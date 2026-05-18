Ligin zirvesinde durum belli ama sıralamanın “sonu” ne olacak? Günün maçlarının muamması bu… Bu nedenle Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında, topa daha sahip olan taraf Galatasaray olsa da gole daha yakın duran hırslı tarafın Kasımpaşa olması sürpriz değil. Sarı-Kırmızılılarda, yedeklerin forma giydiği karşılaşmada, Lang, Sane ve Eren, son maçın çalışkanları olarak ön plana çıkıyorlar. Yine de gösterilen çabada gol hedefi yok… Özellikle Günay’ın performansıyla takımını bir kez daha üzdüğü karşılaşmada; Kasımpaşa, Galatasaray kalesine ilk ciddi gelişinden golle dönüyor: 27’de maçın en başarılı ismi Benedyczak akıl dolu bir vuruşla takımını rahatlatıyor. Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapatmak istemiyor belki ama bunu sahaya yansıtamıyor. Bu sefer maçın sevineni hem kaybeden hem de kazanarak ligde kalmayı başaran Kasımpaşa oluyor.