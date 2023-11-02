Türkiye Yüzyılı bir masal mı?

02 Kasım 2023 Perşembe

Antalya’da bir edebiyat öğretmeni, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı dolayısıyla yapılan bir kutlama töreninde şunları söylüyor:

“Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar.

Bir yanda yüz yıl önce Anayasa’ya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar.

Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?

Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyetinin değerini, özgürlük kelimesinin değerini?

Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten?

Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi Yaradan’a.

Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kâğıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?

Cumhuriyetin gözbebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”

Görüldüğü gibi öğretmen, şu anda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları saymış ve Cumhuriyetçilere “Neredesin” diye sormuş.

Ayrıca, AKP’nin, yani iktidardaki bir siyasal partinin, “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı” kutlamalarına karşı icat ettiği ve kullandığı, “Türkiye Yüzyılı” sloganına da “Masal” demiş.

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Bu konuşması üzerine polis, öğretmeni gözaltına alıyor ve Antalya Emniyet Müdürlüğü, özetle şöyle bir açıklama yapıyor:

“ 29.10.2023 günü, bir kadın şahsın ‘Cumhuriyet Kutlamaları’ sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla; ‘Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir Eğitim Kurumunda Siyaset yapıldığı ve Birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.’ şekilde yer alan görüşler üzerine;

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Şüpheli (E.K.) isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Adli İşlem yapılmaktadır.”

Akşam saatlerinde evinden gözaltına alınan öğretmen, ifadesini verdikten sonra, adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmış.

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Ben de bu olay üzerine, olayın hukuksal yönünün irdelenmesini bir başka yazıya erteleyerek...

21 yıllık Erdoğan/AKP iktidarı Türkiye’yi nereye getirdi ve bu yüzyılda nereye götürebilir?...

“Türkiye Yüzyılı” sloganına masal denilebilir mi diye, uluslararası endekslere baktım:

Demokrasi endeksinde: Türkiye, 167 ülke arasında 103. sırada.

Basın özgürlüğü endeksinde: Türkiye, 180 ülke arasında 165. sırada.

Refah endeksinde: Türkiye, 167 ülke arasında 93. sırada.

Mutluluk endeksinde: Türkiye, 112 ülke arasında 102. sırada.

Enflasyon endeksinde: Avrupa’da en yüksek, dünyada 10.

Ayrıca, FATF’nin dünyadaki karapara aklama listelerine göre, ülkemizin kara listenin bir üstündeki gri listede bulunduğunu...

Türkiye’nin bütün bu endekslerde Erdoğan/AKP iktidarı döneminde gerilediğini...

“Şahsım Devleti”ne geçildiği 2017-2018 yıllarından sonra ise bu gerilemenin hızlandığını belirtmeliyim.

Elimizdeki bu verilere göre, AKP’nin, “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı” kutlamalarını gölgelemek için ürettiği “Türkiye Yüzyılı” sloganının içi boş vaatlerden ve imgelerden oluştuğu, buna “Masal” denmesinin, nezaket ve terbiye kuralları içinde kalan, çok haklı bir niteleme olduğu açıktır.