Kritik iki gün: Pazar ve salı
Henüz 4-5 yaşındayken, iki kurum hayatıma derin ve kalıcı girişlerini çoktan yapmışlardı bile! Bunu da her zaman gururla söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Fenerbahçe’den söz ettiğimi anlamışsınızdır. Normalde tabii ki bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir yerel seçim öncesinde, yazımın tamamını bu konuya ayırırım. Fakat Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü toplayacağını açıkladığı olağanüstü genel kurul ile kendisini bir alt lige düşürecek “protesto kararı” alabileceğini açıkladı. Bu da Türkiye’de herkesi ilgilendirmesinin dışında 25-30 milyon arası Fenerbahçeli için yarı bitkisel hayata girme riski demek. Dolayısıyla kaçınılmaz şekilde yazımın ikinci yarısını da bu konuya ayıracağım.
YEREL SEÇİMLERDE CHP VE MUHALEFETİN KAPASİTESİ NE?
CHP’nin çokça eleştirdiğimiz aday belirleme yöntemlerini, 1
Nisan’dan itibaren değerlendirmeye alacağımızı daha önce belirtmiştim. Şu anda gerek
bu iç kavgalardan gerek muhalefet partilerinin kendi aralarında
parçalanmasından Ataşehir’de, Sarıyer’de, Beşiktaş’ta, Bodrum’da, Trabzon Ortahisar’da,
Bursa’da, Balıkesir’de, Antalya’da, Hatay’da, İzmir’de ve daha sayısız noktada yaşadığımız
rahatsızlıkları ve oy bölünmelerini ibretle izliyoruz. İYİ Parti ve DEM gibi
adeta AKP’ye doğrudan hizmet taşıyan partiler dışında, şayet Demokratik Dijital
Devrim Tüzüğü’ne geçilmiş olsaydı, bu rahatsızlıkları belki Türkiye’nin hiçbir
yerinde görmeyecektik ve her yerde muhalefetin huzur içinde seçtiği adayların
ve hatta aday seçilemeyenlerin gönül rahatlığıyla beraber yarattıkları sinerji
ve ortak sesi izleyebilecektik. Bunlar şu anda kesinlikle konumuz değil. Şu
anda hedefimiz Özgür Özel’in deyimiyle “Vicdan İttifakı”nı ve ekleyelim “mantık
ittifakı”nı yaşama geçirmek! Şu anda Türkiye’de demokrasi, laiklik, insan
hakları, hukuk ve adaletten yana bütün güçlerin bu seçimden muhalefetin nasıl
en güçlendirilmiş şekilde çıkabileceklerini düşünmeleri lazım.
İstanbul, Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal başkenti.
Dünyanın en önemli 5-6 şehrinden biri. Ekrem İmamoğlu bu şehri onca
zorluğa, çelmelere ve arkadan hançerlemelere karşın inatla ve ısrarla bir
kültür kentine çevirebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Müze Gazhane, Artİstanbul
Feshane, Botter Apartmanı, Beykoz Çubuklu Silolar, Dijital Deneyim Müzesi ve
daha pek çok sanat mekanı, İBB Miras’ın yürüttüğü restorasyon ve geri kazanım
çalışmalarının çok değerli sonuçlarını bize gösteriyor. Dahası, her biri Kültür
Bakanlığı’nın kalıcı hiçbir hamle gerçekleştiremediği bir ortamda, İstanbul’un gerçek
bir Dünya kültür başkenti olduğunu bize yavaş yavaş, tekrar hissettirdi. İmamoğlu
geniş vizyonu ile salt İstanbul’un değil, Türkiye’nin kültür hayatını bambaşka
boyutlara taşıyor ve yeni projeleriyle bu konuda ülkeye çağ atlatacak! İmamoğlu
bunları Belediye Meclisi’nde ekseriyete sahip olamamalarına rağmen başardı.
