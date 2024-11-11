Önümde duran üç fotoğraf

11 Kasım 2024 Pazartesi

Türkiye’ye dair meşhur fıkra...

Hapisteki tutuklu, cezaevindeki kütüphane görevlisine bir kitap sorar. “O kitap yok ama yazarı var” yanıtını alır.

Geçen hafta da tam da böyle oldu. Perşembe günü bu köşede, Esenyurt Belediye başkanını tutuklatan İstanbul başsavcısının, işadamı Mübariz Mansimov’un kurduğu kanalı ziyaretini yazmıştım. Yazıdaki kaynağım, gazeteci Furkan Karabay’ın Mansimov’u anlattığı kitaptı.

Cuma günü ise 28 yaşındaki Furkan, İstanbul başsavcısını eleştiren haberi nedeniyle gözaltına alınıp cumartesi tutuklandı. Esenyurt Belediye başkanıyla aynı cezaevine kondu.

Karabay’ın tutuklanma gerekçesi, “terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek” olarak yazıldı. Çok değil, 10 yıl önce, teröristlerin en kolay örgütlendiği, her üç savcı-hâkimden birinin terör bağlantılı olduğu İstanbul Adliyesi, yine terör dersi veriyordu! Öyle ya o yıllarda da Fethullahçı çetenin yargısı, kendilerini eleştirenleri aynı maddeden tutukluyordu. Ben de, tam da Furkan’ın yaşındayken, FETÖ yargısının FETÖ polisleriyle yemekli buluşmasını anlatan haberim nedeniyle aynı maddeden yargılanmıştım.

MAFYA-YARGI-SİYASET ÜÇGENİ

Daha da ilginci var.

Belki hatırlarsınız. Furkan’ın kendisi de aynı maddeden aynı şekilde hem de yine İstanbul başsavcısının taraf olduğu bir dosyada tutuklanmıştı.

Sahi o dosya neydi, sonucu ne oldu?

Şöyle anlatayım.

Emniyet’in mafya raporları medyada sık sık haber oluyor. Hep ilk beşe giren iki grup var: Sarallar ve Şahinler. Bu iki grup, uzun yıllardır birbiriyle çatışıyor. Bu çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti, kimisi de sakat kaldı. Yıllarca sokak savaşını izleyen yargı, sonunda müdahale etti. İki grubun liderlerinin de sanık olduğu büyük bir dava açıldı.

Derken...

Şahinler Grubu’nun lideri Sedat Şahin, 20 Temmuz 2023’te tahliye edildi. Evindeki aramalarda, lav silahı dahil patlayıcı maddeler bulunan Şahin’in tahliyesinin siyasi olduğu yorumları yapıldı. Zira hapisten çıktıktan sonra Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmiş, Cumhur İttifakı’nın destekçisi olduğunu göstermişti.

‘RÜŞVET VAR’ DİYEN MAFYA LİDERİ

Tahliyenin ardından, Sarallar’ın liderlerinden Barış Saral, duruma öfkelendi. 29 Kasım 2023 tarihli duruşmada, adliyede bu işlerin rüşvetle yapıldığını anlattı. Mahkemedeki konuşmasının görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Diyeceksiniz ki bunların Furkan ile ne ilgisi var?

Furkan, genç bir gazeteci olarak, herkesin konuştuğu o duruşmanın tutanaklarını buldu. 27 Aralık 2023’te haber yaptı. Saral, evinden patlayıcılar çıkan Şahin’in bırakılmasına isyan ediyor, “Bahçesinde tank mı olması lazımdı, obüs mü roketatar mı füze rampası mı olması lazımdı bu adamın örgüt olması için” sorusunu soruyordu. Anlattığına göre Şahin’in tahliye kararını vermek istemeyen hâkim izne çıkarılmış, yerine gelen hâkime karar verdirilmişti. Bu iş de rüşvetle yapılmıştı. “Bana dava açın ki ben bunları ispatlayayım” diyordu.

