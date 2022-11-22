22 Kasım 2022 Salı

Teröre HAYIR:

Kim yaparsa yapsın...

Kime karşı yapılırsa yapılsın...

Kimin adına yapılırsa yapılsın...

Nerede yapılırsa yapılsın...

Ne zaman yapılırsa yapılsın...

Teröre HAYIR!

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Savaşa HAYIR:

Atatürk’ün dediği gibi:

“...Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır.

...‘Öldüreceğiz’ diyenlere karşı, ‘Ölmeyeceğiz’ diye savaşa girebiliriz.

Lakin, milletin hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir.”

Savaşa HAYIR!

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Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, özellikle de insanların haksız yere hapsedilmelerine HAYIR:

Kime karşı yapılırsa yapılsın...

Kim tarafından yapılırsa yapılsın...

Hangi amaca yönelik olursa olsun...

Nerede yapılırsa yapılsın...

Ne zaman yapılırsa yapılsın...

Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, özellikle de insanların haksız yere hapsedilmelerine HAYIR!

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Kamu kaynaklarının soygununa HAYIR:

Yasalar değiştirilerek kitabına uydurulsa da...

Yaldızlı projelerle kamuoyu aldatılsa da...

Satın alınan veya korkutulan medya aracılığıyla destek sağlansa da...

Kamu kaynaklarının soygununa HAYIR!

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İnsani kaygıları aşan niyetlerle ve biçimlerde, nüfusumuzun ve seçmenimizin yapısını değiştirecek orana erişecek büyük sayılarda insan ithal edilmesine HAYIR:

Her ne nedenle olursa olsun...

Nereden gelirse gelsin...

Hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun...

Hangi ırktan, hangi milliyetten olursa olsun...

Hangi dili konuşursa konuşsun...

Karşılığında Türkiye’ye kaç milyar Avro verilirse verilsin...

İnsani kaygıları aşan niyetlerle ve biçimlerde, nüfusumuzun ve seçmenimizin yapısını değiştirecek orana erişecek büyük sayılarda insan ithal edilmesine HAYIR!

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Doğa, yeşil ve tarih katliamına, kentsel yaşamın betonlaştırılarak katledilmesine HAYIR:

Her ne nedenle olursa olsun...

Kim yaparsa yapsın...

Nerede olursa olsun...

Kimin, kimlerin çıkarlarına hizmet ederse etsin...

Doğa, yeşil ve tarih katliamına, kentsel yaşamın betonlaştırılarak katledilmesine HAYIR!

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Enflasyon yoluyla halkın, özellikle de dar ve sabit gelirlinin ve orta sınıfın yoksullaştırılmasına HAYIR:

Gerekçeler ne olursa olsun...

İster kasten yapılsın, ister cehalet ve beceriksizlikten kaynaklansın...

İster dinsel dogmalardan, ister laik takıntılardan güç alsın...

Enflasyon yoluyla halkın, özellikle de dar ve sabit gelirlinin ve orta sınıfın yoksullaştırılmasına HAYIR!

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Milli Eğitim’in çağdaşlıktan uzaklaştırılmasına, dincileştirilmesine, tarikatların eline verilmesine, çocuklarımızın, gençlerimizin çağ gerisi yetiştirilmesine HAYIR:

Kim isterse istesin...

Hangi kılıfla topluma sunulursa sunulsun...

Hangi parti, hangi dernek, hangi vakıf, hangi cemaat, hangi tarikat dayatırsa dayatsın...

Milli Eğitim’in çağdaşlıktan uzaklaştırılmasına, dincileştirilmesine, tarikatların eline verilmesine, çocuklarımızın, gençlerimizin çağ gerisi yetiştirilmesine HAYIR!

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Meslek ahlaklarını ve toplumun çıkarlarını koruyan meslek kuruluşlarının demokratik yöntemlerle seçilmiş yönetimlerine müdahaleye HAYIR:

Hangi amaçla olursa olsun...

Hangi gerekçeler kullanılırsa kullanılsın...

Meslek ahlaklarını ve toplumun çıkarlarını koruyan meslek kuruluşlarının demokratik yöntemlerle seçilmiş yönetimlerine müdahaleye HAYIR!

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Yukarıdaki yanlışları yapan iktidara HAYIR!