Sanat, kültür ve demokrasi konularında, Atatürk ve İnönü’den sonra ilk defa
bu kadar kapsamlı, kararlı ve zengin bir makro bakışa sahip bir devlet insanı
görüyorum! Öte yandan İstanbulluların taksi sorunun UKOME eliyle
sürdürülmesi veya toplu taşıma sorununu çözmek için talep edilen kredilerin
verilmemesi ya da yeni projelere başlamaları noktasında yetki sınırlamasına
uğratılmaları gibi konular da bunca gayrete rağmen aşılamayan başlıklar olarak
kaldı. Bu nedenle hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis seçimlerinde
muhalefetin ekseriyeti kazanması şart! Bugüne kadar bütün engellemelere rağmen
Metro ve toplu ulaşıma büyük ilerlemeler kaydettiren İmamoğlu, dar gelirli
vatandaşın da yaşamına değecek bir çok adım attı, üniversite öğrencileri, ev
kadınları, anneler, emekliler onun yaşam kalitelerini arttırmak için çok çaba
harcadığı kesimler oldular.
İktidar partisi, İmamoğlu’nu koltukta yalnız bırakmak ve
elini kolunu bağlamak için elinden gelen her şeyi yaptı; tabii ki bu yalnız son
propaganda sürecinde bütün bakanların İstanbul’a yaptığı çıkartmanın da
ötesinde, başkanlığı süresince önüne konulan hukuki engeller üzerinden yaşandı.
Diğer taraftan yandaş Saray basını adeta sürekli savcılığını üstlenerek,
İmamoğlu’na bir imaj sorunu yaşatmak ve devamlı olarak aleyhinde propaganda
malzemesi üretmek için günde 24 saat çalıştı!
Kim ne derse desin İmamoğlu’nun yalnız İstanbul değil, Türk
halkı nezdinde bir karşılığı var! İmamoğlu’nu Türk halkı, en azından sosyal
demokratlar, Atatürkçüler ülke genelinde bağrına basıyor ve onda bir umut ışığı
görüyorlar. Kendisi bunu maalesef parti içinde yaşanan kıskançlıklar ve ego
krizlerine rağmen canlı tutmayı, hatta yükseltmeyi başarıyor!
Özgür Özel’in önderliğinde CHP şayet bir Ankara-İstanbul-İzmir
zaferlerine, bir de Türkiye çapında oylarını artırmayı ekleyebilirse, iktidar partisi
gerçekten Türkiye’de kendisini makro siyaset açısından sıkıntıya sokacak bir
sürece girecek.
Burada halka çok iş düşüyor: Meral Akşener’in ve DEM Parti’nin
çıkardıkları adaylar birçok yerde oyların çöpe gitmesine neden olacak!
Seçmenlerin gerçekten kazanabilecek adaylara yönelmeleri, seçim sonrası ağır
pişmanlık duyacakları hatalar yapmalarını engeller. Bu sefer birleşmeyi parti
liderleri değil, halk sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin duyarlı insanları
bunu başarmaya mecburlar ve eminim başaracaklar!
FENERBAHÇE 2 NİSAN’DA SUPER LİG’DE KALIŞINI NETLEŞTİRMELİ!
Yalnız Fenerbahçeliler değil, bütün Türkiye nefesini tutmuş
şekilde 2 Nisan’da Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınacak
kararları bekliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe camiası
gerçekten üst üste uğradığı haksızlıklar karşısında isyan etmekte haklı. Burada
bunların hepsini tekrar saymaya, anlatmaya yer ve mahal yok. Ama son
günlerde sosyal medyada patlayan hakem eğitmeni Hugh Dallas’ın kimi hakemlerle
olan ve maalesef zaten içeriğini çoktan bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz
diyalogların yarattığı skandal, zaten birçok şeyin somut kanıtı. Bu arada
Türkiye Futbol Federasyonu gaf üstüne gaf, skandal üstüne skandal yaratmaya
devam ediyor: Riyad skandalının ardından Süper Kupa finalinin bu sefer
Şanlıurfa’ya alınması, tam bir felaket! Federasyon şu anda birbirleriyle,
tarihte hiçbir zaman olmadıkları gibi büyük kavgalar yaşayan Fenerbahçe ve
Galatasaray taraftarlarının Şanlıurfa’ya aynı günlerde nasıl gidip gelmesini
bekliyor? Allah kimseye göstermesin, yaşatmasın ama… Bu gruplar arasında
taşlı-sopalı veya silahlı kavgalar yaşanma riskinin hiç olmadığına kim yemin
edebilir? Bu çok korkutucu bir durum. Mesela maç İzmir’de olsa, çok daha fazla uçağın
gidip gelebildiği ve araba yoluyla da ulaşımın mümkün olduğu bir büyük kentte, Fenerbahçe
ve Galatasarayların kullanacakları yol ve caddeler, stadyum giriş kapıları, maç
günü net olarak polisler tarafından ayrılabilir ve iyi bir lojistik ve bürokratik
yönetimle bu kesimler neredeyse karşı karşıya gelmeden durum kurtarılabilir. Ama
Şanlıurfa için bunu söylemek pek mümkün değil!
