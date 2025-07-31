Sana verirken yokluğu gösterenler, senin olan varlığı harcarken har vuruyor harman savuruyor.

Geçen ay aldığım mesaj o kadar çarpıcıydı ki...

Yazan bir binbaşıydı. OYAK’ın biri İstanbul Maslak’ta biri İzmir Karaburun’da yeni projelerini gösteriyordu. İstanbul’daki 1+1 daireler 24 milyondan, 2+1 daireler 32 milyondan, İzmir’dekiler ise 47 milyondan başlıyordu. Kendi maaşı 75 bin liraydı. “OYAK bizimle dalga geçiyor” diyordu.

Haksız mı? Adı üstünde, Ordu Yardımlaşma Kurumu. Sermayesini TSK mensuplarından alan kurumun amaçlarından biri, onlara uygun fiyatla başlarını sokacakları ev yapmak. Ancak ilanlara bakılırsa, asıl amacını unutmuş, Araplara vatandaşlık garantili ev satmaya odaklanmış durumda.

Tam o günlerde, OYAK yönetiminin değiştiğini görünce, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok’u aradım. Hatırlarsınız, bu köşede yazmıştım. Askerler kurumun kötü yönetildiğini düşünüyordu. Eski OYAK yönetimi de “hayır” diyordu. İki tarafın da tezlerine burada yer vermiştim. Derken... Meğer kavga mahkemelik olmuş. Üçok, OYAK üyelerinin avukatı olarak, eski yönetimi mahkemeye vermiş. Askerler, OYAK’ın kasıtlı bir şekilde tam 5 milyar lirasının boşaltıldığını iddia ediyorlar.

APTAL YERİNE KONULUYORUZ

Üçok’a önce OYAK’taki yönetim değişikliğini sordum. Yönetim Kurulu başkanlığına 15 Temmuz kahramanı olarak bilinen Zekai Aksakallı, genel müdürlüğe ise eski AKP yöneticisi Murat Yalçıntaş gelmişti. Üçok, “OYAK’ın 65 yıllık tarihinin en başarısız yöneticilerinin değiştirilmesinden çok memnunuz” diyordu. “Hiç kimseye karşı önyargılı değiliz” diye ekliyor, “tek dileğimiz siyasetin OYAK’tan uzak tutulması, OYAK’ın bir partinin arka bahçesi olmaması” sözleriyle devam ediyordu. Bugünkü şartlarda imkânı var mı, sanmıyorum...

Konu OYAK’a açtıkları davalara geldi. Danıştay’da toplam üç dava açmışlardı. Biri OYAK’ın mensuplarına dağıttığı nemalarla ilgiliydi:

“OYAK’ın mal varlıklarının toplam değeri 2023 yılında 847 milyar, 2024 yılında ise 1209 milyar Türk Lirası. Koç Holding’den sonra Türkiye’nin en büyük iktisadi ve sosyal kurumu. Hal böyleyken OYAK yüzde 54 nema dağıtırken, Koç Holding yüzde 720, Eczacıbaşı Holding yüzde 486, Anadolu Holding yüzde 287, Sabancı Holding yüzde 265 kar payı dağıttı. Bizi bu kadar da aldatmalarına izin veremezdik. Resmen aptal yerine konuluyoruz.”

Diğer ikisi ise OYAK’ın konutları ve yardımlarıydı:

“OYAK, eski yöneticileri tarafından, üyelerini ev sahibi yapmak için çaba gösteren bir kurum olmaktan çıkarılarak sayfa sayfa ilanlar verip adeta Suriyelileri vatandaş yapmak için ev üreten bir kuruluşa dönüştürüldü. OYAK iştirakleri olarak son deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza on milyarlarca lira yardım ve bağış yaparken; kendi üyelerine deprem, sel felaketi vb. yardımlar için verdiği kredileri kaldıran, adeta kendi üyelerine düşman bir kurum haline getirildi. Diğer iki davamızı da bu kararların iptali için açtık.”

