14 Şubat 2025 Cuma

Sakatlar, cezalılar ve statü… Galatasaray’ın AZ Alkmaar deplasmanı, dar bir kadro ile başlıyor. Buna maça uygun olmayan bir taktik ve yanlış seçilen futbolcular ekleniyor. Sonuç? Acemi hatalar zinciri ve doğal sonuç oluyor: Goller ve kırmızı kart. Sallai’nin golü de kurtarmıyor bu durumu. AZ Alkmaar Galatasaray’dan daha iyi bir takım değil oysa ki. Ama Galatasaray o kadar kötü ki 4 gollük yenilgi “Buna da şükür!!?” dedirtiyor... Peki bu skordan dönüş olur mu? Neden olmasın? Galatasaray’ın DNA’sında mucizeler var. Ama bu seviyedeki bir futbol takımı gerek fiziksel gerek duygusal olarak nasıl bu kadar kırılgan olur? Esas mesele bu soruya cevap bulmakta…