28 Şubat ve Gezi

12 Haziran 2022 Pazar

28 Şubat 1997’de olmayan bir darbe iddiasıyla haksız ve hukuksuz olarak mahkûm edilen yaşları 70 ile 90 arasında değişen komutanlar hâlâ hapiste.

Adaletsizliklere kanıksamış olan bu toplumda artık kimse onları anımsamıyor.

Ama benim “Aydınlanma” sütunum onları unutmuyor.

Bu hafta 10 Haziran’da 90 yaşına basan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi Paşa doğum gününü Silivri F Tipi Cezaevi’nde KUTLAMIŞ olmalı.

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Onurlu komutanlar hastalıklarını bile kamuoyuna duyurmuyorlar.

Ama çoğu çok ciddi hastalıklarla boğuşuyor.

Sadece haksız ve hukuksuz bir biçimde mahkûm edildikleri için değil, yaşlarından ve hastalıklarından dolayı derhal hepsi tahliye edilmelidir.

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Gezi Davası’nda verilen kararlar da haksız ve hukuksuz; o kararlarla da insanlar hapiste!

Demokratik hakların kullanılmasıyla ilgili çevreci bir eyleme “Hükümet Darbesi” suçlamasıyla verilen hapis cezaları, kamuoyunun vicdanını çok büyük ölçüde zedeledi.

Artık Türkiye’deki haksızlık ve hukuksuzlukların simgesi haline gelen iki kişiden biri olan Osman Kavala’nın da (öteki Selahattin Demirtaş) aynı iddia dolayısıyla mahkûm edildiği anımsanırsa, olayın adaletsizlik boyutu iyice anlaşılır.

Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı meslek odaları tarafından başlatılan “Adalet Nöbeti” devam ediyor.

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Bir ayda 1500 kişinin ziyaret ettiği “Adalet Nöbeti”nin birinci ayında bir araya gelen meslek odaları temsilcileri “Ülke yönetilemez hale geldi, adalet sağlanana kadar nöbetimiz devam edecek” dedi.

Bianet’in haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“25 Nisan Gezi Davası’nda hukuksuz tutuklamaların hemen ertesi günü başlayan Adalet Nöbetimiz bugün 1. ayını doldurmuş durumda.

İki kez beraat etmiş arkadaşlarımız 25 Nisan’da 18’er yıl hapis cezası ile tutuklandılar. Şu anda Silivri ve Bakırköy cezaevinde özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar.

Gezi bu ülkede tek adam rejimine karşı kentine, doğasına, yaşam alanlarına sahip çıkan insanların bütün bu baskıcı ortamlarla yaşam alanlarımızı şekillendirmeye çalışan iradeye karşı çıkışıydı ve hepimiz oradaydık.”

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan şunları ekledi:

“Bu kararın mahkeme yapısını hatırlayalım. Kendi partisinden milletvekili aday adayı olmuş bir hâkim, o kadar yetenekli ki milletvekili adayı bile yapmamışlar.

Kent hakkı, çevre koruma ve kamusal yarar üzerinde bir araya gelmiş milyonlarca insanın nezdinde böyle bir mahkeme yapısıyla arkadaşlarımızı tutukladılar.”

Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz şu değerlendirmeleri yaptı:

“Haksız, uydurma bahanelerle bu tutukluluk devam ederken ilk defa yargılanan ve karar verilen bir noktada değiliz.

Bundan önce de iki defa aynı suçlardan arkadaşlarımız yargılandı. Hepsinde de beraat etti.

Üçüncüsünde de kıymetlendirme denilen uydurma nedenlerle bu süreç başlatıldı. Buradaki adaletsizlikte arkadaşlarımız 18’er yıl hapis cezası aldı.

Bu karara karşı direneceğiz. Bu konuda haklıyız, arkadaşlarımız oradan beraatla çıkacaklar.”

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Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri, TMMOB’un Gezi Nöbeti’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Birlik, mücadele ve dayanışma mesajının iletildiği ziyarette, Türkiye genelinde tüm Kadın Dayanışma Komiteleri’nden Mücella Yapıcı’ya mektup çağrısına yanıt veren kadınların mektubu okundu:

“Cezaevine giderken ki sözlerin hep aklımızda...

Tıpkı senin mücadelenle duyduğun onur gibi bizler de seninle gurur duyuyoruz.

Sahip çıktığın mücadeleyi büyütmeye ve örgütlemeye çalışan emekçi, direnen kadınlar olarak sana söz veriyoruz” ifadeleri yer aldı.

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TMMOB, Gezi Davası kararlarını protesto etmek için İstanbul’da Karaköy Binası önündeki nöbetine önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Peki 28 Şubat mağdurlarını kim hatırlatacak?