25. İstanbul Tiyatro Festivali zamanı

19 Ekim 2021 Salı

Şu pandemi günlerinde festival düzenlemek zor iş. Düşünüyorum da festivallerin hazırlanma sürecinde sınırların içinde ya da dışında özgürce koşturduğumuz o günler meğer ne güzel günlermiş… Maske mi vardı hayatlarımızda? Zorunlu mesafe mi vardı? Çevrimiçi - fiziksel mekân ayrımı mı vardı? Zaten bu yılın teması da süreçle bire bir örtüşüyor: “Bu Zamanda Tiyatro.”

22 Ekim’de başlayacak olan festival bir ay boyunca zengin bir seçki sunacak bizlere.* Başta festival direktörü Leman Yılmaz, koordinatör Handan Uzal, Gizem Aktepe ve Ayşe Emek olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. Sözü sevgili Leman Yılmaz’a bırakıyorum:

FESTİVAL DİREKTÖRÜ LEMAN YILMAZ ANLATIYOR

“Biliyorsunuz, bu yıl, geçen yıla oranla bazı kısıtlamalar kalktı. Tam bir rahatlamadan söz etmiyorsak da geçen yıla oranla biraz daha serbest hareket edebiliyoruz kurallar çerçevesinde” diyor Yılmaz. “Seyirci tiyatro salonlarında oyun izlemeyi özledi. Sanatçılarımız da tiyatro mekânlarında seyirciyle yüz yüze oynamayı. Aynı şey biz festival ekibi için de geçerli. Sahne tozunu hep birlikte özledik… Bu nedenle de özellikle yerli yapımları fiziksel mekânlara koyduk. Yabancı oyunlar da var sahneden bire bir izleyeceğimiz. Ama bu koşullarda gelecek yabancı oyunları geniş tutamadık çünkü seyahat kısıtlamaları inanılmaz boyutlarda maalesef. Dünyaca ünlü yönetmenlerin ve koreografların eserlerini çevrimiçi olarak izlemek de ayrı bir güzellik olacaktır.”

Leman Yılmaz, bu yıl yerli yapımlar için iki tema belirlendiğini söylüyor: “Ekolojik Sürdürülebilirlik” ve “Kadın”. Başvurularda kadın çevresinde dönen oyunların daha ağır bastığına değiniyor. Bunca vahşetin, şiddetin ortasında yazarlarımızın bu temaya odaklanmaları olağan.

Her şeye karşın, yerli yapımlarıyla, yabancı yapımlarıyla festivalin seyirciye “umut” aşılayacağından kuşkusu yok Leman Yılmaz’ın. “Festivalin temel amacı umut” diyor. “Festival olarak hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Sanatçılarımızla, seyircilerimizle birlikte olmanın bize güç verdiğine olan inancımızı her festivalde olduğu gibi 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde de vurguluyoruz.”

VE TİYATRO FESTİVALİ ONUR ÖDÜLLERİ

Bu yılın onur ödülleri sahipleri, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ve İtalyan sanatçı Pipo Delbono.

Delbono, ödülünü 4 Kasım’da bizzat alacak sahnede, oyun sonrası. Türk tiyatrosunun köşe taşlarından biri olan, değerli bilim insanı Ayşegül Yüksel’e basın toplantısında “Zoom” üzerinden sunuldu ödülü. Yaptığı zarif konuşmadan alıntılarla bir kez daha başarılı, keyifli bir festival diliyorum…

“İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü’nün anlamı benim için iki açıdan çok büyük” diyor Yüksel. “İlki, bugüne dek bu ödüle değer bulunmuş çok değerli yerli ve yabancı sanat insanlarıyla yan yana getirilmiş olmam. (…) Tiyatro tarihimizin sayfalarını aydınlatan bu sanat erleri, benim tiyatro araştırmacılığı serüvenimi ‘güzele boyamış’ kişilerdir. Festivalin ilk onur ödüllerinden birinin sahibi olan, büyük ozan ve yazar Melih Cevdet Anday’ın ise yaşamımda çok özel bir yeri var. Anday, çarpıcı sahne yapıtlarıyla benim ilk tiyatro kitabımın odağındaki sanat insanı olmuş, bu incelemem bana 1982’deki ilk ödülümü kazandırmıştı. Düşünebiliyor musunuz, şu anda ‘idolüm’ Anday’la aynı ödülü paylaşıyorum...

İstanbul Tiyatro Festivali onur ödülünün benim için taşıdığı ikinci anlam da bana verilmiş bir 80. yaş armağanı olmasıdır. (…) İşte bu aşamada gelen böyle bir armağan, günlerimi, gecelerimi boşa harcamadığımı ‘yaptıklarımı iyi ki yaptığımı’ söylüyor bana.

(…) İstanbul Tiyatro Festivali’ni bugünkü prestijli konumuna getirmek için yoğun emek harcandı.(…) Yabancı ülkelerde oyun aranırken, yerli yapımların nitelikli olanları seçilirken, festivalin özel ortak projeleri kotarılırken nasıl titizlik gösterildiğini gördük, görmekteyiz. Bu yılki festivalin de başarılı olmasını diliyorum. (…) Sözümü bitirirken, tiyatronun ‘pandemi’ ortasında bile ses getirmesi için gecesini gündüzüne katan tiyatro festivali yönetmeni sevgili Leman Yılmaz ile operasyon koordinatörü sevgili Handan Uzal başta olmak üzere, tüm festival ekibine ve ödülü bana uygun gören kurula teşekkür ediyorum.”

* Festival programı tüm detaylarıyla İKSV web sitesinde.