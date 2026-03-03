Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vefatının 65. yılında Hasan Âli Yücel’e saygıyla
Dikmen Gürün
Son Köşe Yazıları

Vefatının 65. yılında Hasan Âli Yücel’e saygıyla

03.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Prof. Dr. Suat Sinanoğlu 1980 yılında yazdığı Türk Hümanizmi adlı eserinin önsözünde “Zihin yapısına ilişmeden hiçbir toplumda hiçbir önemli yenilik beklenemez. Atatürk bu hakikati biliyordu. Onun için devrimin insan aklına güvenen yeni bir toplum yaratmayı amaçladığını kesinlikle ileri sürebiliriz” der. Sinanoğlu’nun değindiği gibi, Atatürk döneminde laik ve çağdaş bir Türk toplumu oluşturma yolunda atılan adımlar ülkenin asla değişmeyecek yönünü belirleyen Aydınlanma hamlesidir.

Erken Cumhuriyet dönemi kültür politikaları anlamında önemli bir girişim 1932’de bizzat Atatürk’ün sosyal ve kültürel anlamda bir devrim gerçekleştireceğine inandığı Halkevleri’nin kurulmasıdır. Demokrat Parti tarafından 1951’de kapatılan Halkevleri genç kuşakları tiyatronun parlak ışığıyla beslemiştir yıllar boyunca. Bu dönemin kültür politikaları anlamında bir diğer önemli çalışması Tercüme Bürosu’dur. 1940 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Celal Bayar kabinesinde maarif vekili olan Hasan Âli Yücel’in girişimleriyle kurulan Tercüme Bürosu dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesini sağlayan geniş çaplı bir projedir. Yunan ve Latin klasikleri, Doğu’nun ve Batı’nın felsefi eserleri, ünlü tiyatro yapıtları dilimize çevriliyor ve hepsinin önsözünde Hasan Âli Yücel’in şu sözlerine yer veriliyordu: “Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi insan varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar.” Tercüme Bürosu’nun kurucu üyelerinden Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Edebiyatı hocalarından, çevirmen ve eleştirmen Orhan Burian da Türkiye’nin hümanist düşünceye kendi içinde bulunduğu koşulların gerektirdiği şekilde varacağını ifade etmiştir. Ne kadar acı ki bugün, her anlamda çok farklı bir yerde durduğumuz kesin... Hasan Âli Yücel’in yanı sıra Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu bu büronun diğer öncü isimleri arasında yer alır. Hasan Âli Yücel, 1941’de kurulmasına öncülük ettiği Ansiklopedi Bürosu ile İslam Ansiklopedisi, Türk Ansiklopedisi çalışmalarını da yürütmüştür. İlk çeviri dergimiz olan Tercüme Dergisi de 1940’ta yayın hayatına girmiş ve 1966 yılına kadar devam etmiştir. Edebiyat arşivlerinin önemli bir parçasıdır bu dergi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Kürsüsü’nun kurucu hocalarından Prof. Melahat Özgü’nün tiyatro üstüne çevirileri de zenginleştirmiştir Tercüme Dergisi’ni. 1981 yılında Yazko Çeviri’de Ahmet Cemal’in Tercüme Bürosu ve Tercüme Dergisi üstüne Azra Erhat’la yaptığı konuşma bu iki oluşumun önemini bir kez daha vurgular. Şöyle der konuşmanın bir yerinde Azra Erhat: “Bu süreç (…) öteden beri var olan medrese usulü ezberciliğe götürmüyor, özgür bir varlık saydığı insanı uluslararası kültür varlıklarıyla karşı karşıya koymayı sonra da seçmeyi ona bırakmayı amaçlıyordu. Doğulu da Batılı da yapıtlara açıktı, hangisi olursa olsun alıp dilimize aktarmaya çevirmenler özgürdü.” Bugünlere bakarak nereden nereye ve nasıl geldik diye düşünmeden edemiyor insan.