Bu arada Fenerbahçe’nin Olympiakos ile yapacağı Konferans
Ligi çeyrek final maçlarının yalnız 4 gün öncesinde, Fenerlileri Galatasaray
ile yorucu bir Süper Kupa maçı oynamaya mahkum etmek, federasyon adına ibret
verici bir utanç vesikası. Galatasaray’ın ise, tabii ki artık Fenerbahçe veya
Türk futbolu adına konuya müdahil olup sarı lacivertlilere destek olmasını
bekleyen kimse kalmadı ortalarda! Ülkenin puanına doğrudan etki yapacak bir
Fenerbahçe galibiyetini adeta sabote etmek için Fenerbahçe’yi Atina’ya yorgun
argın yollamak kimin sorumsuzluğu, kimin fikri? Sene başından beri her
Avrupa maçı öncesi Türk takılmalarının programı göz önüne alınmışken, şimdi en
önemli maçlardan önce bu sorumsuzluk nasıl yaşanabiliyor? TFF’Yİ SON DEFA İKAZ
EDİYORUZ: ÇIKABİLECEK OLAYLARIN NEDEN OLACAĞI ÇOK AĞIR FATURALARI NASIL
ÜSTLENECEKSİNİZ? BU İKAZLARI HİÇ DUYMAMIŞ GİBİ Mİ DAVRANACAKSINIZ? TEK KİŞİNİN
BURNU KANASA, SORUMLU SİZSİNİZ SAYIN BÜYÜKEKŞİ! SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR MUSUNUZ?
SONRA “BİZ BU KADARINI BEKLEMEZDİK” FİLAN DEMEYE KALKMAYIN LÜTFEN!
FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLMEMELİ ÇÜNKÜ:
Evet, Fenerbahçe sürekli olarak kendisine yapılan
haksızlıklarla boğuşuyor, bu kesin. Ama bunun bedeli hiçbir zaman Süper Lig’den
çekilmek olmamalı. Bunun nasıl bir yıkım yaşatacağı konusunda en az 40 ayrı
gerekçe var! Her birini saymak bu makalede pek mümkün değil. Şayet bu karar
uygulanırsa, Keçiören ve Boluspor’la alt ligde maçlar başladığı zaman, nasıl
bir hata yapıldığı feci şekilde anlaşılacak.
- Diyelim ki plan tuttu ve aşağıya düşüp bir yıl sonra
büyük başarıyla Fenerbahçe Süper Lig’e geri çıkmayı başardı. Ne kazandık ne
kaybettik? Sonuçta alt lige de aynı federasyon, aynı hakemler bakıyor!
Taraftarın yaşadığı hüsran ve kulübün uğradığı maddi-manevi yıkım dışında ne
değişmiş olacak?
-Şu anda önümüzde kazanılabilecek üç veya dört şampiyonluk
var. Bu kadar kritik bir zamanlamada böyle bir intiharın tarihe karşı sorumluluğunu
alabilecek miyiz? Zaten şu ana kadar futbolcular üzerinde oluşan ağır bir psikolojik
yıkım var… Fenerbahçe’nin yabancı futbolcuları şu anda maçlara
odaklanacaklarına kulübün yaşattığı belirsizlik nedeniyle transfer görüşmeleri
yapıyorlarsa kimin onlara kızma hakkı olabilir?
-Fenerbahçe bu kararla rakiplerine ikram edeceği şampiyonluklar
ve kendisine yaptığı büyük sabotaj olmayacak mı? Çekip gidebileceğini kanıtlamak
uğruna böyle abartılı bir karara değer mi?
-Ezeli rakibimizin büyük bir iştah ve arzuyla bu alt lige
düşme projesini yaşama geçirmemizi beklediği aşikâr. Şayet bu gerçekleşirse
iki kulübün arasında çok büyük bir maddi uçurum oluşacak, Fenerbahçe büyük
zorluklarla 3 Temmuz sonrası kurulmuş en güçlü kadronun ve yabancı
futbolcularının en az yarısını kaybedecek!
