bilmek yeterli. Varsayalım YSK’nin sisteminde sonuçlar dijital hilelerle değiştirildi...

YSK’nin sisteminde yer alan sonuçlar ile sandık başında tutulan ve görevli parti müşahitlerince imzalanan tutanaklar örtüşmeyeceği için olabilecek bir hile girişiminin tespit edilmesi çok kolay. Yani sandık sonuçlarına ilişkin ıslak imzalı tutanaklar güvenli bir şekilde tutulduğu sürece, YSK’nin ya da başka bir kişinin, kurumun YSK sistemindeki sonuçları dijital yöntemlerle değiştirmesi mümkün değildir.

CHP’nin seçim sistemine ilişkin size şunu söyleyeyim. Tutanaklar ve seçim sonuçları bize üç ayrı kaynaktan geliyor. Birinci kaynak mobil, ikinci kaynak web, üçüncü kaynak ise YSK. Yani YSK’den bize aktarılan veri akışı haricinde seçim sonuçlarına ilişkin anlık akış sağlanan iki kaynağımız daha var. Mobil ve web’den gelen sandık sonuçları ile YSK’den her 3 dakikada bir aktarılan sandık sonuçları arasında yaşanabilecek en ufak bir tutarsızlık, sistemlerimiz tarafından anında tespit ediliyor. Ve ilgili tutarsızlığa ilişkin “redflag” dediğimiz bir uyarı üretilerek bu uyarı sorumlularımızın ve avukatlarımızın ekranlarına düşüyor. Bizdeki sandık sonuçları ile YSK sonuçları örtüşmüyor ise hukuki itiraz sürecini başlatıyoruz. Yani yalnızca YSK sonucuna güvenmiyoruz.

İNTERNET/ELEKTRİK KESİLİRSE?

- Seçimde böylesi dijital manipülasyonlar yapılma ihtimali var mı? Varsa, sizin Millet İttifakı olarak önlemleriniz nedir?

Geçmişte de doğru olmadığı, neden doğru olmayacağı açıklanmış bu metnin seçim öncesinde dolaşıma sokulması seçmenler üzerinde bir karamsarlık ve umutsuzluk yaratma amaçlı açık bir manipülasyondur zaten.

Ama sizin de değindiğiniz, var olmayan bir YSK çalışanına atfedilen açıklamada yer aldığı gibi bir dijital manipülasyonun yapılması az önce açıkladığım üzere, mümkün değil. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Ancak başka manipülatif yöntemler denenebileceği yönünde şüphelerimizi de hep canlı tutuyoruz ve her tür olasılığa karşı tedbirlerimizi alıp çalışmalarımızı büyük bir dikkat ve özenle sürdürüyoruz. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler Seçim Güvenliği Komisyonu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Biz şu anda hem CHP hem de Millet İttifakı olarak internet kesilmesi, elektrik kesilmesi de dahil olmak üzere, her türlü farklı senaryo üzerinde çalışıyoruz. Gerekli planlamaları yaptık.

Şunu unutmamak lazım. Asıl olan sandık başında bir görevlimizin olup olmamasıdır. Sandık başındaki görevliniz ıslak imzalı tutanağı aldığı sürece bütün hileler, manipülasyonlar, algı operasyonları suya düşer.