OYAK ÇİMENTO’DA TUHAF SATIŞ

Bunların dışında bir suç duyurusunda bulunmuş ve bir ticaret davası açmışlardı. Bu ise çok daha ciddiydi. Kurumun varlığının kasıtlı bir şekilde yağmalandığını düşünüyorlardı:

“Bünyesinde ‘Adana Çimento’, ‘Bolu Çimento’, ‘Ünye Çimento’, ‘Aslan Çimento’, ‘Mardin Çimento’, ‘Denizli Çimento’ olmak üzere Türkiye’nin en büyük çimento fabrikalarını barındıran OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş'nin yüzde 60 hissesine sahip OYAK’ın, bu hisselerinin yüzde 20’sini, piyasa değerinin çok altında bir fiyata, Taiwan Cement Corporation şirketine satışına ilişkin bir dava açtık. Bu satış sonrası, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ yönetimi de el değiştirdi ve çoğunluk hisseleri Taiwan Cement Corporation şirketine geçti.”

Üçok, OYAK Çimento’nun büyüklüğünü şöyle anlattı: “OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketleri’nin Klinker kapasitesi yurt içinde 12.4 milyon ton. Çimento kapasitesi 22.5 milyon ton. Türkiye genelinde 50 adet hazır beton ve 4 adet agrega üretim tesisinde üretim gerçekleştiriyor. OYAK, Türkiye’de selüloz ve selülozdan kraft kâğıt üretimini entegre olarak yapan tek kuruluş. Hayalinizde değerini canlandırmanız için söylüyorum, sadece Denizli Çimento fabrikası 2014 yılında 503 milyon dolara satın alındı.”

5 MİLYARA YAKIN ZARAR

Siz niçin dava açtınız diye sordum:

“OYAK resmi web sitesinde yer alan habere göre, 27 Kasım 2023 tarihinde Ön Mutabakat Sözleşmesi, 8 Aralık 2023 tarihinde Bağlayıcı Sözleşmeler imzalandı. Devir işlemleri 6 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. OYAK Fabrikaları AŞ halka açık bir şirket olup Borsa İstanbul’da işlem görüyor, haliyle rakamları görebiliyoruz. Satış sözleşmesinin imzalandığı 8 Aralık 2023 tarihinde, bir adet hissesinin satış değeri 59.2 TL ve geriye yönelik altı aylık ortalaması ise 63.62 TL’dir. OYAK resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre satış sırasında kabul edilen toplam hisse değeri 1 milyar 300 milyon Avro, yani 42 milyar 297 milyon 666 bin 793 TL’dir. Hisse fiyatı ise 36.47 TL'dir (1.04 Avro).”

Üçok’a göre OYAK hisseleri neredeyse ederinin yarı fiyatına satılmıştı:

“OYAK Çimento Fabrikaları AŞ yarı fiyatına satılarak adeta yabancı bir şirkete peşkeş çekilmiştir. Bu satış nedeniyle OYAK üyeleri bilinçli bir şekilde göz göre göre 97 milyon 238 bin 254 Avro, bugünün parasıyla tam olarak 4 milyar 638 milyon 264 bin 715 TL zarara uğratılmıştır.”

Oysa bu satış yandaş basında “Son yılların en büyük yabancı satın alması” başlığıyla yer almıştı. Üçok devam etti:

“OYAK üyelerinin zarara uğratıldıklarının en somut kanıtlarından birisi de yine OYAK Çimento Fabrikalarının resmi sayfasında yer alan 12 Temmuz 2024 tarihli açıklamalar: Pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli 1 adet OÇF pay için 63.62 TL olarak hesaplanmaktadır.”

Buna göre, OYAK Yönetimi, askerlerin alın teri ile biriken hisseleri 36.47 TL’den satarken, halka açık hisseleri 63.62 TL den satın almayı taahhüt ediyordu.

ASKERLER 5 MİLYARI İSTİYOR

İşte suç duyurusu ve dördüncü dava bununla ilgiliydi:

“Başta eski OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve eski genel müdür Süleyman Savaş Erdem olmak üzere, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında, cezalandırılmaları talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca meydana gelen 4 milyar 638 milyon 264 bin 715 TL zararın, faizi ile birlikte alınarak, OYAK’a ödenmesi talebiyle Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açtık.”

Yeni OYAK yönetimi, eski yöneticilerin hedef olduğu davada bakalım ne yapacak? OYAK üyelerinin hakkını savunmak için davacı askerlerle birlikte mi hareket edecek? Yoksa eski yönetim geleneğini mi sürdürecek? Her durumda yılların birikimi OYAK’ın merkezine siyasetin gelip oturmasını tartışmaya devam edeceğiz.

Bizim olanı bizden görünenlere karşı savunduğumuz gün, elimizdeki kaybettiğimizden büyük olacak.