Hrant Dink cinayetini azmettirenler kim?

17 Kasım 2023 Cuma

Hrant Dink, AKP iktidarı ve o zamanki ortağı “Fethullah Gülen Cemaati”nin gözleri önünde (ve en azından göz yummalarıyla) Samast’ın tetikçi olarak kullanıldığı, örgütlü bir planlama ile katledildi.

2007 yılının başında işlenen bu cinayet, Rahip Santaro, Danıştay Yargıcı Mustafa Yücel Özbilgin ve Zirve Yayınevi cinayetleri ile birlikte, ortamı Ergenekon iddialarına hazırlamak amacıyla işlenen katliamlar zincirinin bir parçasıdır.

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Hrant Dink cinayeti üzerinde bir de kitabı olan Nedim Şener’in hapisteyken yazdığı bir yazıdan bazı bölümler aktaracağım.

Nedim Şener, hapisten çıktıktan sonra, çok farklı yerlere savruldu ama bu yazısı ilginç iddialar içeriyor.

“Tam zamanlı olarak Hrant Dink cinayetini araştıran bir gazeteci oldum...

... Bunları yazınca çok şeyin değişeceğini düşündüm hep...

Türkiye ve dünya kamuoyu, Hrant Dink’in, devletin polisi, jandarması ve MİT’inin gözü önünde öldürüldüğünü gördü, ihmali ya da kastı olan tüm devlet görevlilerini isim isim öğrendi.

Ama yalnızca öğrendi. O kadar.

Hepsi terfi ettiler, bazıları müsteşar, bazıları vali, bazıları Müdür oldu.

Jandarmalar 6 ay hapis cezası aldı.

Tek ama tek bir polis yargı önüne çıkmadı, çıkarılmadı.

Oysa cinayet polisin gözü önünde işlenmiş, Hrant Dink’in hayatını korumakla görevli polis, cinayetin üzerini örtmek için mahkemelere yanıltıcı belgeler göndererek adalet arayanları kör etmişti.”

FETÖ ile Erdoğan’ın arası bozulunca polisler de yargı önüne çıkarıldı ve hâlâ hapiste olanlar var ama asıl azmettiriciler hâlâ karanlıktalar.

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Merdan Yanardağ da cinayetin “Cemaat” tarafından işlendiğini belirtir.

Dün attığı, X iletisinde, şöyle dedi:

“Hrant Dink, Ergenekon davalarına uygun bir siyasal ve toplumsal atmosfer yaratmak için FETÖ tarafından planlanarak öldürüldü...”

Arkasından da şunu ekledi:

“FETÖ, o dönemde katilleri BBP çevresinden, (Alperen Ocakları) devşirdi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ‘Bizim tarlamızı çok sürmüşler’ dediği olay budur. Aynı planlama; İslamcı faşist ya da milliyetçi gençlerin kullanıldığı Danıştay cinayeti ve Malatya Zirve Yayınevi katliamında da var.”

Nedim Şener de X’te şöyle bir ileti paylaşmış:

“19 Ocak 2007’deki Hrant Dink cinayeti, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 6 ay sonra 12 Haziran 2007’de başlattığı Ergenekon kumpasında Türk milletine ilk kurşunuydu. FETÖ’nün gazetecileri, Taraf isimli FETÖ paçavrasını çıkaran Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak başta liberal, ikinci...”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Samast’ın serbest bırakılmasını, “Cinayeti işleyenler katili de koruyorlar” biçiminde yorumladı ve “Karanlık ve derin güçler hepimizin gözü önünde racon kesmektedir” dedi.

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Sonuç olarak, bu iktidar sürdükçe gerçek katillerle hesaplaşmak da bir hayal galiba!