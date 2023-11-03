Tolga’nın gözyaşları

03 Kasım 2023 Cuma

1 Kasım 2023 Perşembe günü, Tolga Şardan’ın tutuklanması üzerine!

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Mavi gömlekli, kırmızı montlu bir adam

Cudam değil, adam!

İki koluna iki polis girmiş

Tolga Şardan götürülüyor!

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Bir kadın haykırıyor:

“Yalnız değilsin Tolga!”

Senin gözlerinden yaşlar boşanıyor.

Yalnız değilsin Tolga:

Biz de seninle birlikte ağlıyoruz!

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Yalnız değilsin Tolga

Özgürlük de seninle birlikte ağlıyor!

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Yalnız değilsin Tolga:

Adalet de seninle birlikte ağlıyor!

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Yalnız değilsin Tolga:

Hukuk da seninle birlikte ağlıyor!

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Yalnız değilsin Tolga:

Demokrasi de seninle birlikte ağlıyor!

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Yalnız değilsin Tolga:

Gazetecilik de seninle birlikte ağlıyor!

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Yalnız değilsin Tolga:

Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti de seninle birlikte ağlıyor.

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Yalnız değilsin Tolga:

Gerçeklerden yana

olanlar

Ahlaklı gazeteciler

Ahlaklı yazarlar, yorumcular

Halk için, millet için

Yurttaşların hakları ve özgürlükleri için

Çalışanlar da

Seninle birlikte ağlıyor.

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Bir kadın haykırıyor:

“Yalnız değilsin Tolga”

Senin gözlerinden yaşlar boşanıyor.

Yalnız değilsin Tolga:

Hepimiz seninle birlikte ağlıyoruz.

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Louis Aragon’u, “Elsa’nın Gözleri”ni

Düşünüyorum

İkinci Dünya Savaşı’nı

Bir simge olarak Elsa’yı

Aragon’un insanlığa verdiği mesajı anımsıyorum

Ve ben de “Yalnız değilsin Tolga” diye haykırıyorum!