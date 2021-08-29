Yargı, kin nefret, intikam ve sansür için kullanılmamalı

29 Ağustos 2021 Pazar

Hastalar, özellikle de ağır ve ölümcül hastalar...

Hamileler ve lohusalar, belli bir süre için...

Yaşlılar, özellikle de 80 yaşın üzerindekiler...

Engelliler, özellikle de ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını, dillerini yeterince kullanamayanlar...

Hapsedilmemeliler.

Bu kişilere “ev hapsi” bile verilmemeli.

***

Bu düşüncem yeni değil...

Kimseye, hiçbir siyasal düşünceye, hiçbir ideolojiye, hiçbir guruba, hiçbir mahalleye özgü de değil.

***

Daha 2008 yılında...

Erbakan, “kayıp trilyon” davasında, partisinin paralarını zimmetine geçirmek suçundan mahkûm olduğunda ve hapis cezası “ev hapsine” çevrildiğinde:

Yaşından dolayı bu cezasının affedilmesini, o sıralarda NTV kanalında yayımlanan ve televizyonların en çok seyredilen tartışma programı olan “Yorum Farkı”nda açık ve net olarak üstelik birden çok kez savunmuştum.

Elbette ben söylediğim için değil, söylediğim doğru olduğu için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Hocasını” affetmişti.

***

Çok sonraları 2016 yılında...

Bana hayatımdaki en büyük haksızlıkları yapan, babama bile iftiralar atan, bir kitabımın adını alarak kendi kitabının adı olarak kullanan Hilmi Yavuz gözaltına alındığında:

Yaşından dolayı derhal serbest bırakılmasını Sosyal Medya’da ısrarla savunmuştum.

Elbette ben söylediğim için değil, söylediğim doğru olduğu için Hilmi Yavuz hemen salıverilmişti.

***

Yakın geçmişte...

Hasta, hamile, yaşlı, hem hamile hem hasta, hem yaşlı hem hasta olan tutuklu ve hükümlülerin salıverilmeleri için Sosyal Medya’da sürekli mesaj yayımlıyorum.

***

Elbette, Yargı ve İnfaz Sistemi, yargılama yaparken, karar (ceza veya mahkûmiyet) verirken ve bunları infaz ederken, sadece yukardaki ölçütlerle yetinemez:

Başta usul hukuku olmak üzere, bütün şeffaf, adil ve evrensel adalet ve infaz ilkelerine de uymak...

Gerekli özeni göstermek (due diligence)...

Yani hiç kuşkusuz, “ADİL OLMAK” zorundadır.

***

Son zamanlarda...

Emekli amirallerin Montrö konusundaki bilimsel, tarihsel ve siyasal gerçekleri anımsatan bildirileri konusunda yapılanlar...

Hem “Adil Yargılama”, hem de “Yaşlılık” konularını yeniden gündeme getirmiştir.

***

Bugün...

Yapılmayan, olmayan bir darbe konusunda mahkûm edilmiş olan emekli generallerin mahkûm edilerek hapse atılmış olması...

Hem “Adil Yargılama” hem de “Yaşlılık” konularını yeniden tartışmaya açmıştır.

***

Bu arada...

Cumhuriyet Gazetesi mensupları davası Yargıtay’da beklemekte...

Bazı gazeteciler, gazetecilik yaptıkları için yargılanmakta, bazıları hapiste tutulmakta...

KHK’lilerin hakları hâlâ gerekli hızla, gerekli yargı süreçlerinden geçirilerek yeterince irdelenmemekte ve hatta yargının verdiği beraat kararları uygulanmamakta...

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala, AİHM’nin bütün kararlarına karşın hâlâ hapiste tutulmakta...

Medya üzerinde, RTÜK ve BİK gibi idari kuruluşların cezalarına ek olarak mahkemeler aracılığıyla verilen yasak ve ceza kararları da tam bir baskı ortamı yaratmakta...

Birinci Silivri Trajedisi zamanında görülen ve “Kumpas” oldukları açıkça ortaya konulduktan sonra beraatla sonuçlanan bazı davaların yeniden açılacağı haberleri ortalıkta dolaşmakta...

Bütün bu nedenlerle yargıya güven yok olmaktadır.

***

Elbette bu sürecin altındaki TEMEL NEDEN:

Parlamenter Demokrasiyi ortadan kaldırarak bütün devleti yani yürütmeyi, yasamayı ve yargıyı tek kişiye bağımlı kılan “ŞAHSIM DEVLETİ” düzeni ve ona alet olanlardır.