-Fenerbahçe’nin olmadığı bir Süper Lig’de havuzda toplanacak
paranın çok azalacağı ve bu şekilde Federasyon’a ve düşmanlarına bedel ödeteceği
yalnız bir varsayım. Atatürkçü Fenerbahçe’den kurtulmak için her türlü açık
veya örtülü ödenekler, fonlar devreye girer, zararlar karşılanır. Türkiye en
büyük “cumhuriyetçi-Atatürkçü demokrasi kalesini” sabote ettiği ile kalır!
-Kendini Fenerbahçe’nin rakibi gören siyasi yapıların
sarı-lacivertlerin Türkiye’nin ana sahnesini terk etmesinden nasıl büyük bir
galibiyet duygusu elde edeceklerini ve son kaleyi artık yok ettiklerine
inanacaklarını göremiyor muyuz? “Siz zaten 13 yıl önce düşmeliydiniz”
diyecek FETÖ’cüleri ihya edeceklerinin farkındalar mı?
-Böyle bir hamleyle birçok küçük çocuğun veya gencin
maalesef doğal akışta Fenerbahçe taraftarlığından ayrılacağını başka kulüplere
yöneleceklerini ve sarı-lacivertlerin taraftar sayısı yüzdesinde büyük bir
düşüş olacağını, kimse tahmin edemiyor mu?
-Başkan Ali Koç “Her gün öleceğimize bir gün ölelim”
diyor. Fenerbahçe’nin neden ölmesi gerekiyor? Kendi haklılığımıza
inanıyorsak çetelerin, FETÖ’cülerin, Türk futbolunu içinden çıkılmaz bir duruma
getirenlerin bedel ödemesini istememiz lazım. Kulüp ve taraftarları neden böyle
bir intihar hapı içiyor? Atatürk “Biz gidelim” mi diyordu yoksa “Geldikleri
gibi giderler” mi?
-İster Federasyon’un kurulduğu 1923’ten itibaren, ister 1959
hesabından bu yana sayılan maçları ele alalım; Fenerbahçe, Türk futbolunun puan
cetvelinde tartışılmaz açık ara lider. Peki Sarı Lacivertliler, neden kendi
eliyle bu liderliği bıraksın, ezeli rakibini kendisinin önüne geçirsin?
-Fenerbahçe’nin 20-30 veya 40.000 üyesi değil, milyonlarca
taraftarı var! Bunlar arasında üniversiteliler, liseliler, işçiler,
işsizler, esnaflar, emekliler var. Onların hayatta en büyük heyecanları,
aidiyet duyguları belki de futbol ve sevdikleri takım… Onların elinden bu keyfi
alıp yok etme hakkı, kimde olabilir?
-Fenerbahçe’ye düşen kendi kendimizi cezalandırmak ve mazoşizm
olmamalı. Kendi futbolcularına ve takımın tüm mensuplarına saldıranlar hakkında
ivedi olarak dava açmalı, Federasyon’un içine yerleşmiş çeteleri deşifre
etmeli ve onları FIFA veya UEFA’ya şikayet etmeli. Yani ricat değil mücadele!
-Ve hepsinden önemlisi: Şayet bu hatalı hamleyle
şampiyonluğu bu yıl da kazanma şansımızı yok edersek, karşıtları ve tarih Ali
Koç ve dönemini nasıl hatırlayacak? “Fenerbahçe’yi Avrupa şampiyonu yapmak
üzere geldiler, Türkiye Süper Lig şampiyonu bile yapamadıkları gibi takımı
ikinci kümeye düşürdüler.” şeklinde tamamen deformasyona uğramış bir sahte
özet yayacaklar…
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- YURTTAŞLAR KABİNEYE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
- Ekonomik kriz tiyatronun yolunu unutturdu
- Yerel seçime son 5 gün
- Akşener Özel'in o sözlerini hatırlattı
- İmamoğlu önceki dönemi anlattı
- Mart ayı 1. Dönem Çocuk Meclisi toplandı
- İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile Vefa Bozacısı'na gitti
- Özel İYİ Partili ve AKP'li adayları yerden yere vurdu
- Yavaş'tan Turgut Altınok'un o iddialarına cevap!
- İstanbul ve Ankara’da son anket sonuçları
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması
- Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
- 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
- Ülkücülerden 'İmamoğlu' provokasyonu
- Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
- Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış
- Fizikçi Kaku'dan geleceğe dair sıradışı tahminler
- Öğretim görevlisi açığa alındı
- Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!
- ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’