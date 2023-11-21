21 Kasım 2023 Salı

Yargının pusulası Cumhurbaşkanı’nın eylem ve söylemleri değil, Anayasa’nın hükümleridir.

Hatta kimi zaman, bazı yasalar bile yargının pusulası olamaz; çünkü bazı yasalar Anayasaya aykırı nitelik taşıyabilirler.

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Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, bütün yargı organları, Devleti, Demokratik Rejimi ve bunların temeli olan vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini korumakla yükümlüdür.

Elbette, Yargıtay da Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymak zorundadır.

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Bakın Anayasa bu konuda neler diyor:

I. Temel hak ve hu¨rriyetlerin niteligˆi

Madde 12 – Herkes, kis¸iligˆine bagˆlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgec¸ilmez temel hak ve hu¨rriyetlere sahiptir.

Temel hak ve hu¨rriyetler, kis¸inin topluma, ailesine ve digˆer kis¸ilere kars¸ı o¨dev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

II. Temel hak ve hu¨rriyetlerin sınırlanması

Madde 13 – Temel hak ve hu¨rriyetler, o¨zlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bagˆlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın so¨zu¨ne ve ruhuna, demokratik toplum du¨zeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve o¨lc¸u¨lu¨lu¨k ilkesine aykırı olamaz.

III. Temel hak ve hu¨rriyetlerin ko¨tu¨ye kullanılamaması

Madde 14 – Anayasada yer alan hak ve hu¨rriyetlerden hic¸biri, Devletin u¨lkesi ve milletiyle bo¨lu¨nmez bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨ bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve la^ik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amac¸layan faaliyetler bic¸iminde kullanılamaz.

Anayasa hu¨ku¨mlerinden hic¸biri, Devlete veya kis¸ilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hu¨rriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha genis¸ s¸ekilde sınırlandırılmasını amac¸layan bir faaliyette bulunmayı mu¨mku¨n kılacak s¸ekilde yorumlanamaz.

Bu hu¨ku¨mlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak mu¨eyyideler, kanunla du¨zenlenir.

IV. Temel hak ve hu¨rriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Madde 15 – Savas¸, seferberlik veya olagˆanu¨stu¨ hallerde, milletlerarası hukuktan dogˆan yu¨ku¨mlu¨lu¨kler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdigˆi o¨lc¸u¨de temel hak ve hu¨rriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar ic¸in Anayasada o¨ngo¨ru¨len gu¨vencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da savas¸ hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen o¨lu¨mler dıs¸ında, kis¸inin yas¸ama hakkına, maddi ve manevi varlıgˆının bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ne dokunulamaz; kimse din, vicdan, du¨s¸u¨nce ve kanaatlerini ac¸ıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suc¸lanamaz; suc¸ ve cezalar gec¸mis¸e yu¨ru¨tu¨lemez; suc¸lulugˆu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suc¸lu sayılamaz.

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Yargının pusulası Demokratik Rejim, Temel Hak ve Özgürlükler ve onları koruyan Anayasadır.

İster yüzde 51’le, ister adaylar arasındaki en yüksek oyla, isterse yüzde 99’la seçilsin, hiçbir Cumhurbaşkanı yargının pusulası olamaz!

