Terör örgütü PKK ile “Barış Süreci” yürüten İktidarın, aynı anda, CHP’li bazı belediye başkanlarını DEM Parti ile “Kent Uzlaşısı” adı altında işbirliği yapmakla suçlayıp hapse atması...

“Demokratik yeni bir Anayasa yapalım” dediği sırada “Ekrem İmamoğlu Darbesi”ni gerçekleştirmesi ve 5-6 dalga halinde gelen, CHP’li belediye başkanları, memur ve politikacıların gözaltına alınmaları ve/veya tutuklanmaları...

Herkesin aklını karıştırdı:

Böyle birbirine taban tabana zıt uygulamalar aynı anda nasıl yapılıyordu?

Bu tür çelişkili uygulamaların mantığını, asıl adı Eric Arthur Blair olan George Orwell, 76 yıl önce, 1949 yılında yayımlanan “1984” adlı romanında “Çiftdüşün” kavramıyla açıklamıştı!

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George Orwell 1984 adlı romanında, totaliter bir rejimle yönetilen Okyanusya adlı distopik bir devleti anlatır:

Devlet, oksimoron üç temel özdeyiş ve her biri, adıyla ters işlev sahibi olan dört ana bakanlık aracılığıyla toplumu kontrol eder.

ÖZDEYİŞLER: (İDEOLOJİ)

Okyanusya’da İktidarın ideolojisi, üç temel özdeyişle özetlenir. Bu sloganlar, İktidarın totaliter kontrolünü meşrulaştırmak ve çelişkileri normalleştirmek için kullanılır:

“Savaş Barıştır”

Sürekli savaş hali, toplumda birlik ve istikrar sağlar. Savaş, barışın bir biçimi olarak sunulur.

“Özgürlük Köleliktir”

Bireysel özgürlük kaos ve düzensizlik getirir. Gerçek özgürlük, İktidara mutlak itaatle olanaklıdır. Birey, İktidarın iradesine teslim olarak “özgürleşir”.

Düşünce özgürlüğü yasaktır; düşünce suçu, en ağır suçlardan biridir. Parti, bireylerin duygularını ve düşüncelerini izler, denetler, cezalandırır ve yeniden biçimlendirir.

“Cehalet Güçtür”

Bilgi ve eleştirel düşünce, İktidarın otoritesine tehdit oluşturur. Halkın cahil bırakılması, İktidarın gücünü korumasını sağlar. Gerçeklerin manipülasyonu ve geçmişin sürekli değiştirilerek yeniden yazılması bu özdeyişin temelidir.

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BAKANLIKLAR: (UYGULAMA)

Doğruluk Bakanlığı. (Gerçek Bakanlığı)

Görevi propaganda, tarih manipülasyonu ve bilgi kontrolüdür.

Geçmişin kayıtları, gazeteler, kitaplar ve diğer medya, günlük politikalara uyacak biçimde sürekli olarak değiştirilerek yeniden yazılır.

Tarihsel olaylar, İktidarın günlük politikalarına uygun şekilde çarpıtılır; eski düşmanlar müttefik, eski müttefikler düşman olarak yeniden yazılır.

Barış Bakanlığı.

Görevi savaş işleridir. Okyanusya’nın sürekli savaş halinde olduğu Avrasya veya Doğu Asya devletleri ile askeri operasyonları yönetir.

Savaş, toplumda korku ve sadakat yaratmak için kullanılır. Düşman sürekli değiştirilse de savaş hali kalıcıdır.

Sürekli savaş kaynakları tüketerek refahı engelleyerek halk üzerindeki denetimi sürdürür.

Sevgi Bakanlığı.

Görevi iç güvenlik, gözetim ve cezalandırmadır.

İnsanların duygu ve düşüncelerini de izler, denetler, düşünce suçlularını yakalar, işkence ederek, duygu ve düşüncelerini yeniden biçimlendirir.

Bolluk Bakanlığı.

Görevi, ekonomiyi ve kaynak dağıtımını kontrol etmektir.

Gıda ve giysi gibi bütün temel ihtiyaç maddelerini kıt tutar ama bu kıtlık, propaganda yoluyla bolluk varmış gibi gösterilir.

Yoksulluk ve geçim sıkıntısı yoluyla halkı güçsüz, örgütsüz bırakır ve iktidara bağımlı kılar.

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‘ÇİFTDÜŞÜN’: (ZİHİN KONTROLÜ)

Bu üç özdeyiş ve dört bakanlık, “Çiftdüşün” kavramına uygun olarak İktidarın totaliter gücünü yaratır ve sürdürür:

“Çiftdüşün”, birbirine zıt ve çelişkili fikir ve uygulamaları aynı anda kabul etmeyi sağlayan zihinsel bir manipülasyon tekniğidir.

Aynı olay, aynı varlık, aynı duygu ve düşünce, aynı ilişki, aynı anda hem vardır hem de yoktur:

Gerçek sadece İktidarın söylediğidir!

Aynı olayların ve gerekçelerin aynı anda hem mahkûmiyet hem de beraat nedeni olarak kullanılmalarını sağlayan bu sistem, bireylerin özgür düşünce ve iradesini yok ederek İktidarın mutlak egemenliğini garanti altına alır.