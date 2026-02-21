Tüm yasaların ve idari uygulamaların üzerinde olan anayasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir.

Aşağıdaki anayasa maddelerinde devletin laik yapısı açık biçimde ifade edilmiştir:

2. madde: “Türkiye Cumhuriyeti... demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

24. madde: “Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

42. madde: “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.”

Anayasanın 6. maddesinde ise şu ifade yer alır:

“Türk milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

Bu maddede açıkça bir devlet yetkilisinin anayasaya aykırı bir biçimde bir devlet yetkisini kullanamayacağı belirtilmektedir!

***

Anayasanın düşünceyi ifade ve yayınlama özgürlüğüyle ilgili maddeleri ise şöyledir:

25. madde: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.”

26. madde: “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.”

28. madde: “Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.”

Ancak söz konusu hak ve özgürlüklerin sınırları da yine anayasanın 14. maddesinde şöyle ortaya konmuştur:

“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”

Bu maddeye göre, laikliği savunan faaliyetler gerçekleştirilebilir, ancak laiklik karşıtı, örneğin şeriatı, teokrasiyi, din devletini savunan faaliyetler kesinlikle gerçekleştirilemez!

Türk Ceza Yasası’nın “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı beşinci bölümündeki 309. maddede ise şu ifade yer alır:

“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.”

Bu maddeye göre laik düzeni ortadan kaldırmanın suç olduğu açıkça ortaya konmaktadır!

***

AKP iktidarı döneminde ise bu anayasa maddeleri yıllardır ihlal edilmektedir. Eğitim dinselleşmiştir, bilimsel ve laik eğitime darbe vurulmuştur; siyaset ve medya dinselleşmiştir; kamu kurumlarında kadrolaşma ve yargı dinselleşmiştir; demokratik bir düzenin yerine teokratik bir düzenin kurulması girişimi çoktan başlamıştır; dindarlık dincilikle özdeşleştirilerek dine de büyük zarar verilmiştir.

Şeriatı, din devletini, teokrasiyi savunanlar ve laikliğe karşı çıkanlar korunmuştur ve kollanmıştır, laikliği savunanlar ise baskı altına alınmıştır!

AKP Genel Başkanı ve “Cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Laikliği Savunuyoruz” başlıklı bir bildiriyi imzalayanları “hezeyan içinde olan azgın bir güruh” olarak nitelendirerek hedef göstermesinden sonra, “Milli Eğitim Bakanı” Yusuf Tekin’in bu bildiriyle ilgili olarak dava açacağını açıklaması, Erdoğan’ın, “Laiklikle ilgili bir tartışma yoktur, özgürlük alanları kısıtlanmamaktadır” biçimindeki iddiasını da çürütmüştür!