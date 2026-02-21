Çıkmaz sokağa girdiklerini içten içe görebilseler bile, halkımıza, bize, itiraf edecek halleri olacak değil ya. Çıkmaz sokağın, adı üzerinde, bir çıkış yolu olamayacağına göre, kendileri adına çıkış, iktidarlarının sürdürülebilmesi için tek yolun, “hak hukuk, kural tanımazlık” olması zorunluluğundan yola çıkıyorlar. Kendileri adına iktidarları erkinin kadrolarında yaptıkları yönetim değişikliklerinin ardından, yeni yönetici kadroları ile hızlı, ucu açık olarak haksızlık, hukuksuzlukların artırılması icraatlarında hızlı girişlerle, kanımca bizden çok kendi kadrolarının moral kazanabilmeleri yolunda uygulamalara hızlı geçişin kapılarını açtılar.

Yeni yönetim kadroları ile çıktıkları yeni yolculuklarda, kamuoyuna, kendi milletvekillerinin görev alacakları kadrolar ile yürütüleceğini önceden duyurmuş olsalar da var olan milletvekili kadrolarından yeterince umutvar olamadıkları gözlemleniyor. Meclis yoklamalarında bile, katılmadan varmış gibi kayıt yaptırabilme sabıkaları ortada.

Gökten zembille indirilmişçesine görevlendirilmiş taze, hızlı bakanlar ellerinde, hızla gerçekleştirilmekte olunan yeni, hızlı görevlendirmeler üzerinden günlere sığdırılan birden çok görevlendirmeler, atamalara dayalı, yine bazen günlere değil saatlere taşınan yeni kadrolaşmalar, yine saatlere zor sığdırılan birden çok yeni görevlendirmelerin üzerinden de uygulamaya sokulan atamalar, icraatların bilgilerine ulaşılıyor.

***

Başta İmamoğlu’nun tutuklanmasından çok ileriye bir operasyonun hukuksal kararlarında başrol almış, çiçeği burnunda bakanlıkla ödüllendirilmişlerin hızlı, sorgusuz sualsiz yetkilendirildikleri yeni yapılandırılmaların akış hızına, izleyebildiğimiz kadarı ile en deneyimli, hızlı uzman gazetecilerin bile yetişmeleri çok zor oluyor. Birçok canlı yayında son dakika gelişmelerini değerlendirebilmede, zor yetişme çabalarına tanıklık edip duruyoruz.

Gelin görün ki hız yarışı içinde uygulamaya sokulan yeni atamalar, yeni görevlendirmelerin sonuçları üzerinden amaçlanmış sonuçların içeriklerinin çıkışları, geri dönüşü olamayacak tek yol yürüyüşünün sürdürülebilirliğinin, ayakta durabilmesinin hedeflemiş olduğunun yeni adımlarını içerdikleri ortaya çıkıyor. Diploma geçersizliğinin söz konusu edildiği yargı kararlarının organize edilmesinde başrol almış hukukçu kimliğinden bakanlığa uzanan yeni yolculukta elbette İmamoğlu’nun kişisel sorumluluğundan söz konusu edilemese de İmamoğlu’nun mağdur edilmesinin hedeflediği bu uzun yolda, bakanlık üzerinden yeni yapılacak işlerin bir dizi sorumluluğunun daha yaşanacağı, yapılacak işlerin halkalarının birbirlerine eklemlenmelerinin çok uzun olmaları da gerekiyor değil mi?

***

Çok deneyimli izleyici gazeteci kadrolarının şu günlerde yayınlar içinde duymak zorunda kaldıkları yeni kararlar, uygulamalar üzerinden ne olup bittiğini anlamakta zorlanmaları söz konusu olsa da her yeni kadrolaşma, uygulama kararları ile sonuç amaçlarda aynı kapıya çıkması zorunluluğun koşturmacası örgütlenme, yapılanmalarla yüzleşme yaşanmış oluyor. Elbette İmamoğlu’nu durdurabilmek simge, Özgür Özel’in kendisi de hedef tahtasında, yerel seçimlerde AKP’yi yıkmış tüm belediyelerin, tüm yönetim kadroları hedef tahtasındalar. İçeridekilerin koşullarını zorlaştıracak her ayrıntı ile iktidarlarının gözüne girebilme zorunluluğunun şakası olabilir mi?...