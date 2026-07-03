Tek bir kişiye bağlı ve bağımlı olan bir “Şahsım Devleti Rejimi” dünyadaki hiçbir “Devleti” yönetemez...

Tarihsel ve bilimsel olarak, ancak büyük bir aile niteliğinde olan bir “Aşireti” yönetebilir.

Bildiğiniz gibi, “Devlet” doğada yoktur:

İnsanlar tarafından, yönettiği vatandaşları, başka insanlara ve doğaya karşı korumak için kurulmuştur.

Çağdaş bir Demokratik Devlet’in işlevleri şunlardır:

1) Yasama: Kanun yapmak.

2) Yürütme: Kanunları uygulamak, vatandaşlara hizmet.

3) Yargı: Kanunları yorumlamak, devlet ile vatandaşlar ve vatandaşlar ile vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve hukukun üstünlüğü ile adaleti sağlamak.

4) Güvenlik ve Savunma: İç ve dış tehditlere karşı vatandaşları korumak.

5) Sosyal Refah: Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı gibi kamu hizmetlerini sunmak, fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti sağlamak.

6) Ekonomik Düzenleme: Üretimi ve refahı artırmak, serbest ve adil rekabeti sağlamak, vergi toplamak, bütçe yapmak ve maliye politikalarını yürütmek.

7) Temel Hak ve Özgürlükleri Korumak: İnsan haklarına saygı göstermek, Hukuk Devleti’ni egemen kılmak, periyodik, adil ve şeffaf seçimleri sağlamak.

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Peki tek bir kişi, bir “Şahsım Devleti Rejimi” niçin bu işlevleri yerine getiremez?

1) Zaman ve kapasite yetersizdir: Bir insan aynı anda birden çok farklı yerde bulunamaz ve çok farklı uzmanlık bilgileri gerektiren alanlarda aynı ölçüde yeterli ve yararlı olamaz. Aynı anda, yasama, yargı, savunma, ekonomi, eğitim, sağlık gibi devasa ve karmaşık işleri fiziksel olarak yönetemez, sorunları çözemez. Kurumların sağladığı sürekliliği ve denetimi uygulamaya ne zamanı, ne bilgisi yeter.

2) Uzmanlık imkânsızdır: Modern devlet aşırı karmaşıktır: Kimse her alanda (hukuk, ekonomi, tıp, askeriye vb.) aynı anda uzman olamaz. Kurumların sahip olduğu bilgi, yetki ve denetim işi bir kişinin bütün yeteneklerini aşar.

3) Gücün kötüye kullanılmasına yol açar: Tüm yetkiler tek elde toplanınca denetim ortadan kalkar; keyfilik, yolsuzluk ve tiranlık kaçınılmaz hale gelir. Tek kişinin çevresinde oluşan oligarşinin içindeki gözdeler arası kavgalar, saray entrikaları, kişisel çıkarlar, her türlü kamu yararının önüne geçer.

4) Tarafsızlık bozulur: Kişi hem kanun koyar hem uygular hem yargılarsa adalet ve objektiflik ortadan kalkar.

5) Kurumların yetkileri, denetim ve adalet tek bir kişiye bağlanınca anayasa, yasa, yönetmelik kalmaz, kuralsızlık egemen olur ve “Devlet” çöker.

6) “Devlet” çökünce vatandaşların hem güvenlikleri hem geleceğe ilişkin beklentileri yok olur; anomi, anarşi ve kaba kuvvet egemenliği topluma ve yaşama egemen olur.

Özetle tek kişi yönetiminin veya “Şahsım Devleti Rejiminin”, Çağdaş Demokratik bir devletin nitelikleri olan işlevleri yerine getirebilmesi, doğanın koşullarına, insanın niteliklerine, hayatın gerçeklerine ve elbette tarihe ve bilime aykırıdır!

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NATO ve Emperyalistler ne derlerse desinler, bütün bu nedenlerle, “Şahsım Devleti Rejimini” savunan bu İktidar değiştirilmeli, tarihin ve bilimin işaret ettiği, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan “Cumhuriyet Rejimi” yeniden işlevsel kılınmalıdır!