VE KÖY ENSTİTÜLERİ 

Aydınlanmacı yönüyle öne çıkan çok önemli bir yapılanma da Köy Enstitüleridir. Düşünsel temelleri Atatürk’ün sağlığında, 1936’da Köy Öğretmen Okulları ile atılan Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940’ta İsmet İnönü döneminde çıkarılan bir yasayla kurulur. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un birlikte yürüttükleri Köy Enstitüleri projesi, Cumhuriyet döneminin geleceğe dönük olarak çok şeyler vaat eden projelerinden bir diğeridir. Temel amacı köylüyü eğitmek ve eğitim ile üretimi buluşturmaktır. Buluşturmuştur da ama her başarılı olayda olduğu gibi, bu enstitüleri de yutmuştur siyaset oyunları. Enstitülerin temelleri sağlam atılmıştır fakat bireysel özgürlüklere kapalı tutucu bir kesim tarafından Atatürk devrimlerine karşı yürütülen gerici propagandalar buralarda verilen eğitimin iş ve üretim odaklı olmasını, emeğin yüceltilmesini sindirememiştir. 1954 yılında kapatılmıştır Köy Enstitüleri ne yazık ki... Sonuçta; ilerlemeci adımların gündelik siyasetin sığlığında muhafazakâr politikalar üretenler eliyle bugünlere gelmesi kaçınılmazdır. Örneklerini eylemde ve dilde görüyoruz... Sözü fazla uzatmadan gelmiş geçmiş en değerli milli eğitim bakanlarımızdan biri, belki de birincisi olan Hasan Âli Yücel’e kısaca kulak verelim istiyorum. 17 Nisan 1944 tarihinde “Köy Enstitüleri Günü”nde yaptığı bir konuşmadan kısa bir alıntı:

“(…) Köy Enstitülerinde vazife alan arkadaşlarım, orada yetişen genç kardeşlerim; beş seneden beri sevgili vatanımızın evsiz barksız, hatta ağaçsız dümdüz toprakları üstüne sizleri getirdik. Tabiatın yağmur gibi, kar gibi, soğuk gibi, zelzele gibi kuvvetleri ile döğüştünüz. Yenilmediniz. Yendiniz. Ders okuduğunuz ve okuttuğunuz binalar sizin temiz ellerinizin eseridir. İçinde yattığınız duvarlar ve damlar, üstünde uzandığınız yataklar sizin elinizin emeğidir. Muhteşem beton binalardan manevi ihtişamı hiç de eksik olmayan bu mütevazı durakların içersinde, Cumhuriyetçi ve inkılapçı Türkiye’nin hayat kaynakları ve kurtuluş öncüleri yetişiyor...” 

İlgili Konular: #Cumhuriyet #köy enstitüleri #İsmet İnönü #muhafazakar

Yazarın Son Yazıları

Vefatının 65. yılında Hasan Âli Yücel’e saygıyla

Prof. Dr. Suat Sinanoğlu 1980 yılında yazdığı Türk Hümanizmi adlı eserinin önsözünde “Zihin yapısına ilişmeden hiçbir toplumda hiçbir önemli yenilik beklenemez.

Devamını Oku
03.03.2026
Cihangir Atölye Sahnesi’nde ‘Salozun Mavalı’

Peter Weiss politik tiyatronun önde gelen yazarlarından biri.

Devamını Oku
17.02.2026
Tüm renklerin aryası

Tüm renklerin aryası

Devamını Oku
03.02.2026
Türlü sorular dolanıyor zihnimde...

Evet, türlü sorular dolanıyor zihnimde ama ben öncelikle sanata/sanatçıya dair bir soru sormak istiyorum...

Devamını Oku
20.01.2026
Müjdat Gezen’den Sadık Şendil’e bir selam...

Geçtiğimiz yılın sonunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda iğne atsan yere düşmeyecek 2 bin kişilik salonunda izlediğim müzikal beni bir kez daha Gökmen Ulu’nun 2021 yılında yazmış olduğu Bir Kar Tanesinin Çığa Dönüşümü: Müjdat Gezen kitabına götürdü. Gezen’in Gökmen Bey’le paylaştığı Sadık Şendil’le ilgili anılarına bir kez daha göz attım.

