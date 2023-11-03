Tolga’nın gözyaşları
1 Kasım 2023 Perşembe günü, Tolga Şardan’ın tutuklanması üzerine!
***
Mavi gömlekli, kırmızı montlu bir adam
Cudam değil, adam!
İki koluna iki polis girmiş
Tolga Şardan götürülüyor!
***
Bir kadın haykırıyor:
“Yalnız değilsin Tolga!”
Senin gözlerinden yaşlar boşanıyor.
Yalnız değilsin Tolga:
Biz de seninle birlikte ağlıyoruz!
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Yalnız değilsin Tolga
Özgürlük de seninle birlikte ağlıyor!
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Yalnız değilsin Tolga:
Adalet de seninle birlikte ağlıyor!
***
Yalnız değilsin Tolga:
Hukuk da seninle birlikte ağlıyor!
***
Yalnız değilsin Tolga:
Demokrasi de seninle birlikte ağlıyor!
***
Yalnız değilsin Tolga:
Gazetecilik de seninle birlikte ağlıyor!
***
Yalnız değilsin Tolga:
Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti de seninle birlikte ağlıyor.
***
Yalnız değilsin Tolga:
Gerçeklerden yana
olanlar
Ahlaklı gazeteciler
Ahlaklı yazarlar, yorumcular
Halk için, millet için
Yurttaşların hakları ve özgürlükleri için
Çalışanlar da
Seninle birlikte ağlıyor.
***
Bir kadın haykırıyor:
“Yalnız değilsin Tolga”
Senin gözlerinden yaşlar boşanıyor.
Yalnız değilsin Tolga:
Hepimiz seninle birlikte ağlıyoruz.
***
Louis Aragon’u, “Elsa’nın Gözleri”ni
Düşünüyorum
İkinci Dünya Savaşı’nı
Bir simge olarak Elsa’yı
Aragon’un insanlığa verdiği mesajı anımsıyorum
Ve ben de “Yalnız değilsin Tolga” diye haykırıyorum!
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