Kavala, Kabaş ve MİT şehidi davaları

06 Şubat 2022 Pazar

Türkiye’deki Adalet sorunları ne yazık ki artarak ve şiddetlenerek devam ediyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala davasında AİHM’nin kararlarına uymayan Türkiye’ye yaptırım uygulanması kararı verdi.

Sedef Kabaş ceza alsa bile hapsedilmesini gerektirmeyen bir suç iddiasından dolayı tutuklandı.

MİT şehidi davasında, zaten kamuya açık hale gelmiş konuyu haber yaptıkları iddiasıyla mahkûm edilen gazetecilerin hapis cezaları onandı.

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Kavala davasında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararına karşı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan şöyle dedi:

“Özellikle Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız.

Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var, bu durumda AİHM ne demiş bizi ilgilendirmiyor.

Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını istiyoruz. Bizim mahkemelerimize saygı duymayanlara biz de saygı duymuyoruz.”

Oysa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM de “bizim mahkememiz”.

Bakın bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesi ne diyor:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir.

Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Zaten bu mahkemede Türkiye’nin de bir yargıcı var.

Meraklısına, Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisi ve avukatların yorumları da dahil, Kavala davasının ayrıntıları için iki bağlantı:

1) https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/son-dakika-avrupa-konseyinin-osman-kavala-karari-belli-oldu-1904687

2) https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54506681

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP’li kadın milletvekilleri Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Taşcıer, Neslihan Hancıoğlu ve Müzeyyen Şevkin, Bakırköy Kadınlar Cezaevi’nde Sedef Kabaş’ı ziyaret ettiler.

Heyet, görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı:

“Sedef Kabaş’ın bazı mesajları var:

‘Ben burada hiçbir şekilde makamların, koltukların arkasına saklananlar gibi değil halkın gücünü hisseden bir kadın olarak bulunuyorum’ dedi.

Kabaş, cezaevi koşullarında herhangi bir sorunun yaşanmadığını da ifade ederek cezaevinde yaşadığı bir anısını da bizlerle paylaştı:

‘Bu cezaevinde müthiş bir kadın dayanışmasını gördüm. Bu dayanışma geleceğe dair umutlarımı yükseltti. Havalandırmada dolaşırken ‘Ellerim üşüdü’ dedim. 6 saat sonra kadınlar eldiven örüp bana hediye ettiler. Bunu lütfen orada açıkça ifade edin.’”

Sedef Kabaş davası hakkında daha ayrıntılı bilgi için Cumhuriyet’teki yazıma bakılabilir:

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/emre-kongar/sedef-kabas-davasi-1903768

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, “MİT şehidi” davasında, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’e, haksız olarak verilen 4 yıl 8 ay 17 gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezalarını onadı.

Meraklısı, ayrıntılı bilgi için Cumhuriyet Gazetesi’nin şu adresteki haberine bakabilir:

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazetemiz-yazari-baris-pehlivana-ceza-gazetecilerin-uzerinden-ellerinizi-cekin-1904764

Ayrıca TELE1’de, Uğur Dündar’ın 4 Şubat Cuma geceki “Demokrasi Arenası” programının kaydı da izlenebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=Nhzzuzpq_cQ&list=PLjtzin9ekzHuK28H2XXg2DOtGL3Sj6WNj&index=3

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Sonuç olarak, “Adalet Reformu Paketleri” ne yazık ki fos çıktı:

“Şahsım Devleti”nde “eski tas eski hamam!” ya da “Garp cephesinde yeni bir şey yok!”