Devamını Oku
06.01.2026
Bir sergi: Tiyatro Hazinemizden

Geçtiğimiz ay açılan ve de Ocak 2026 sonuna kadar devam edecek olan “Tiyatro Hazinemizden” sergisi gerçekten de bir hazine sanki...

Devamını Oku
23.12.2025
Genç bir kadının güçlü vedası...

Yerli ve yabancı, sahnelediği çalışmalarla seyircinin ilgisini ayakta tutan 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nin son günlerinde izlediğim oyunlarından biriydi Bovary.

Devamını Oku
25.11.2025
Kasım’da buruk günler…

Dünden bugüne köprülerin altından geçen ve giderek bulanıklaşan sulara rağmen Ata’mız genç, yaşlı hepimizin içinde. Yanında. Yöresinde. Gerisi, “lafı güzaf”.

Devamını Oku
11.11.2025
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ve...

Kuşaklar değişiyor, kuşaklar gençleşiyor ve tiyatro adına verilen ödüller genelde bir yandan sanatçıları yeni yaratılar için teşvik ederken öte yandan da dünden bugüne alanlarında başarılı isimlere saygılarını sunuyor.

Devamını Oku
14.10.2025
Ses Tiyatrosu ve Beyoğlu çağrışımları...

Geçtiğimiz günlerde ENKA Sanat sponsorluğunda Porte Film yapımı olarak hayata geçen; yönetmenliğini Selçuk Metin’in, senaristliğini Zeynep Miraç’ın, görüntü yönetmenliğini Emre Okur’un ve müziklerini Cem Öğet’in yaptığı Ferhangi Bir Yaşam belgeselini izledik ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda.

Devamını Oku
30.09.2025
Seçkin bir kalem: Seçkin Selvi

Ödülün benim için önemli olan ikinci anlamı da sosyal yaşamın her alanında var olması gereken eleştirinin, Demokles’in kılıcına hedef olan bir siyasi kimlik kazandığı günümüzde, eleştirinin ve eleştirmenin onurlandırılmasıdır. Onurlandım, gururlandım, çok teşekkür ederim.

Devamını Oku
16.09.2025
Ferhan Şensoy gideli beri...

31 Ağustos 2021: Ferhan Şensoy’un aramızdan ayrıldığı tarih. O gideli beri sıklıkla bugün aramızda olsaydı, ülke olarak içine düştüğümüz bu kaosu acaba nasıl yorumlardı diye düşünürüm.

Devamını Oku
02.09.2025
Robert Wilson: Geriye dönüp bakmak

31 Temmuz 2025’te, dünyanın sayılı tiyatro insanlarından biri olan yönetmen Robert Wilson New York’ta yaratıcı çalışmalarının tohumlarını attığı, genç sanatçılara alan açtığı Water Mill Center’da, evinde vefat etti.

Devamını Oku
05.08.2025
Sevda Şener Hoca’ma saygı ve sevgi ile...

Prof. Dr. Sevda Şener 22 Temmuz 2014 tarihinde, 86 yaşında vefat etti.

Devamını Oku
22.07.2025
Bu nasıl bir ortam?

“Saygı” sözcüğünün içerdiği anlamlar, kapsadığı alanlar yok oluyor sanki birer birer. Başka ne olması beklenir ki zaten böylesi karanlık bir ortamda?

Devamını Oku
08.07.2025
‘Bir Babıâli Zirvesi’

Geçtiğimiz hafta, Beyoğlu’nda artık parmakla gösterilen tarihi binalarından biri olan Metro Han’da, Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral üstüne yapılmış olan Bir Babıâli Zirvesi belgeselini izledik. Belgeselin fikir babası ve yapımcısı gazeteci Nazım Alpman’ın yanı sıra; Habitat TV ve belgeselin yönetmeni Murat Toy, ekip arkadaşları ve de sevgili Zeynep’le o akıcı röportajı yapan Merve Küçüksarp Babıâli zirvesini bizlerle paylaşan isimler.

