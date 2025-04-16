Barış Pehlivan
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Yeni rapor AKP dönemini işaret etti

16 Nisan 2025 Çarşamba

Anlaşılması zor bir paragraf olacak. Lakin ölen bir can için okumalısınız:

“Antalya Tünektepe Teleferik Tesisinde 12.04.2024 tarihinde gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme ve teknik değerlendirme yapılmıştır. Beş numaralı direk yapısı ve bulonlu birleşimleri yeterli seviyede mühendislik hizmeti almamıştır. Halat sıkışması direğin göçmesine neden olmuştur ve bu tür bir durum tasarım esnasında göz önüne alınmamıştır. TS EN 13107 şartnamesi Bölüm 7.2.4.5 ve Bölüm 7.2.4.7 bu tür istisnai yük durumlarının tasarımda göz önüne alınmasını gerektirmektedir. Beş numaralı direk üzerinde oluşabilecek maksimum halat yükü 382 kN dur. Bulon analizleri sonucunda göçmeye sebebiyet verebilecek dengelenmemiş yük 53.5 kN olarak belirlenmiştir. Beş numaralı direğin TS EN 13107 şartnamesine göre 382 kN yatay yüke göre tasarlanmış olması gerekirken bulon analizleri sonucunda 53.5 kN dengelenmemiş yüke maruz kaldığında göçme oluşabileceği hesaplanmıştır. Direk yapısının ve bulonlu birleşimlerinin TS EN 13107 şartnamesinde belirtilen istisnai yük durumlarına uygun olarak tasarlanmadığı kanaatine varılmıştır.”

Masamda geçen hafta yazılan bir bilirkişi raporu var. Altında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cem Topkaya’nın imzasını görüyorum.

Hatırlayın, geçen sene Antalya’da yaşanan teleferik kazasında 54 yaşındaki Memiş Gümüş yaşamını yitirmişti. 2’si çocuk 7 kişinin yaralandığı olayda, havada asılı kalan kabinlerdeki 174 kişi ise yaklaşık 23 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı. Kazaya ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Son duruşmada verilen kararla tutuklu sanıkların hepsi tahliye edildi.

İşte o davanın seyrini değiştirecek yeni rapor özetle diyor ki:

“Kazaya neden olan 5 numaralı teleferik direği daha baştan yanlış tasarlanmış.”

Yani...

Yanisi şu: Teleferik daha başta kuralına uygun inşa edilmemiş. Bu da bizi 2017 yılına götürüyor.

Hatırlayın, dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel tarafından “Ayaklarınız yerden kesilecek” sloganıyla hizmete açılan teleferik, “Türkiye’nin en ucuz teleferiği” olarak duyurulmuştu.

Facia davasının bir sonraki duruşması 9 Mayıs’ta.

Kuşku yok ki bu rapor kararı etkileyecek. Lakin sonuç ne olursa olsun, teleferiğin yapıldığı güne yani AKP dönemine dair yeni bir soruşturma sürecinin başlatılması gerekiyor. Bakalım, hukukun emri yerine getirilecek mi?


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