Emre Kongar
Emre Kongar [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Tolga’nın gözyaşları

03 Kasım 2023 Cuma

1 Kasım 2023 Perşembe günü, Tolga Şardan’ın tutuklanması üzerine!

***

Mavi gömlekli, kırmızı montlu bir adam

Cudam değil, adam!

İki koluna iki polis girmiş

Tolga Şardan götürülüyor!

***

Bir kadın haykırıyor:

“Yalnız değilsin Tolga!”

Senin gözlerinden yaşlar boşanıyor.

Yalnız değilsin Tolga:

Biz de seninle birlikte ağlıyoruz!

***

Yalnız değilsin Tolga

Özgürlük de seninle birlikte ağlıyor!

***

Yalnız değilsin Tolga:

Adalet de seninle birlikte ağlıyor!

***

Yalnız değilsin Tolga:

Hukuk da seninle birlikte ağlıyor!

***

Yalnız değilsin Tolga:

Demokrasi de seninle birlikte ağlıyor!

***

Yalnız değilsin Tolga:

Gazetecilik de seninle birlikte ağlıyor!

***

Yalnız değilsin Tolga:

Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti de seninle birlikte ağlıyor.

***

Yalnız değilsin Tolga:

Gerçeklerden yana 

olanlar

Ahlaklı gazeteciler

Ahlaklı yazarlar, yorumcular

Halk için, millet için

Yurttaşların hakları ve özgürlükleri için

Çalışanlar da

Seninle birlikte ağlıyor.

***

Bir kadın haykırıyor:

“Yalnız değilsin Tolga”

Senin gözlerinden yaşlar boşanıyor.

Yalnız değilsin Tolga:

Hepimiz seninle birlikte ağlıyoruz.

***

Louis Aragon’u, “Elsa’nın Gözleri”ni

Düşünüyorum

İkinci Dünya Savaşı’nı

Bir simge olarak Elsa’yı

Aragon’un insanlığa verdiği mesajı anımsıyorum

Ve ben de “Yalnız değilsin Tolga” diye haykırıyorum!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Tolga’nın gözyaşları 3 Kasım 2023
Türkiye Yüzyılı bir masal mı? 2 Kasım 2023
Demokratik direniş zayıflamamalı 31 Ekim 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Tolga’nın gözyaşları
Özdemir İnce
Özdemir İnce Suçlu aydın!
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
Olaylar Ve Görüşler
İkinci yüzyılında CHP ve Türkiye - Neslihan HANCIOĞLU
Özgen Acar
Özgen Acar 1 Kasım 1922... Vahdettin kaçtı!
Sertaç Eş
Sertaç Eş Kurultay sonrası
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Her şey para için mi?
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Soykırım, savaş suçu, barbarlık...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler