Kanlı beş ay (2) IŞİD’e saldırı ve özerklik ilanları

13 Ekim 2024 Pazar

Erdoğan/AKP yönetimi, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 40’a düşerek kaybettiği iktidarı yeniden kazanmak için, 1 Kasım’da seçimleri tekrarlatmak kararı almış ve oylarını yaklaşık 10 puan artırarak yeniden iktidar olmuştu.

Türkiye’yi bugünlerdeki karanlığa taşıyan bu sonuç, bir dizi siyasal yönlendirmenin (manipülasyonun) yarattığı terör-güvenlik ikileminin ürettiği iklimin bir sonucuydu!

Bu beş aylık dönemde neler olduğunu, bizim Zülâl Kalkandelen’le birlikte yazdığımız “DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI” kitabının üçüncü cildine dikkatle bakarak irdelediğimizde önyargılarımızı sarsan birçok siyasal gerçeklerle karşılaşıyor insan.

İşte Cuma günü başladığım “Kanlı Beş Ay” kronolojisinin ikincisi bu gün!

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3 Ağustos: YAŞ kararları sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin 29. Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar oldu.

5 Ağustos: Türkiye ile ABD, IŞİD’le mücadelede İncirlik üssünün aktif olarak kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. Pentagon, İncirlik’te bulunan ABD insansız uçaklarının IŞİD mevzilerini buradan ilk defa bombaladığını açıkladı.

10 Ağustos: 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın haklarında çıkarılan yakalama kararı öncesi yurtdışına kaçtıkları belirlendi.

Demokratik Bölgeler Partisi’nin de (DBP) içinde olduğu Şırnak Halk Meclisi, “Demokratik Özerklik” ilan etti. Açıklamada, “Kentteki devletin tüm kurumları bizim için meşruiyetini kaybetmiştir. Halk olarak özyönetimimizi esas alarak, demokratik temelde yaşamımızı inşa edeceğiz” dendi.

11 Ağustos: Şırnak’taki özyönetim ilanının ardından 11 Ağustos’ta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında bir devlet asla kabul edilemez. Bu açıklamayı kimler yapıyorsa ağır bir bedel öderler. Hem yasal bir bedel öderler hem diğer tür bir bedel öderler” dedi.

12 Ağustos: KCK açıklamasının ardından özerklik ilanları arka arkaya geldi. Şırnak’ın yanı sıra Silopi, Cizre ve Nusaybin’de de özyönetim ilan edildiğini duyuran KCK’nin açıklamasında, “Kürdistan halkı için özyönetimden başka bir seçenek kalmamıştır” ifadesi kullanıldı.

13 Ağustos: AKP ile CHP arasında 13 Temmuz’da başlayan koalisyon görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. CHP’nin 4 yıllık yüksek profilli koalisyon önerisine karşı AKP “3 aylık seçim hükümeti” önerdi.

Muş’a bağlı Varto ilçesinde, 13 Ağustos 2015 günü öğlen saatlerinde “özyönetim” ilan edildi.

14 Ağustos: DBP ve HDP’nin de temsil edildiği Hakkâri Demokratik Kent Meclisi, ilde “özyönetim” ilan etti.

15 Ağustos: DBP ve HDP temsilcilerinin de yer aldığı Batman Demokratik Kent Meclisi, Van’ın merkez Edremit ve İpekyolu ilçelerindeki halk meclisleri, Diyarbakır Sur ve Silvan halk meclisleri, bir açıklama yaparak “özyönetim” ilan ettiklerini duyurdu. İstanbul’un Gülsuyu ve Gazi mahallelerinde de özyönetim ilan edildi.

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Gittikçe güç ve destek kaybeden, iyice zayıflayan Erdoğan/AKP-Bahçeli/MHP-HÜDA PAR ittifakı:

Erdoğan’ın, zaten Anayasa’ya aykırı olan üçüncü kez Cumhurbaşkanlığını ve ondan sonrakileri de yasallaştırmak için “Yeni Anayasa” girişimini başlattı.

Bu girişimi desteklemek için, “Kürt Açılımı” projesini, tekrar ısıtıp sofraya sürdü.

“Kanlı Beş Ay” boyunca olanlar, aynı girişim on yıl önce yaşandığında ibretle anımsanması gereken olaylar.