Furkan’ın haberinde, sadece herkese açık olan mahkeme tutanağı aktarılmıştı.

Ancak...

İstanbul Adliyesi’nde panik başladı. Herkese açık olsa da bu tutanak nasıl yayımlanabilirdi!

Furkan, yine “terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Oysa ne haberdeki konu terör davasıydı ne de rüşvetin terörle mücadeleyle ilgisi vardı. Adı geçen yargıç ve savcılar, varsa Furkan’ın haberinde bir hata, her vatandaş gibi tekzip edebilirdi. Ama bunun yerine ellerinin altındaki yetkiyle Furkan’ı tutukluyorlardı.

‘BERAAT TALEP ETMİYORUM’

Furkan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Yargılanmaya devam etti. Her duruşmada yaptığı haberi savundu. İki mafya liderinin yıllar süren silahlı savaşı haberdi. O davanın duruşmaları haberdi. Evinde silahlar, patlayıcılar bulunan birinin tahliyesi haberdi. Rüşvet iddiası haberdi. Bunların yayımlanmasında da kamu yararı vardı.

Duruşmalarda, mahkeme başkanı, Furkan’a bayağı ters davrandı. Bir duruşmada, Cumhurbaşkanlığı basın kartı sahibi olmadığı için gazeteci sayılmayacağını bile söyleyecek kadar gazetecilikten bihaberdi.

Tutanaktan aktarayım, 1 Ekim’de Furkan’a son sözü sorulduğunda şu diyalog yaşandı:

-Son sözün nedir?

-Son sözüm: Sizi tanımıyorum, beraat da talep etmiyorum.

-Bu yaptığın saygısızlıktır, başka zaman başka yerde başına iş olur.

-Sizin de başınıza iş olabilir, siz de ona göre karar verin o zaman.

-Yani büyük cesaret!

Herkes “ceza alacak” derken mahkeme kararını “beraat” olarak açıkladı.

İSTANBUL ADLİYESİ’NİN ÜÇ FOTOĞRAFI

Uslanmadı, yazmaya devam etti. Sonunda Esenyurt kararlarını eleştiren haberlerinden aynı başsavcılıkta, aynı suçlamayla tutuklandı. Ülkenin bir sorunu da bu: İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Başsavcılığı’nın yargı işlerini eleştirenlere, İstanbul Başsavcılığı’nda dava açıp karar veriyor. Oldu olacak yargılamalar adliye lojmanında yapılsın!

28 yaşındaki Furkan’ı, hep “Aman dikkat” diye uyardım. Çıkınca bir de muhalefet konusunda uyaracağım. Öyle ya, CHP’li belediyeye yapılan operasyonu eleştirdiği için tutuklandığı sırada, adliye kapısında gazeteci arkadaşlarından başka kimse yoktu. CHP liderinin aklına tutuklandıktan sonra tweet atmak geldi! Dahası, İBB destekli kimi medya, tutuklanmasına destek verdi! Elbette, Furkan çıkınca “iktidarın yaptıkları kadar muhalefetin yapmadıkları nedeniyle de tutuklandın” diyeceğim.

Önümde üç fotoğraf duruyor: Biri; bugün, ülkenin en büyük hukuk fakültesinde yapılacak tören: Burhan Kuzu Armağanı Takdim Töreni! Biliyorsunuz, Burhan Kuzu öldüğü sırada, Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Adliyesi’ne telefon açıp uyuşturucu baronu Zindaşti’yi bıraktırdığı için yargılanıyordu. İkincisi; Sedat Şahin’in İstanbul Adliyesi’nden tahliyesi sonrası Bahçeli’ye teşekkür ziyareti fotoğrafı. Üçüncüsü; cumartesi günü, Furkan Karabay’ın bileğinde bilezik gibi duran plastik kelepçenin fotoğrafı.

Mafya, baronlar, siyaset ve onların yargısı... Bakıp bakıp diyorum ki: Sen bunu hak ettin Furkan, sen bunu hak ettin!