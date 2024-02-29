Erdoğan’ın konuşmaları ve yeniden cumhurbaşkanlığı yemini
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde, düzenlenen mitinglerde, verdiği demeçlerde, muhalefeti eleştiriyor, AKP’yi ve AKP adaylarını övüyor.
Yaptığı konuşmalar ve verdiği mesajlar bana yeniden Cumhurbaşkanlığı yeminini anımsattı.
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Erdoğan, 2014, 2018 ve 2023 yıllarında, üç kez, TBMM, Türk milleti ve tarih önünde, namusu ve şerefi üzerine aşağıdaki yemini etti:
Cumhurbaşkanı sıfatıyla:
Devletin varlığı ve bağımsızlığını...
Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü...
Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini...
Koruyacağıma
Anayasaya...
Hukukun üstünlüğüne...
Demokrasiye...
Atatürk ilke ve inkılaplarına...
Ve laik Cumhuriyet ilkesine...
Bağlı kalacağıma
Milletin huzur ve refahı...
Milli dayanışma ve adalet anlayışı...
İçinde
Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden...
Ayrılmayacağıma
Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek...
Ve üzerime aldığım görevi...
Tarafsızlıkla yerine getirmek için...
Bütün gücümle çalışacağıma...
Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda...
Namusum ve şerefim üzerine...
Ant içerim.
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