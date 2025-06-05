Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de tutuklandı.

1994 yerel seçimlerinde ANAP’tan Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 2009 seçimlerinde CHP adayı olana kadar 3 kez ANAP’tan olmak üzere, üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

***

Trabzon’un Araklı ilçesinde 1955’te doğan Dr. Hasan Akgün, ilkokul eğitimini Adapazarı’nın Kaynarca ilçesinde Ortaokul öğrenimini Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda sürdürdü. Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu’nu bitirdi.

1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” programına katılarak şehircilik ve yerel yönetim konusunda uzmanlık kazandı.

1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü’nün kurucuları arasında yer aldı ve Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

1984’te Türkiye’de ilk kez uygulamaya konulan Büyükşehir Belediyesi modeli kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi’nin teşkilatlanmasında aktif rol aldı.

1986 yılında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

1989-1993 yılları arasında Fransa, Almanya ve Belçika’da yerel yönetim uygulamalarını inceledi ve bu deneyimleri Türkiye’deki sistemlerle kıyasladı.

Akademik çalışmalarını sürdürerek 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde hazırladığı “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” adlı yüksek lisans tezini, 1996 yılında ise “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” başlıklı doktora tezini tamamladı.

Bu çalışmasında, Fransa ve İspanya’daki sahil planlamalarını inceleyerek Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırdı.

***

1975 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Belediyeler Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda yer aldı ve 2002-2004 yılları arasında birliğin başkanlığını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevine devam eden Akgün, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Delegasyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi olan Akgün, aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi’nin kardeş şehri olan Gelsenkirchen’in futbol takımı Schalke 04’ün ilk Türk kongre üyesi olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile başlayan ve Derviş Eroğlu’nun hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde devam eden uzun yıllara dayanan dostluklarıyla onlara destek olmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Hasan Akgün, evli ve dört çocuk babasıdır.

Kitapları:

1) Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi (1992)

2) Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece (1996)

3) Atatürk ve Cumhuriyet (1998)

4) Modernleşmeden Küreselleşmeye Türkiye’de Yerel Yönetimler: Tarihi ve Bugünü (2013)

5) Türkiye’de ve Avrupa’da Yerel Yönetimler (2017)

6) Sandık Oyunları (2019 Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece’de Neler Oldu?) (2021)

7) From Modernization to Globalization Local Authorities in Turkey: History and Today (2022)

8) Kentsel Aidiyet Bağlamında Romanlar (2023, Dr. Hasan Akgün - Burak Mert Parlıyan)

9) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Türkiye (2023, Prof. Dr. Yusuf Erbay - Dr. Hasan Akgün)

10) Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar ve Belgeler (Üç Cilt, 2013)

***

Çok değerli ve başarılı bir Belediye Başkanı olan Hasan Akgün’ün, en kısa zamanda aklanıp, bir an önce görevi başına döneceğine inanıyorum!