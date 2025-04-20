İlk ve son cumhurbaşkanları Yozgat’ta!

20 Nisan 2025 Pazar

YOZGAT

2018 Seçimleri

AKP: 138.261 oy. Yüzde 53.3. 2 Milletvekili.

MHP: 64.026 oy. Yüzde 24.7. 1 Milletvekili.

Cumhur İttifakı: 202.287 oy. Yüzde 78.1. 3 Milletvekili.

CHP: 30.138 oy. Yüzde 11.6. 1 Milletvekili.

İYİ Parti: 19.162 oy. Yüzde 7.39.

SP: 3.046 oy. Yüzde 1.17.

Millet İttifakı: 52.346 oy. Yüzde 20.2. 1 Milletvekili.

HDP: 3.447 oy. Yüzde 1.3.

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2023 Seçimleri

AK Parti: 114.949 oy. Yüzde 43.6. 2 Milletvekili.

MHP: 60.752 oy. Yüzde 23.0. 1 Milletvekili.

YENİDEN REFAH: 11.479 oy. Yüzde 4.35.

BBP 4.300 oy. Yüzde 1.63.

Cumhur İttifakı: 191.480 oy. Yüzde 72.6. 3 Milletvekili.

Millet İttifakı/İYİ Parti: 60.001 oy. Yüzde 22.7. 1 Milletvekili.

ATA İttifakı/ZAFER: 3.413 oy. Yüzde 1.29.

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2024 Yerel Seçimleri İl Genel Meclisi.

AKP: 83.203 oy. Yüzde 34.78.

MHP: 78.675 oy. Yüzde 32.81

Yeniden REFAH: 27.639. Yüzde 11.52.

CHP: 26.640 oy. Yüzde 11.11.

İYİ Parti: 11341 oy. Yüzde 4.73.

BBP: 5.823 oy. Yüzde 2.43.

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Endüstri Devrimi’ni en geriden izleyenler tarım kesiminde yaşayanlardır.

Gerek iktidarı kaybeden toprak ağaları, gerek tarikatlar, gerek tarım işçileri, Endüstri Devrimi’ni en sonradan benimserler.

Endüstri Devrimi’nin yarattığı sermaye ve işçi sınıfları oluşmadan, bu Devrimin siyasal rejimi olan Demokrasi’ye geçen Türkiye’de, Menderes’ten beri, tarım kesimi ve tarım kesiminin egemen olduğu Orta Anadolu:

Demokratik Rejimi, bugüne kadar, genellikle, Temel Hak ve Özgürlüklerin yaygınlığı ve eşitliği üzerinden değil, çoğunluğun egemenliği üzerinden yorumlamış, dinci ve mezhepçi kimlikler, özgürlük, eşitlik, adalet, kavramlarının önüne geçmiştir.

Orta Anadolu’nun muhafazakâr simgelerinden biri olan Yozgat, sağ politikaların merkezlerinden biridir.

Fakat nüfusu gittikçe azalan Yozgat halkı da, Özal’dan beri uygulanan yanlış tarım politikalarının doruk noktasına eriştiği Erdoğan döneminde, yoksullaşma ve geçim sıkıntısının sert gerçekleri ile karşı karşıya kalınca, nihayet sorumlunun iktidar olduğu bilincine varmış görünüyor:

Bu bilinçlenmede İktidarın Demokratik Rejimi tahrip etmesinden çok, tarım kesiminin maruz kaldığı yanlış ekonomik politikaların rolü olduğu muhakkaktır.

Yozgat halkı dün, Avrupa Birliği’ndeki traktörlü protestolardan da ilham alarak, aynı onlarınki gibi bir eylemle siyaset sahnesinde önemli bir olaya imza attı.

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Özgür Özel, son zamanlardaki enerjik ve başarılı performansını Yozgat’ta da sürdürdü.

Sözlerini bitirirken şöyle dedi:

“Sözüm olsun ki bu son Cumhurbaşkanı gibi sıkışınca size ‘Al ananı da git’ diyenlerden değil, ilk Cumhurbaşkanı gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ diyenlerdeniz biz!”