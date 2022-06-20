20 Haziran 2022 Pazartesi

Gerçekleri inkâr etmedir “kör savunma”.

İnsanların kendi yanlışlarını kabul etmemek için başvurdukları bir savunma yöntemi.

Sorunların görmezden gelinmesine de yarar.

Toplumların istenen yönde güdülenmesi için de yarayışlı bir araçtır.

Geçmişteki ustası Süleyman Demirel idi.

Yeğeni Yahya Demirel’in hayali sunta ihracatı ile ilgili sorulara verdiği yanıt ünlüdür:

“Kim görmüş? Nerede görmüş? Duyan var mı? Ne zaman olmuş?”

Soruyu soran belleğini yoklarken Demirel işi bitirir:

“Bak daha lafının ucunu bulamıyorsun, bir de kalkmış suç icat ediyorsun.”

Buna demagoji denir ki ustasının elinde işe yarar.

Ne var ki, günümüzün “kör savunmacıları” Süleyman Bey’i gelip geçtiler.

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve takımı bu yolda her gün yeni bir aşama kaydediyor.

“Pahalılık mı diyorsunuz?

O pahalılık değil, fiyat artışlarıdır, etiket oyunlarıdır.

Marketçilerin işi bu, pazarcıların yaygarası.

Fiyat artışları asıl Amerika’da. Avrupa yandı tutuştu.

Biz vatandaşı asla ezdirmeyiz. Gereken tedbirler üzerinde çalışıyoruz.”

Efendim, ücretlere ne zaman zam yapılacak?

“Zam elbette, zam yolda, üzerinde çalışıyoruz. Bir kaç ay içinde gerekli açıklamaları yapacağız.”

Daha evvel de bir kaç ay denmişti de.

“Birkaç ay demiştik elbette, birkaç ay da, bakın ithalatın ihracata oranını dikkate almak gerekiyor, ihracatı artırıyoruz, dolar yükseldikçe ihracat ucuzluyor değil mi? Yani dolar/Türk Lirası paritesi. Biz yeni bir ekonomik model uyguluyoruz, bunu anlamanız gerekiyor.”

Efendim, benzin, mazot, motorin her gün zamlanıyor, bu da her şeye yansıyor. Ne yapacaksınız?

“Öyle de, dünyada da böyle. Bakın, Rusya Ukrayna’ya saldırdı. Hesapta var mıydı? Sonra doların yükselişine bağlı bunlar.

Ama önümüzdeki yıl bu artışlar duracak, siz karamsar yorumlara kendinizi kaptırmayın. Bunlar muhalefetin oyunları. Şükür demeyi bilin. İstediğiniz malı buluyor musunuz? Şükredin, ayrıca sabredin.”

SESSİZ İTİRAFLAR

“Kör savunma”nın bir taktiği de “sessiz kalmaktır”.

Hiç oralı olmamak, yokmuş gibi davranmak da bir yöntem.

Ne oldu Sezgin Baran Korkmaz’ın karapara aklama konusu?

Sessizlik.

Man Adası belgeleri mahkeme kararıyla gerçek çıktı.

Tısss.

Rıza Zarrap’ın verdiği rüşvetler? Aklanan karaparalar.

Sessizlik.

Kokain olayları ne oldu? Venezüella’da yakalanan, İzmir Limanı’na teslim edilecek uyuşturucu?

Duymazdan gelme.

128 milyar dolar nerede?

Ordaydı, burdaydı, arkadan sessizlik.

Sahi, 17-25 Aralık’ta olanlar neydi? Hani ayakkabı kutularında dolarlar, para sayma makineleri, kısık sesli telefon konuşmaları?

FETÖ’nün komplosuydu değil mi?

FETÖ’ye kol kanat geren kimdi, kimlerdi?

Şey, aldatıldık!

Kur korumalı mevduat nedir?

Şey, vatandaşın zararını önleme. Hazineden ver gitsin.

Bunların hepsi “sessiz itiraflar”dır.

Daha da sıkışırsa:

Bayrak inmez, ezan susmaz.

Şimdi, gerçeklerin anlatılıp yazılmasını suç sayma peşindeler.

Çünkü, artık mızrak çuvala sığmıyor.

GÖREN GÖZLER KAZANIYOR

Bu yolsuzluklar, bu talan artık yalanların arkasına saklanamıyor.

Gören gözler kazanıyor.

Duyan kulaklar kazanıyor.

Bu ülkenin görenleri, duyanları bütün olup bitenleri biliyor.

Toplumun da gözü açılıyor artık.

İçlerinden bile “Artık böyle olmaz” sesleri yükseliyor.

Bu “kör savunma”nın sonu görünüyor.

Gerçekleri yok edemezsiniz.

Sussanız da örtseniz de, görmezden gelseniz de gerçek bir gün karşınıza çıkar, size bedelini ödetir.

O gün ne gündür diye sormayın.

O gün, bugündür.

Hesabı da siz soracaksınız.

Bugün, yarına bırakmadan...