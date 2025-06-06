Eski CHP Milletvekili, değerli bir maliye, Hazine ve denetim uzmanı olan Aykut Erdoğdu da, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve CHP’li belediyelere karşı girişilen hukuk saldırısının 6. dalgasında tutuklandı.

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Aykut Erdoğdu 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı, 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını ABD’de, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde “Kamu Politikaları ve Yönetimi” üzerine yaptı.

Uluslararası muhasebe ve denetim standartları, mali analiz, bilgisayarlı modelleme, finansal modelleme ve nicel çözümleme konularında uzmanlığı bulunmaktadır.

1995 yılında Hazine Müsteşarlığı stajyer Hazine kontrolörlüğüne atandı.

Bir süre sonra Hazine başkontrolörlüğüne getirildi.

2005 yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü’nden uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (“Certified Internal Auditor”) unvanı aldı.

Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı.

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Aykut Erdoğdu, 2011’de, CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve komisyonda partisinin grup sözcülüğü görevlerini yürüttü.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası oluşturulan CHP Kriz Masası’nın Başkanlığı’na getirildi.

6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi fakat 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti.

Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle, 29 Haziran 2022’de CHP’den istifa etti.

1 Şubat 2023 tarihinde CHP’ye yeniden üye oldu.

2024 yerel seçimlerinde İstanbul, Ümraniye belediye başkanlığına CHP adayı oldu fakat seçimi kaybetti.

2016 yılında Siyah Beyaz Yayınları tarafından yayımlanmış olan Yağma Yılları adlı bir kitabı vardır.

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Aykut Erdoğdu, 2023 seçimlerinde CHP’nin kullandığı en önemli propaganda bilgilerinden biri olan 418 milyar dolarlık kamu zararını hesaplayan grubun başındaydı.

Uğur Dündar’ın Sözcü’de yayımlanan 15 Nisan 2023 tarihindeki yazısında da belirttiği gibi:

Erdoğdu, 18 uzmanla birlikte Ocak 2022 ile Kasım 2022 arasında yolsuzluk riskinin en yüksek olduğu kamu ihaleleri, imar ve inşaat işleri, vergi ve primler, banka ve sermaye piyasaları ile enerji ve madencilik sektörlerinde çalışarak 418 milyar dolar kamu zararı oluştuğunu hesaplamıştı.

Ayrıca Sayıştay, Teftiş Kurulu raporları, iddianameler, sektör raporları, faaliyet raporları ve basına yansıyan haberler üzerinden de incelemeler yapıldığını belirten Erdoğdu, bu nedenle hayatında ilk kez korktuğunu söylemişti:

“Doğrusunu söylemek gerekirse ilk defa korkuyorum.

Bu ülkede yolsuzlukla mücadele, terörle mücadele kadar tehlikeli. Karşınızdaki çeteler çok güçlü.

Devlet ayakları var. Mafya ayakları var. Terör ayakları bile var.

Benim korkum kendimle değil ailemle ilgili.

Bu korku ölümle ilgili de değil, ölümden beter edebiliyorlar. Attığım her adımın izlendiğini biliyorum.

Ben cumhuriyet tarihinde dokunulmazlığı olmasına rağmen yargılanıp hapis cezası almış tek milletvekiliyim.

Suçum yolsuzlukla mücadele. Terör suçlarında dahi bu yapılmadı.

Bana atılan iftiraları saymıyorum bile...”

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Değerli maliye, Hazine ve denetim uzmanı, CHP’nin çalışkan eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun bir an önce aklanıp aramıza dönmesini bekliyoruz!