Taliban inancı

28 Temmuz 2021 Çarşamba

ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Afganistan’da daha çok bölgeyi ele geçiren Taliban kendi inancına göre bir rejimi yerleştirmek için kolları sıvadı.

Taliban’ın inancına göre;

Kız çocukları okula, genç kızlar üniversiteye gidemez, kadınlar iş hayatına katılamaz.

Kadınlar sokaklarda ona eşlik eden erkek olmadan ve burka giymeden gezemez.

Bu erkek akraba, eş, kan bağıyla “meşru” sayılan bir erkek olmalıdır.

Kadınların yaşadıkları evlerin pencereleri dışarıdan görünmeyecek şekilde siyaha boyanmalıdır.

Kadınlar evlerinin balkonuna çıkamaz.

Topuk sesi erkekleri tahrik edeceği gerekçesiyle kadınlar dışarıda yüksek topuklu ayakkabı giyemez.

Kadınlar halka açık alanlarda yüksek sesle konuşamaz, yabancı bir erkek kadının sesini asla duymamalıdır.

Gazetelerde, kitaplarda, dükkanlarda ve evlerde kadınların fotoğrafları, videoları ya da çizimleri yer alamaz.

‘Kadın bahçesi’ gibi halka açık yerlerin isimlerinden ‘kadın’ sözcüğü çıkarılır.

Radyo, televizyon programlarında ve her türlü toplu etkinliklerde kadınların yer alması yasaktır.

Kadınlar erkek doktorlar tarafından tedavi edilemez.

Kız çocukları kendilerinden çok daha büyük erkeklerle zorla evlendirilir.

Taliban yönetimi altında;

Kız çocuklarının eğitimi için kurulan gizli okulları yöneten kadınlar ailelerinin ve arkadaşlarının önünde infaz edildi.

Afganistan’dan kaçmak için “meşru” olmayan bir erkekle yolda yakalanan bir kadın zina yaptığı gerekçesiyle taşlanarak öldürüldü.

Yaşlı bir kadın çarşafının altından ayak bileği göründüğü için metal kablo ile bacağı kırılana kadar dövüldü.

Kızlar ve kadınlar erkek doktorlara gidemedikleri için tedavi edilebilir hastalıklardan öldüler.

Kadınlar, Taliban inancına karşı geldikleri gerekçesiyle stadyumlarda seyircilerin önünde infaz edildiler.

Bu yıl Mart ayında Taliban’a sempatik görünmek isteyen Afganistan hükümeti 12 yaşından büyük kız öğrencilerin halka açık etkinliklerde şarkı söylemesini yasakladı.

Bu temmuz ayında bir kadın bir erkekle telefonda konuştuğu için halka açık bir meydanda 40 kez kırbaç cezasına çarptırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu, Afgan kadınların %87'sinin bir tür fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete, %62'sinin de birden fazla istismar türüne maruz kaldığını duyurdu.

Afganistan'da intihar teşebbüsü vakalarının yüzde 80'ine yakını kadınlarda görülüyor…

Ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün yönetenler “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” diyerek niyetlerini açık ediyorlar.