Emre Kongar
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Siyaset, cinayet ve adalet

05 Temmuz 2024 Cuma

Demokratik Siyaset, cinayet işlemez...

Demokratik Siyaset, cinayetleri engeller!

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Demokratik Siyaset, cinayet işlemek için yapılmaz...

Demokratik Siyaset, cinayetleri engellemek için yapılır!

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Demokratik Siyaset, işlenen cinayetleri örtbas etmez...

Demokratik Siyaset, işlenen cinayetleri ve katilleri Adalete teslim eder!

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Demokratik Siyaset, cinayetlerle yapılmaz...

Cinayetlerle yapılan Demokratik Siyaset, vicdanlar ve tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur!

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Adalet, katilleri saklamaz...

Adalet, katilleri bulur, yargılar!

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Adalet, can güvenliğinin garantisidir...

Adalet, katilleri korumaz!

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Adalet, Demokratik Siyasete boyun eğmez...

Demokratik Siyasete boyun eğen Adalet, Adalet olmaz!

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Adalet dağıtan insan, savcı ve yargıç olarak, adil olmak zorundadır...

Adil olmayan savcı ve yargıç, insanlığını da kaybetmiş demektir.

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Sevgili okurlarım, Sinan Ateş cinayeti, bu iktidar zamanında işlenmiş, siyasal nitelikli bir cinayettir.

Gerek olayların gelişimi...

Gerek olayların reddedilemez bilgiler, belgeler ve ifadelerle kamuoyuna yansıması...

Gerek Sinan Ateş’in annesi, ablası ve eşinin ifadeleri...

Cinayetin mevcut siyasal yapıyla olan ilişkisini açıkça ortaya koymuştur.

***

Şimdi beklenen:

Bugünkü iktidarın ortakları olan iki partinin, AKP’nin ve MHP’nin...

Mevcut iktidarın iki liderinin, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli’nin...

Katillerin ve katilleri azmettirenlerin adalete teslim edilmeleri ve adil bir biçimde yargılanarak cezalandırılmaları için net ve açık olarak tavır koymalarıdır.

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Kamuoyu, Sinan Ateş cinayetindeki Adaleti, benim hâlâ büyük bölümüne güvendiğim savcıların, yargıçların vicdanlarından ve kahramanlıklarından değil, siyasal liderlerin kararlarından bekliyor.

Sinan Ateş cinayetinin katilleri ve azmettiricileri bulunup cezalandırılmadığı takdirde, kamuoyu, sadece Adalet ve Güvenlik Mekanizmalarını değil, mevcut siyasal iktidarı da sorumlu tutacaktır.


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