Devamını Oku
24.06.2025
Bir Oya Başak geçti dünyamızdan

Oya’nın o kendine özgü güzelim kahkahası çınlıyor kulaklarımda... Sıklıkla aklım Oya’ya kayar ve onun sıcaklığını, direncini düşünürüm. Dünyasına çarpan olumsuzlukları nasıl ötelediğini, insanı adeta eğiten olumlu duruşunu düşünürüm.

Devamını Oku
27.05.2025
Haldun Taner ustamıza selam...

7 Mayıs 1986 Haldun Taner’in 39 yıl önce aramızdan ayrıldığı tarih. Aslında aramızdan ayrılmış sayılmaz. Oyunlarıyla, öyküleriyle, denemeleriyle, eleştirileriyle her zaman yanımızda. Çağdaş tiyatromuzun bir büyük ustası. Sanat ve özgürlük onun çalışmalarının değişmez mottosu. Baskı ve sansür karşıtı, özgürlükten yana duruşuyla dünyamıza boyut katan bir “has insan” eğitmen, yazar, yorumcu...

Devamını Oku
13.05.2025
İnsanlar, mekânlar ve nesneler sahnede

İnsanlar, mekânlar ve nesneler sahnede

Devamını Oku
29.04.2025
Ionesco’nun eseri Tiyatro Oyunevi yapımıyla sahnede: ‘Kel Diva’ üstüne düşünceler

Ionesco’nun eseri Tiyatro Oyunevi yapımıyla sahnede: ‘Kel Diva’ üstüne düşünceler

Devamını Oku
15.04.2025
Olmuyor, olmuyor, olmayacak...

Olmuyor, olmuyor, olmayacak...

Devamını Oku
01.04.2025
‘Bir Kadın Uyanıyor’

‘Bir Kadın Uyanıyor’

Devamını Oku
18.03.2025
Hasan Âli Yücel’e saygıyla...

Hasan Âli Yücel’e saygıyla...

Devamını Oku
04.03.2025
Ümit Denizer’e geç kalmış bir veda...

Ümit Denizer’e geç kalmış bir veda...

Devamını Oku
18.02.2025
Yeni bir yıla girerken

Yeni bir yıla girerken

Devamını Oku
24.12.2024
Haldun Dormen 70. sanat yılı

Haldun Dormen 70. sanat yılı

Devamını Oku
10.12.2024
Bir kaynak kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz

Bir kaynak kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz

Devamını Oku
26.11.2024
Geyvan McMillen’e sevgiyle...

Geyvan McMillen’e sevgiyle...

Devamını Oku
12.11.2024
Cumhuriyetin yüzü

Cumhuriyetin yüzü

Devamını Oku
29.10.2024
Tiyatro müzeleri buluşuyor...

Tiyatro müzeleri buluşuyor...

Devamını Oku
16.10.2024
Suna Keskin: Tiyatroya adanmış bir yaşam

Suna Keskin: Tiyatroya adanmış bir yaşam

Devamını Oku
15.10.2024
Eğitimin amacı nedir?

Eğitimin amacı nedir?

Devamını Oku
17.09.2024
‘Hatırlayamadıklarımız’

‘Hatırlayamadıklarımız’

Devamını Oku
03.09.2024
Bir kez daha ‘Merhaba’ Genco Erkal...

Bir kez daha ‘Merhaba’ Genco Erkal...

Devamını Oku
06.08.2024
ENKA Sanat’ta ‘Geçen Gün’

ENKA Sanat’ta ‘Geçen Gün’

Devamını Oku
23.07.2024
Gerçeklerle yüzleşmek: ‘Sivas ‘93’

Gerçeklerle yüzleşmek: ‘Sivas ‘93’

Devamını Oku
09.07.2024
Neler oluyor bize?

Neler oluyor bize?

Devamını Oku
11.06.2024
Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Devamını Oku
14.05.2024
‘İnsan biriktirmek...’

‘İnsan biriktirmek...’

Devamını Oku
30.04.2024
Kopenhag: Bellek, belirsizlik ve sorgulamalar

Kopenhag: Bellek, belirsizlik ve sorgulamalar

Devamını Oku
23.01.2024